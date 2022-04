Dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, le logiciel Autodesk 360 Fusion a su se faire une réputation solide. Cet outil capable de s’adapter à n’importe quelle tâche de modélisation 3D est considéré comme l’un des meilleurs du marché.

Voyons ensemble les raisons de son succès et ce qui lui vaut cette renommée.

Qu’est-ce qu’un logiciel 3D ?

Un logiciel 3D est un outil d’infographie qui permet la conception, et le développement de graphiques et d’animation 3D. On s’en sert pour effectuer de la modélisation 3D, c’est-à-dire la réalisation d’un modèle tridimensionnel virtuel d’un objet physique.

Le logiciel 3D offre la possibilité aux utilisateurs de concevoir virtuellement un objet, visualisable en trois dimensions, de le contrôler, le modifier, l’améliorer, avant de passer à sa production effective de manière physique.

Il est souvent associé à des programmes de conception assistée par ordinateur (CAO) et trouve notamment son application dans le milieu industriel comme la conception de pièces automobiles etc.

Une rapide présentation du logiciel Autodesk 360 Fusion

Autodesk 360 Fusion est un logiciel complet de conception assistée par ordinateur. Il propose de nombreuses fonctionnalités aussi bien pour la conception 2D que 3D. C’est un logiciel intégrant des outils de CAO / FAO et IAO. Il était à la base un plug-in qui fonctionnait aux côtés d’Inventor, sous le nom d’Inventor Fusion 2010, pour devenir plus tard un produit à part entière.

C’est un outil innovant, futuriste, qui a su se différencier de la concurrence et s’imposer comme l’un des meilleurs logiciels 3D du marché.

Qu’est-ce qui fait la force de Fusion 360 ?

C’est un logiciel qui s’est fait une place de choix sur le marché, particulièrement prisé dans le domaine de l’industrie, mais quelles en sont les raisons ?

Un logiciel intégré

Fusion 360 permet de gérer l’intégralité du processus, depuis la conception jusqu’à la fabrication, grâce à des outils disposés à cet effet, tout cela dans un seul package CAO.

Ce package contient les outils de simulation et d’optimisation des formes qui aident à vérifier et valider la conception. Les outils de géométrie sont intégrés également : Solide, Surface, T-Spline et Maillage sont disponibles dans le package. Il en est de même pour les sorties de dessin et impression 3D afin de faire valider les projets, de disposer de la documentation et de prototypes. La FAO intégrée permet quant à elle de fabriquer les pièces définitives.

Un logiciel connecté

Fusion 360 n’est lié à aucun système d’exploitation en particulier, il peut aussi bien fonctionner sous Windows, Mac ou dans votre navigateur web.

Tous vos documents sont sauvegardés sur votre compte Fusion 360 Team, ainsi vous pourrez travailler de n’importe où, sans avoir à vous soucier de vos fichiers.

Le rendu et les études FEA sont des tâches intensives, pas évidentes à traiter dans une seule station de CAO dédiée, c’est pour cela que Fusion 360 permet d’utiliser la puissance du cloud. Un travail rendu plus pratique et plus efficace par cette possibilité de l’effectuer via le cloud.

Un logiciel collaboratif

Fusion 360 est une plateforme collaborative accessible depuis n’importe quel appareil connecté à internet. Vos fichiers sont constamment disponibles pour vous et vos collaborateurs, vous pouvez y accéder depuis votre bureau, de chez vous ou en voyage, vous ainsi que vos partenaires. Cela permet d’accélérer le processus de fabrication, donc réduire le temps entre la conception et la commercialisation de votre produit.

Les outils de balisage intégrés et les outils de visualisation permettent de suivre l’avancée et d’avoir un œil sur les documents sur Fusion 360 Team. Il est également possible de demander un avis client sur votre conception, de manière très simple.

Quelques applications

Fusion 360 a été pensé pour organiser et faciliter au mieux la création d’un produit, depuis sa conception jusqu’à sa fabrication. C’est ainsi qu’il facilite par exemple :

la découpe laser : le logiciel permet le traçage d’une esquisse et son enregistrement directement en DXF pour pouvoir réaliser une découpe laser.

La CAM : paramétrage des mouvements de la fraiseuse directement sur votre pièce 3D et possibilité de voir une simulation de la découpe.

L’impression 3D : lorsque la pièce est dessinée en 3D, il sera possible de l’exporter en STL afin de l’imprimer en 3D.

L’assemblage : si un projet est constitué de plusieurs pièces, Fusion 360 les regroupe directement. Il sera possible de créer des assemblages fixes ou d’insérer des échelles de liberté. Vous pourrez ainsi directement observer le mouvement de vos pièces.

En bref

Autodesk Fusion 360 est un logiciel très puissant, qui a s’imposer sur le marché de la conception 3D. Il vous permettra de concevoir et fabriquer vos pièces industrielles, programmer des parcours de machines-outils tout en partageant votre travail à vos partenaires et en recueillant leurs avis et leurs annotations.