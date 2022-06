Les tablettes professionnelles sont des dispositifs qui permettent d’avoir accès à des contenus multimédias comme la navigation sur le web, la télévision, l’envoi et la consultation de courrier électronique, la bureautique simple, le calendrier ainsi que l’agenda. Ces équipements sont, en quelque sorte, un intermédiaire entre le smartphone et l’ordinateur portable. À quoi ressemble une tablette professionnelle ? Lisez plutôt !

Écran de la tablette professionnelle

Pour ce qui est de la taille de l’écran, les tablettes professionnelles offrent, pour la plupart, un écran d’à peu près 10 pouces, mais il vous est possible de trouver des tablettes qui ont un écran plus grand ou plus petit. Vous devez tout de même porter votre choix sur un écran suffisamment grand si vous souhaitez travailler de façon confortable. Les tablettes, dans la grande majorité, ont un écran capacitif. Celui-ci réagit sans aucune faille aux différents mouvements. Ce n’est qu’avec une tablette professionnelle bas de gamme que vous pouvez avoir un écran résistif d’une moins bonne qualité.

Système d’exploitation

Les tablettes professionnelles ont 3 grands systèmes d’exploitation. Au nombre de ceux-ci, il faut citer l’iOS d’Apple, l’Android de Google ainsi que le Windows de Microsoft. Ces systèmes d’exploitation sont assez puissants et offrent la possibilité d’avoir des boutiques d’applications payantes et gratuites . De ce fait, vous pouvez profiter d’ App Store pour iOS, Windows Market Place pour Windows et Google Play pour Android.

Quelle est la capacité d’une tablette professionnelle ?

De façon générale, les tablettes professionnelles ont une capacité qui fluctue entre 16 et 64 Go. Néanmoins, de nombreuses tablettes reçoivent des cartes mémoires. Il est donc possible de leur faire avoir plus de capacité si le besoin se fait ressentir. Dans le cas où vous vous servez principalement de votre tablette pour naviguer sur Internet ou pour le traitement de documents et la consultation de mails, vous n’aurez nullement besoin d’une immense capacité.

Connectivité de la tablette professionnelle

Avec les tablettes professionnelles, il est possible d’avoir accès à Internet en Wi-Fi ou en 4G. Cependant, il existe des modèles qui peuvent aussi intégrer une connexion 4G. Il vous faut savoir tout de même que si vous n’avez pas de connexion 4G, vous pourrez vous connecter au réseau mobile en vous servant d’une clé 4G.

Quelle est l’autonomie du dispositif ?

Si vous souhaitez travailler sans vous sentir dans le besoin de brancher votre tablette professionnelle à une prise électrique, il est préférable que vous jetiez votre dévolu sur une autonomie de 6 heures au minimum. Cet appareil a la réputation de vous faire gagner du temps et de l’argent, puisqu’il s’agit d’une machine qui dure dans le temps et qui ne se casse pas. Sachez qu’avec les tablettes d’entrée de gamme, on peut rarement avoir une autonomie qui va au-delà de 5 heures.

Que faut-il savoir du processeur de l’appareil ?

Pour connaître la puissance d’une tablette professionnelle, les critères que vous devez regarder de près se trouvent être la fréquence de l’horloge, le nombre de cœurs ainsi que le type de processeur vidéo. Les plus performantes des tablettes sont pourvues de processeurs dont la capacité est supérieure à 2 GigaHertz. Des fois, les appareils que voilà sont soutenus par de très puissantes puces qui optimisent le rendu 3D. Il n’existe qu’une seule configuration qui est possible, côté Apple, et celle-ci évolue avec les nouvelles générations d’appareils.

Combien coûte une tablette professionnelle ?

Il existe un très grand écart entre les tablettes professionnelles de grande classe et les tablettes professionnelles d’entrée de gamme. Comptez quelques centaines d’euros à peu près pour une tablette grand public classique. Dans le cas où vous voulez vous procurer un équipement plus complet et professionnel, il vous faudra être prêt à débourser au-delà de 1000 euros.