L’importance du référencement naturel pour améliorer sa visibilité sur le web n’est plus à prouver. De nombreuses entreprises ont pris conscience de l’utilité des multiples techniques de SEO pour être en tête des pages des différents moteurs de recherches. Parmi ses méthodes fondamentales, le netlinking communément appelé linking externe ou linking building. Via cette dernière, il est possible de donner de la valeur à son site et d’ainsi espérer être mieux classé dans les SERPs. De ce fait, élaborer la meilleure des campagnes de netlinking est essentiel à toute stratégie de SEO. Mais alors, comment penser ses linkings externes afin d’améliorer son référencement naturel ?

La technique du netlinking

– Le linking building c’est quoi ?

Tout expert en Search Engine Optimization vous le dira, recourir au levier netlinking SEO fait partie des bases de l’optimisation d’un site internet. Le but de cette pratique étant de multiplier les backlinks (liens hypertextes) afin de donner de la valeur ajoutée à son contenu et booster la visibilité du site. Cela se fera après avoir démontré au moteur de recherche votre popularité via les différents liens qualitatifs des sites web menant au vôtre.

Il faut savoir que l’utilisation de backlinks est un critère très apprécié par les algorithmes, notamment chez Google. De nos jours, la qualité du contenu des pages et des liens hypertextes se voit être soigneusement analysée par ce dernier ainsi que la pertinence sémantique. Par conséquent, rédiger et choisir des backlinks de manière qualitative est primordial pour générer du trafic sur son site et plaire aux robots afin de ne pas subir une pénalité. D’autant plus, que le classement des sites web dans le SERP se fait en fonction de leur popularité et donc de leur e-reputation.

– Les avantages de cette stratégie SEO

Vous l’aurez compris, le netlinking possède divers avantages, parmi eux :

L’augmentation du trafic organique : vous allez développer votre visibilité, car cela maximisera les visites des internautes sur votre site internet via les liens hypertextes.

La maximisation du taux de conversion : avec une stratégie de netlinking et un trafic qualifié, vous aurez un taux de conversion plus fort, les internautes seront plus à même de passer à l’action (achat, inscription…).

Le renforcement de votre notoriété : grâce à cette technique, vous allez augmenter votre popularité et donc devenir une référence notamment pour Google.

Pour que votre stratégie SEO puisse perdurer dans le temps et porter ses fruits sur les moteurs de recherches à l’exemple de Google et Bing, vous devrez prendre en compte plusieurs facteurs et suivre certaines recommandations.

Comme vu plus haut la qualité compte, et ce, bien plus que la quantité. Il faut donc minutieusement choisir ses liens hypertextes. Privilégiez des liens provenant de sites web populaires et qui ont du poids pour les moteurs de recherches. Outre ce critère, il vous est recommandé d’être vigilant sur différents points :

La thématique : il faut absolument que le lien entrant soit du même thème que votre page, ou du moins similaire.

Le positionnement du lien : il faut que les liens soient bien placés dans votre page web, évitez de les mettre en bas de page, favorisez le haut de votre texte.

Variez les domaines référents : il vous est conseillé d’avoir des liens hypertextes provenant de domaines référents différents.

– Utiliser les réseaux sociaux

Si vous cherchez un moyen de générer du trafic rapidement, les réseaux sociaux sont là pour vous servir ! En effet, ils peuvent être un atout majeur pour votre campagne de netlinking. De plus, les backlinks qui proviennent de canaux sociaux sont pris en considération par les algorithmes.

– Miser sur un bon maillage interne

Pour obtenir un SEO de qualité et améliorer son linking building, il faut impérativement travailler son maillage interne. Pour cela vous pouvez recourir aux :

Call to action ,

, Liens internes.

Grâce à cela, vous allez inciter les internautes à découvrir d’autres pages de votre site internet, ce qui fera baisser le taux de rebond et croître votre présence auprès des moteurs de recherches.

– L’échange d’articles

Vous pouvez recourir à l’échange d’articles avec des sites web non concurrents pour générer des backlinks. Il faudra toutefois faire attention à l’échange de liens réciproques, qui n’est pas apprécié pour le SEO. À noter que les liens doivent être ajoutés de manières pertinentes dans les textes. De plus, il faut que les pages soient sémantiquement proches et concordantes.

En résumé, le netlinking n’a pas fini de nous surprendre en termes d’optimisation SEO. Avec des backlinks qualitatifs accompagnant une bonne stratégie vous ne pourrez que réussir votre campagne !