Le Climatiseur / Refroidisseur / Humidificateur d’air Portable Mkocean est actuellement en vente à 129,99 € au lieu de 199,99 € !

Promo Climatiseur Portable, Refroidisseur D'air Ventilateur de Climatisation Refroidisseur Mobile Air Humidificateur avec Roues et Réservoir d'eau 5L, 3 Modes,3 Vitesses, Télécommande, Minuterie ❉ ❉〖Multifonction quatre en un〗❉❉ : -Le refroidisseur d'air mobile peut être utilisé comme refroidisseur de climatiseur, ventilateur, humidificateur et purificateur, ce qui peut refroidir la température environnante tout en atomisant et humidifiant l'air, mais également réduire les allergènes, la poussière et la suie , profitez de l'été frais.

❉ ❉〖Refroidissement rapide et réservoir d'eau de 5 L〗❉❉ : -La technologie de refroidissement avancée avec 4 cristaux de glace peut vous apporter un air froid plus puissant. Augmenter le taux d'absorption d'eau, de sorte que la zone d'évaporation de l'eau dans n'importe quelle pièce est plus large et que la température baisse plus rapidement. Une fois le réservoir d'eau rempli d'eau, il peut être utilisé pendant 15 à 21 heures

❉ ❉〖3 modes et ions négatifs〗❉❉ : -il a trois vitesses de vent réglables (haute, moyenne et basse), il peut libérer jusqu'à 3.5 millions d'ions négatifs, la vitesse maximale du ventilateur atteint 6.2 m / s, ajustez manuellement la remontée et vers le bas 120 °, gauche et droite 90 °, de sorte que le flux d'air frais puisse atteindre n'importe où et que le bruit soit inférieur à 50 dB.

❉ ❉〖Minuterie et mode veille〗❉❉ : -Le climatiseur à évaporation a une fonction de minuterie. Vous pouvez régler le ventilateur pour qu'il fonctionne pendant 1 à 7 heures selon vos besoins et passer en mode veille. Vous pouvez régler l'heure de fermeture ou courir à la vitesse du vent la plus basse. Vitesse en mode veille.

❉ ❉〖Facile à déplacer〗❉❉ : -L'appareil dispose de 4 roues rotatives, ce qui vous permet de déplacer facilement le refroidisseur d'air d'une pièce à une autre sans aucun problème. Taille: 26 * 24 * 56cm. Vous pouvez l'utiliser dans le bureau, le salon, la cuisine, la chambre et d'autres endroits. La télécommande peut vous aider à contrôler la machine à une distance de 10 mètres.

Cet été s’annonce déjà comme l’un des plus chauds de ces dernières années, vous laissant à la recherche de nouvelles méthodes pour rester au frais. Si vous vous êtes demandé si vous deviez acheter un nouveau climatiseur, les soldes d’été d’Amazon sont le moment idéal pour le faire.

Ils s’agit d’un moyen économique d’apporter de l’air frais chez vous. Que ce soit comme source de fraicheur principal pour une pièce ou comme moyen de prévention au cas où votre climatiseur mural tombe en panne, ils sont très pratiques et sont aujourd’hui utilisés par de nombreuses personnes.

Autres promotions actuelles sur des Climatiseur chez Amazon

Par ailleurs, si vous avez un peu plus de budget, voici un autre modèle de climatiseur encore plus performant et aussi en promotion ces jours-ci :

Promo CHiQ-9000BTU, climatiseur portable 3 en 1,(refroidissement, ventilateur, déshumidification), volume de débit rafraîchissement rapide,Kit fenêtre standard-R290, réglage de température 16-32,CPC09PAP01 Refroidissement rapide : volume d'air super puissant de 340 m³/h, alimentation en air sur une distance de 5 mètres, permettant de refroidir rapidement la pièce.

Installation pratique : le produit est fourni en standard avec un kit de fenêtre, avec des instructions d'installation et d'utilisation simples. Pratique pour tout format de fenêtres.

Mode intelligent : trois modes de refroidissement/ventilation/déshumidification, trois vitesses d'alimentation en air, réglage de la température de 16 à 32℃, pour répondre à différents besoins, mode veille et marche/arrêt 24 heures, design plus intime.

Utilisation pratique : Roue universelle, rotation de 360°, pratique pour se déplacer dans le salon, la chambre à coucher, la cuisine, la salle de bain, le bureau, etc., convient aux maisons de plus de 80 mètres carrés.

Réduction efficace du bruit : Après des dizaines de milliers de tests, les concepteurs de CHiQ ont amélioré la structure du corps et l'ont rendu plus stable avec ces 30.5KG, assurant un volume d'air suffisant et réduisant efficacement le bruit excessif.

