Comment créer un sondage avec Facebook Messenger ? Facebook Messenger est une application pour appareils mobiles créée par la même société à laquelle cette application doit une partie de son nom, on parle de Facebook. Facebook étant une application avec un grand nombre de personnes interagissant à travers elle, et ayant un grand nombre de différents besoin, ils s’efforcent de toujours proposer de nouvelles fonctionnalités à leur utilisateurs pour les aider au quotidien. Messenger permet à chacun de ses utilisateurs de discuter, d’appeler, de passer des appels vidéo, de partager des vidéos ou des images mais il permet aussi depuis septembre 2016 de faire passer un sondage Messenger dans des conversations Messenger de groupe, et nous allons voir comment créer et partager facilement et simplement un sondage dans une conversation Messenger de groupe depuis un smartphones, depuis un iPhone ou depuis un ordinateur portable.

Qu’est ce qu’un Sondage Messenger?

Les sondages sont une série de questions sur un sujet, un produit ou une décision, où les gens peuvent choisir ou donner leur avis sur certaines des choses qui leur sont présentées. Ces enquêtes peuvent être conçues ou créées à des fins différentes. Facebook Messenger vous permet de créer différents type de sondage, de différentes manières.

Jusqu’en 2016, les seules possibilités offertes par le réseau social étaient la création de sondages :

sur les groupes,

sur les pages

sur les événements.

Avec l’arrivée de cette nouvelle faculté, les utilisateurs peuvent maintenant mieux s’organiser entre eux pour leurs activités en commun comme pour leurs sorties, leurs voyages… en créant facilement un sondages dans leur conversations Messenger de groupe.

Voici les différentes étapes à suivre pour créer un sondage Messenger depuis un smartphone Android ou depuis un iPhone

Ouvrir le Groupe dans lequel vous souhaitez effectuer le Sondage Messenger. La première chose à faire pour créer un sondage Messenger est d’ouvrir votre application Facebook Messenger et de rentrer dans le Groupe sur lequel vous souhaitez effectuer ce sondage Messenger ou créez le Groupe si ce n’est pas encore fait. Appuyez sur le symbole + en bas à gauche. Après avoir choisi le groupe ou en avoir créé un, vous devez appuyer sur l’option avec le symbole + à l’écran. Il devrait être en bas à gauche. Choisissez l’option « Sondage ». Après cela, vous obtiendrez un panel d’options différentes. Vous choisirez et appuyez sur l’option se nommant « Sondage », en orange. Configurer votre Sondage Messenger. Dans cette section, vous créerez votre sondage Messenger avec les données que vous souhaitez saisir, la durée et d’autres options. Sélectionnez le type de sondage Messenger souhaité. 2 options s’offrent à vous « Date – Heure » ou « Autre ». « Date – Heure » vous permet de proposer différentes dates dans le sondage Messenger. Pour chaque date, vous aurez la possibilité de lui associer une ou plusieurs heures distinctes. | Si vous optez pour « Autre » : renseignez d’abord votre question dans la première section du sondage puis ajoutez les réponses possible en appuyant sur « Ajouter une option » Appuyer sur l’option « Créer » en Haut à droite de l’écran. Après avoir configuré votre enquête comme vous le souhaitez, vous allez appuyer sur l’option « Créer » Appuyer sur « Envoyer ». Le sondage est a présent partagé dans la conversation de groupe. Une chose à savoir, c’est que même une fois la réponse donnée, le sondé peut encore modifier son choix.

Depuis Messenger, recherchez “SurveyMonkey” dans la barre de Recherche située en haut de l’écran. Sélectionnez la 1ère option . Après cela, un écran s’ouvrira, vous appuierez sur le bouton « Démarrer ». Ensuite, vous visualiserez un chat. Vous allez choisir l’option « Créer un sondage ». Cliquez sur Démarrer la section ou créez votre compte SurveyMonkey. Après avoir démarré la section, vous créerez le nom de votre sondage. Ensuite, vous choisirez le type de question que vous souhaitez inclure. Pour les questions à choix multiples, vous devez taper le texte de la question, puis appuyer sur Entrée. Vous devez ajouter les différentes réponses, chacune séparée par une virgule, et appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé. Pour les questions ouvertes, vous devez rédiger le texte de la question et appuyer sur « Entrée ». Pour chaque type de question que vous créez, vous devez suivre une série d’étapes, que le bot vous aidera à passer sans difficulté. Et lorsque vous avez fini de créer toutes vos questions, il vous suffit de choisir l’option indiquant que vous avez fini de créer. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez faire une révision précédente pour changer ou éditer toute question que vous avez créée.

Il est important de créer une introduction pour votre enquête, afin que les utilisateurs qui vont interagir avec elle puissent savoir de quoi il s’agit. Cela sera possible lorsque vous aurez terminé d’ajouter toutes les questions que vous souhaitez inclure dans votre enquête.

Pour le partager, un lien vous sera fourni pour partager votre enquête depuis Facebook Messenger, votre profil ou où vous voulez sans aucun problème. Avec ces étapes simples, vous savez maintenant comment créer un sondage Messenger de différentes manières. A vous de tester les différentes méthodes et de choisir votre préférée.

Source : techbriefly