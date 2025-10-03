Cabinet de recrutement généraliste VS cabinet spécialisé : lequel choisir ?

C’est bien connu, lorsqu’une entreprise a besoin de recruter, la question du choix du partenaire RH peut être un véritable casse-tête et de nombreuses questions peuvent venir à l’esprit. Parmi elles : faut-il faire appel à un cabinet de recrutement généraliste ou à un cabinet spécialisé ? La réponse dépend de vos attentes. Cependant, en termes de recrutements stratégiques, la spécialisation est toujours à privilégier et nous allons vous expliquer pourquoi dans cet article.

Les plus grands atouts d’un cabinet spécialisé

Un cabinet de recrutement spécialisé maîtrise avec perfection les défis auxquels fait face le recrutement tech dans un secteur bien précis. Et pour cause ! Il dispose d’une compréhension fine des métiers, d’un réseau déjà qualifié et, bien entendu, d’une méthodologie adaptée, permettant une identification rapide des meilleurs candidats. Cela se constate à travers une cohérence parfaite entre les besoins de l’entreprise et les profils proposés, mais aussi via un délai de recrutement écourté.

Un partenaire qui fait la différence pour vos recrutements stratégiques

Dans le domaine Tech, travailler avec un partenaire de qualité à l’exemple de BAO est primordial pour faire la différence ! Fondé en 2019 à Bordeaux et Paris, BAO illustre parfaitement les bénéfices que peut apporter un cabinet de recrutement spécialisé, notamment expert en recrutement tech (Développeurs, Data, Product, Infra, CTO…).

BAO a su développer une méthodologie unique comprenant un chasseur par marché, un réseau de plus de 21 000 candidats qualifiés et des premiers profils envoyés sous 48h, sans parler du reporting hebdomadaire et du suivi complet des candidatures. Et les résultats de cette méthodologie innovante, couplée à leur vision experte du marché de l’emploi, sont plus que satisfaisants. Les recrutements sont finalisés en 30 jours environ et déjà plus de 160 entreprises ont été accompagnées, de la startup au grand groupe !

Les limites d’un cabinet généraliste

À l’inverse d’un cabinet spécialisé, un cabinet généraliste couvre un large éventail de métiers et de secteurs. S’il permet d’accéder à un sourcing volumineux, il faillit souvent par manque d’expertise sectorielle. Cela a de lourdes conséquences comme une sélection de profils moins ciblée, des processus plus longs et un gros risque de décalage entre vos attentes et les candidatures proposées. Dans un marché où la pénurie domine, comme le recrutement tech, ce manque de précision peut vous coûter cher en temps et en opportunités. Ce n’est donc pas négligeable.