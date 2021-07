Obtenez un aspirateur robot de haute qualité à 249,99 € au lieu de 399,99 € !

Promo Aspirateur Robot Laveur de Sol Puissante 2200 Pa, Bagotte 3 en 1 Robot Aspirateur Connecté Wi-Fi, Navigation Précise du Gyroscope et Suivi Optique (Réservoir D'eau 300ML non-inclus) 💎Système Aspiration Puissante 2200Pa: Notre robot aspirateur a été conçu avec la technologie AUTOBOOST, la puissance d'aspiration augmente automatiquement jusqu'au maximum lorsque requis comme par exemple sur les tapis. Préréglez la puissance d'aspiration sur BASSE pour vous assurer une nuit silencieuse.Le robot aspirateur possède un dispositif de serpillage, la fonction optionnelle de serpillage répondra à tous vos besoins (nécessite l'achat du réservoir d'eau)

💎 Navigation mis à jour: Notre robot aspirateur est équipé des dernières technologies de navigation Dual-gyroscopes * et Optical-tracking * pour nettoyer méthodiquement en Suivez méthodiquement le chemin "s" droite au lieu d'un motif aléatoire, ce qui augmente l'efficacité de nettoyage de 30% par rapport aux aspirateurs robotiques standard du marché.

💎Application et Alexa et Google assistant: Réalise facilement la planification, l'enregistrement de la carte, le contrôle de la direction, le moniteur en temps réel et la personnalisation via l'application Bagotte, la commande vocale Alexa ou l'assistant Google. Vous permet de vous connecter pour nettoyer de n'importe où et créer des préréglages pour nettoyer selon un calendrier.

💎Ultra Plat 6.9cm: Notre robot aspirateur est conçu avec un design ultra-plat pour pouvoir nettoyez efficacement même sous les tapis. Sa conception intelligente lui permet de passer des sols durs aux tapis sans aucune difficultés. Les capteurs intelligents vous offre un nettoyage efficace même autour des meubles, en évaluant et en évitant habilement les obstacles ou les chutes.

💎Différents avantages: Dans une pièce de 50㎡ avec uniquement un sol dur, le fonctionnerait * logiquement * pendant 40 à 50 minutes et retournerait à la base de chargement après qu'il ne détecte plus d'espace à nettoyer, ce qui signifie économiser plus d'énergie et En revanche, la plupart des robots aspirateurs fonctionneraient * de manière aléatoire * pendant 100 minutes et se répéteraient jusqu'à ce que la batterie soit vide (ce qui pourrait provoquer la répétition ou la disparition).

Analyse de cet Aspirateur robot Bagotte BG800

C’est assez étonnant d’avoir un aspirateur robot à la maison. Il faut évoquer la tranquillité d’esprit que procure un tel appareil, sachant qu’il peut nous remplacer lorsque nous ne voulons pas passer l’aspirateur à la main. Mieux encore, il peut prendre de l’avance sur le nettoyage de la maison au cas où il y’aurait de la visite.

Les aspirateurs robots existent depuis quelques années maintenant, et les problèmes ont été en grande partie résolus. En fait, ils font partie de ces choses qui fonctionnent souvent mieux que prévu.

Au cours des dernières années, nous avons vu et utilisé un grand nombre d’aspirateurs intelligents/robots. Il existe de nombreuses caractéristiques que l’on peut rechercher ou exiger en choisissant un aspirateur intelligent/robot.

Le choix de la marque

Il y a chose à dire sur l’expérimentation de différentes marques. Si vous optez pour une entreprise moins connue, vous pouvez généralement économiser un peu d’argent tout en obtenant les caractéristiques que vous souhaitez ou dont vous avez besoin.

Bagotte est l’une de ces marques qui était vaguement connu jusqu’à ce qu’elle commence à être testé par les médias spécialisées.

Bagotte a notamment fourni à certains spécialistes américain du média androidguys.com deux aspirateurs robots (BG700, BG800). C’est leur expérience d’expert que nous vous traduisons aujourd’hui.

Ils les ont utilisé à la maison et au travail depuis quelques mois. Bien qu’ils partagent quelques caractéristiques, nous nous concentrerons sur le BG800, qui est le modèle le plus récent.

Qu’est-ce que le robot aspirateur Bagotte BG800 ?

Le Bagotte BG800 est un robot plat dont l’apparence de base est la même que celle de pratiquement tous les aspirateurs robots. Il mesure environ 10 cm et fonctionne aussi bien sur les sols durs que sur les moquettes. Il peut être contrôlé par des services vocaux comme Google Assistant et Amazon Alexa, et possède une puissance d’aspiration supérieure à celle des autres.

Quelles sont les principales caractéristiques de la BG800 ?

Le BG800 est ce petit assistant silencieux qui fait son travail sans attirer l’attention.

Le Bagotte BG800 est conçu pour tenir 40 à 50 minutes sur une seule charge. Il se fixe sur une base et recharge la batterie le moment venu.

L’aspirateur est équipé de 14 capteurs qui lui permettent de localiser précisément les obstructions, les murs et autres obstacles. Il peut même reconnaître la présence d’escaliers et s’en éloigner.



Quelles sont les performances du robot aspirateur BG800 ?

L’aspirateur présente une finition brillante et étonnante, d’aspect à la fois contemporain et futuriste. Malheureusement, il suffit d’un seul cycle pour que les cheveux, la poussière et les squames détachés s’accumulent à l’extérieur. Heureusement, il suffit d’une serviette humide pour le nettoyer.

On apprécie la simplicité du design et des commandes ; la télécommande permet de manipuler facilement les cycles de nettoyage, notamment si vous devez les arrêter, les démarrer ou les mettre en pause. Une fois qu’il est relié à un Google Home, vous pouvez simplement utiliser votre voix pour contrôler votre aspirateur.

L’application pour smartphone offre une bonne vue du niveau de la batterie. Et, bien qu’elle ne soit pas très approfondie, il existe une carte qui peut vous aider à vous faire une idée de la zone nettoyée.

La Bagotte BG800 est une machine fantastique qui accomplit le travail rapidement et efficacement. Les experts l’ont même utilisé sur leur lieu de travail. Il n’y a plus à se soucier de la nourriture, des miettes ou d’autres saletés.

Il existe deux méthodes permettant aux aspirateurs robots de se déplacer dans une zone donnée.

certains rebondissent de mur en mur et de coin en coin.

D’autres, comme le BG800, se déplacent en lignes précises d’un bout à l’autre de la pièce.

Le fait de pouvoir voir votre aspirateur effectuer son travail, même du coin de l’œil, vous donne un sentiment de sécurité. Ceux qui semblent rebondir au hasard sont efficaces, mais il est difficile de savoir où ils se trouvent en termes d’exhaustivité.

Un rouleau de bande de délimitation est fourni avec la BG800, qui peut être fixé à l’aide de ruban adhésif 3M. Le concept est que vous pouvez interdire l’aspirateur sur une zone que vous ne voulez pas aspirer. Vous avez peut-être un tapis ou un objet fragile dans une partie de la pièce que vous souhaitez nettoyer vous-même. Cela permet aussi de le protéger. Vous ne voulez pas qu’un objet de cette valeur tombe dans les escaliers parce que vous avez oublié de fermer une porte ou de fixer une barrière pour bébé. Nous apprécions le fait que les capteurs puissent identifier quand l’appareil s’approche, s’arrête ou recule d’un escalier.

