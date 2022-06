Les vêtements de travail sont des tenues exigées dans de nombreux domaines, notamment celui de l’esthétique. Et pour cause, ils sont gage d’un certain professionnalisme. Si vous possédez un centre esthétique, il est alors important de ne pas faire l’impasse sur les vêtements de travail. Comment choisir les plus adaptés à votre institut ?

La blouse professionnelle en institut de beauté

La blouse professionnelle fait partie des vêtements de travail incontournables dans les centres esthétiques. Cette tenue vous protège des différentes éclaboussures occasionnées par la manipulation de produits, à l’instar de la cire chaude ou des crèmes pour le visage. Elle permet également de rassurer les clients de votre centre de beauté. Plus qu’un banal uniforme, la blouse est le reflet de votre professionnalisme et renvoie une image de marque à vos clients. Où vous procurer ce vêtement indispensable ? Un professionnel de la beauté peut opter pour l’achat en ligne de ses blouses de travail en s’assurant qu’elles répondent à ses besoins. Il s’agit notamment du confort irréprochable, de la matière qui doit être facile d’entretien, de la grande tenue dans le temps, du design épuré, etc.

Le confort de la blouse

En tant qu’esthéticienne, vous passerez le plus clair de votre temps dans votre institut (en moyenne huit heures par jour). De ce fait, votre blouse professionnelle se doit d’être des plus confortables. Ce sont habituellement les modèles bien coupés qui offrent un excellent niveau de confort. En été, vous pouvez opter pour les blouses sans manches ou à manches courtes pour un confort optimal. Vous aurez également le choix entre les modèles à fermeture centrale et les modèles asymétriques.

Les blouses à fermeture centrale

La blouse à fermeture centrale est le modèle de choix de ceux qui souhaitent une tenue stylée et simple. Au moment de choisir, assurez-vous de tenir compte de la coupe de la blouse. Dans l’idéal, elle ne doit pas être trop moulante, mais s’ajuster à votre morphologie sans être trop ample. Une variante de la blouse à fermeture centrale possède des boutons à pression à la place de la fermeture.

La blouse asymétrique

Inspirée d’une tenue traditionnelle japonaise, cette blouse se caractérise par la présence d’une fermeture asymétrique, des manches courtes, des boutons cachés et un col rond. Cette tenue est très appréciée notamment en raison de la parfaite liberté de mouvement qu’elle confère à son porteur. Mieux encore, elle dispose de poches sur la poitrine et au niveau des hanches. De quoi vous permettre de ranger certains de vos outils de travail.

La matière de la blouse

La matière de la blouse est un critère déterminant pour lequel aucune concession ne doit être faite. De cela dépend en effet la qualité et la tenue dans le temps de votre vêtement réglementaire en centre esthétique. La matière de la blouse doit afficher une grande résilience, être facile à nettoyer et résister aux taches. Vous pouvez choisir des blouses en tissu français de grande qualité si vous ne souhaitez faire aucune concession. Privilégiez une blouse en coton si vous travaillez dans un environnement chaud. Cette matière est connue pour sa grande capacité d’absorption de l’humidité et son confort. D’autres comme le polyester-coton ou le stretch sont également des alternatives à considérer. Les tissus stretch par exemple renferment de l’élasthanne, ce qui assure une grande fluidité des mouvements.

La couleur de la blouse pour votre salon d’esthétisme

Un large panel de couleurs est disponible pour votre blouse. Dans l’indécision, vous pouvez vous laisser tenter par l’intemporel blanc qui n’a rien perdu de son charme. Symbole de pureté, cette couleur sera bien appréciée de vos clients. Pour une touche d’élégance et de style, vous pouvez opter pour une blouse noire. De même, d’autres nuances colorimétriques comme le gris, le bleu ou le beige peuvent être choisies.

Le Kimono, un vêtement de travail idéal pour les salons d’esthétique

Le Kimono est une tenue de travail qui répond parfaitement aux besoins des professionnels de la beauté. Ce vêtement tire son origine des tenues utilisées par les pratiquants d’art martial du pays du soleil levant. Il est équipé de deux ceintures : une à nouer et une autre surpiquée. Le kimono est une tenue qui vous permet de valoriser l’image de marque ou l’identité visuelle de votre centre esthétique. Certains modèles présents sur le marché sont à manches courtes et d’autres à manches longues. Ils sont également déclinés en plusieurs tailles. Assurez-vous donc de choisir celle qui s’adaptera le mieux à votre morphologie et à votre silhouette afin de porter le kimono plus facilement. C’est sans doute l’une des tenues les plus adaptées pour les personnes qui cherchent un vêtement de travail léger, résistant, confortable, pratique et facile à repasser.

La tunique, un attribut incontournable pour une esthéticienne

La tunique est un vêtement particulièrement plébiscité en institut de beauté. Elle permet en effet de rehausser la valeur de votre look sans oublier sa coupe plus moderne et stylée. Elle ne s’arrête pas au niveau de la taille comme la blouse. Comparée à celle-ci, elle bénéficie d’un meilleur ajustement et offre une excellente liberté de mouvement.

Pour choisir votre tunique, de nombreuses options sont à votre disposition : tunique à col mao, à fermeture zippée ou à boutonnière. De même, assurez-vous que la couleur soit en accord avec la charte graphique de votre centre esthétique.

Le pantalon de travail pour les centres esthétiques

Le pantalon fait partie de ses équipements essentiels qui vous garantissent une allure professionnelle dans votre institut de beauté. Il joue également un rôle protecteur notamment contre les risques de salissures. Si vous évoluez dans le monde de la beauté, nous vous recommandons d’opter pour des tenues tendance qui sauront au mieux refléter l’image et les valeurs de votre entreprise. Dans cette optique, vous pouvez par exemple choisir un pantalon taille haute. Ce modèle allie confort et esthétique.

En ce qui concerne la couleur du pantalon, libre à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Cependant, pour un rendu des plus harmonieux, elle doit s’accorder avec la couleur de votre haut.

Les chaussures et gants de protection pour travailler dans une institut de beauté

Les chaussures et les gants de protection complètent votre habillement en institut de beauté. Ces accessoires font partie intégrante du dresscode des esthéticiennes, et il convient donc d’être minutieux dans leur choix. Les chaussures par exemple doivent être plates de préférence afin de faciliter vos différents mouvements quotidiens. Quant à leurs semelles, elles doivent être antidérapantes pour assurer votre sécurité. Lorsque ces différentes cases sont cochées, vous pouvez choisir la chaussure de votre choix : ballerine, tennis, sabots, baskets. Le plus important est de vous sentir à l’aise dans vos chaussures.

En ce qui concerne les gants de protection, il s’agit d’éléments de protection qui évitent une mise en contact direct de votre peau avec les produits. Vous pouvez opter pour des gants de protection en latex, en nitrile ou en vinyle. Le nitrile convient toutefois mieux, puisqu’il s’agit d’une matière élastique qui ne provoque de surcroît aucune allergie.