Casablanca c’est plus de 3 millions d’habitants, une immense métropole au coeur d’un pays alliant tradition et modernité.

Contrairement à Fès ou Marrakech, la maison blanche ne fait pas reposer son économie sur le tourisme. Étant l’un des plus grands ports d’Afrique, Casablanca est le cœur économique du Maroc. De ce fait, elle attire des marocains de tout le pays. Ouvriers, artisans et commerçants affluent du nord et du sud faisant de la ville un melting-pot où se côtoient les différents dialectes et coutumes du Royaume.

Les séminaires professionnels y sont fréquents. Et pour rejoindre ces lieux de réunion et se déplacer dans cette ville en général, louer une voiture reste une option de premier plan. Avec ses 384 km2 et ses lignes de tramway ne desservant pas complètement cette gigantesque ville, la location de voiture à Casablanca est très courante.

Comment se déroule une location de voiture à Casablanca ?

Si vous vous rendez à Casablanca pour des raisons professionnelles, vous devez réfléchir aux moyens de déplacement en amont. C’est une très grande ville où il sera difficile de circuler sans véhicule.

La location de voiture à Casablanca peut passer par deux canaux. Soit vous réservez une voiture que vous récupérez à l’aéroport. Généralement, ce sont des compagnies de location internationales qui proposent ces services. Soit vous louez un véhicule auprès d’une agence locale en ville. La plupart du temps, vous trouverez des tarifs plus intéressants auprès des compagnies marocaines que des agences européennes.

Les exigences des agences de location de voiture locales peuvent varier d’un loueur à l’autre. En général, ils demandent une carte de crédit pour la caution et un permis de conduire d’au moins un an. Pour les clients de moins de 21 ans, il vous faudra certainement souscrire une option jeune conducteur.

En somme, les conditions de location d’une voiture à Casa ne sont pas tellement différentes de celles en France. Comme toute location, il faut prendre certaines précautions pour éviter de se retrouver dans une mauvaise situation.

Quelques précautions pour la location d’une voiture à Casablanca

Comparez les prix avant votre départ pour avoir une idée précise des tarifs au préalable. Optez pour une agence ayant une bonne réputation (avis clients sur Google ou via les réseaux sociaux).

Au moment de signer le contrat de location, vérifiez bien que le montant de la caution soit clairement stipulé. Assurez-vous de sa teneur et particulièrement le kilométrage : le contrat prévoit-il un kilométrage limité ou illimité ?

Et au moment de la restitution du véhicule, pensez à récupérer une attestation prouvant que vous avez bien rendu le véhicule ainsi qu’une facture.

Ayez également les bons réflexes lors de votre prise en main du véhicule : notez le niveau du réservoir de carburant (et faites le inscrire sur le contrat). Faites de même pour le kilométrage (en cas de nombre de kilomètres limité). Demandez un numéro d’urgence à joindre au sein de l’agence (en cas de problème lié au véhicule). N’oubliez pas d’inspecter le véhicule afin de faire inscrire les éventuels défauts tels que des rayures ou des accessoires manquants.