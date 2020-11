Notez cet Article

WeTransfer est l’un des services de partage de fichiers les plus populaires dans le monde. Néanmoins pour une quelconque raison comme son interdiction dans votre pays (c’est actuellement le cas en Inde), un problème de chargement ou autre, vous pourriez avoir envie de connaitre une alternative. Dans cet article, nous avons organisé une liste des 7 meilleures alternatives WeTransfer à partir desquelles vous pouvez envoyer des fichiers rapidement. Tout comme WeTransfer, nous avons également inclus certains services qui ne vous obligent pas à créer un compte. Et surtout, nous avons mis un accent particulier sur la sécurité de toutes les plates-formes de partage de fichiers. Alors sans plus tarder, parcourons la liste.

Meilleures alternatives WeTransfer en 2020

1. La meilleures alternative à WeTransfer : Firefox Send

Mise à Jour : Firefox Send a été abandonné le 17 septembre 2020

Firefox Send était la principale recommandation si vous recherchiez une alternative à WeTransfer. WeTransfer n’est pas seulement populaire pour son service rapide, mais aussi pour sa sécurité bien gardée. Et Firefox Send apportait tout cela avec une protection améliorée. Firefox Send était l’un des rares services de partage de fichiers prenant en charge le chiffrement de bout en bout. Il utilisait un cryptage AES-GCM 128 bits pour crypter les fichiers dans le navigateur. Pour plus de clarté, WeTransfer utilise un cryptage AES 256 bits au repos et TLS en transit. En aucun cas, le cryptage de WeTransfer est faible mais le cryptage de bout en bout ne permet le décryptage que sur l’ordinateur du destinataire, ne laissant aucune place à la falsification ou à l’interception par des tiers.

Firefox Send pouvait transférer des fichiers jusqu’à 2,5 Go, un peu plus que les 2 Go de WeTransfer. Malheureusement, Firefox Send a été fermé en septembre 2020.

2. Alternative WeTransfert n°2 : Smash

Smash est une autre alternative prometteuse à WeTransfer. Contrairement à WeTransfer qui a une taille limite de 2 Go pour les utilisateurs gratuits, Smash propose un transfert de fichiers sans restriction, ce qui est tout simplement fou. Smash affirme qu’il a également traité des fichiers allant jusqu’à 350 Go. Cependant, gardez à l’esprit que si vous envoyez des fichiers de plus de 2 Go, le traitement passera par la route de transfert non prioritaire, ce qui signifie que la vitesse de transfert sera plus lente. Néanmoins, puisque vous obtenez un service aussi génial gratuitement, vous ne pouvez pas vous plaindre. De plus, vous obtenez également une protection par mot de passe et des aperçus de fichiers gratuit, ce qui est tout simplement génial.

Niveau sécurité, Smash déploie la même technique de cryptage que WeTransfer. Il utilise la norme AES 256 bits pour crypter les fichiers stockés sur son serveur et utilise le protocole SSL / TLS pendant le transit. Comme nous le savons tous, il faudra des millions d’années avant qu’un ordinateur puisse forcer brutalement une clé de cryptage AES. Cela dit, Smash ne conserve vos fichiers que pendant 14 jours dans le cadre du service gratuit. Si vous souhaitez une durée plus longue (1 an), vous pouvez opter pour le plan payant qui offre également une vitesse plus rapide pour les fichiers plus volumineux, la personnalisation des URL et la gestion des transferts. Dans l’ensemble, Smash est un service facile à utiliser, tout comme WeTransfer et vous devriez essayer.

Visitez le site Web (les plans payants commencent à 5 € / mois)

3. Alternative WeTransfert n°3 : Google Drive

Google Drive est un choix évident pour de nombreux utilisateurs à la recherche d’un remplaçant à WeTransfer. Bien que cela vous oblige à vous connecter avec votre compte Google, je pense que cela en vaut la peine étant donné que vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités de sécurité gratuitement. Par exemple, vous pouvez télécharger un fichier et choisir de l’envoyer par e-mail, tout comme WeTransfer. Par le biais du canal de messagerie, vous empêchez de manière préventive des tiers d’accéder à vos fichiers, même s’ils obtiennent le lien de téléchargement. Si vous souhaitez partager un lien, vous pouvez également personnaliser qui peut afficher, modifier ou commenter les fichiers. Fondamentalement, vous obtenez toutes les fonctionnalités premium de WeTransfer sur Google Drive sans payer un centime.

En dehors de cela, Google Drive offre 15 Go de stockage gratuit dans le cloud et vous pouvez envoyer des fichiers et des dossiers de toute taille dans cette limite. Il est à nouveau beaucoup plus grand que la taille limite de 2 Go de WeTransfer. En ce qui concerne la sécurité, Google Drive apporte un niveau de norme de cryptage similaire à celui de WeTransfer. Tous vos fichiers stockés sur les serveurs de Google Drive sont protégés à l’aide d’un cryptage AES 128 bits et d’un cryptage TLS 256 bits pendant le transit. En termes simples, Google Drive est assez sécurisé et fiable. Pour conclure, si vous pouvez vivre avec l’exigence de connexion, Google Drive est l’une des meilleures alternatives à WeTransfer.

Visitez le site Web (les plans gratuits et payants commencent à 1,99 € / mois)

4. Alternative WeTransfert n°4 : OneDrive

Semblable à Google Drive, OneDrive est un service de stockage cloud de Microsoft. D’une certaine manière, ce n’est pas un concurrent direct de WeTransfer, mais vous pouvez certainement l’utiliser pour envoyer des fichiers volumineux sur le Web. Le niveau gratuit de OneDrive vous permet de télécharger des fichiers jusqu’à 5 Go, ce qui est assez décent et il est également beaucoup plus grand que la limite de taille de WeTransfer. La meilleure partie de OneDrive est qu’il offre de nombreuses fonctionnalités de protection de fichiers qui ne sont disponibles que si vous optez pour les plans premium de WeTransfer. Pour commencer, vous pouvez envoyer des fichiers à des personnes spécifiques par e-mail. De plus, vous pouvez définir un mot de passe pour ajouter une autre couche de protection à vos fichiers. Et vous avez également la possibilité de définir une date d’expiration qui supprimera l’accès aux fichiers à partir du lien donné.

En dehors de cela, sur le plan de la sécurité, vous bénéficiez d’une protection standard, similaire à WeTransfer. Les fichiers en transit entre le navigateur et les serveurs de Microsoft sont chiffrés à l’aide du protocole TLS (Transport Layer Security). Et chaque fichier au repos est chiffré à l’aide d’une clé AES256 unique. Microsoft déclare que ces clés uniques sont chiffrées avec un ensemble de clés principales qui sont stockées dans Azure Key Vault. Dans l’ensemble, OneDrive est une alternative sécurisée et performante à WeTransfer, mais gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas utiliser le service sans vous connecter à votre compte Microsoft. Si vous êtes satisfait de cette limitation, OneDrive peut facilement remplacer WeTransfer pour vous.

Visitez le site Web (les plans gratuits et payants commencent à 2 € / mois)

5. Alternative WeTransfert n°5 : Dropbox

Dropbox est un service de stockage dans le cloud, mais la société a récemment publié une plate-forme de «transfert» dédiée pour envoyer rapidement des fichiers à n’importe qui sur le Web. Vous pouvez envoyer jusqu’à 100 Mo de fichiers, ce qui est certainement loin de la limite de taille de WeTransfer, mais si vous envoyez généralement de petits fichiers, cela fonctionne plutôt bien. Vous pouvez également recevoir une notification lorsque votre transfert est téléchargé et vérifier le nombre de fois où le fichier a été consulté. Cependant, gardez à l’esprit que le processus de téléchargement n’est pas aussi simple que WeTransfer. Vous devez créer un compte Dropbox pour pouvoir envoyer un fichier, mais les destinataires peuvent télécharger le fichier sans avoir à se connecter. En outre, il existe une protection par mot de passe et une fonction d’expiration des liens, mais celles-ci sont derrière le plan premium. En dehors de cela, si vous trouvez la limite de taille trop petite, vous pouvez vous inscrire à Dropbox Basic. C’est un compte gratuit et vous offre 2 Go de stockage cloud. Vous pouvez y télécharger vos fichiers et les envoyer à qui vous voulez.

Heureusement, Dropbox propose le partage par e-mail, ce qui signifie que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au fichier via le lien de téléchargement. De plus, vous pouvez également créer un lien partageable qui peut être consulté et téléchargé par n’importe qui. En passant à la sécurité, Dropbox utilise la norme AES 128 bits pour crypter les fichiers stockés sur le serveur et le protocole TLS lors de la communication. Si vous voulez un cryptage AES 256 bits comme WeTransfer, vous pouvez intégrer Cryptomator (un service de cryptage cloud ) pour améliorer encore la sécurité. En termes simples, Dropbox Transfer est assez bon pour l’envoi de petits fichiers et peut servir d’alternative à WeTransfer. Et si vous voulez plus de limite de taille, Dropbox Basic est fait pour vous.

Visitez le site Web (les plans gratuits et payants commencent à 9,99 € / mois)

6. Alternative WeTransfert n°6 : Send Anywhere

Send Anywhere est un autre service populaire de transfert de fichiers ayant à la fois une petite et une grande empreinte. Il est classé parmi les meilleures alternatives WeTransfer en raison de son grand nombre de fonctionnalités. Sous le compte gratuit, vous pouvez facilement envoyer des fichiers à l’aide d’une clé d’entrée. C’est ce qu’on appelle la méthode directe où vous téléchargez simplement le fichier et obtenez une clé à 6 chiffres. Maintenant, entrez la clé d’entrée du côté du destinataire et vous l’avez. C’est facile! Si vous souhaitez envoyer des fichiers via un lien ou un e-mail, vous devrez vous inscrire à leur compte. En ce qui concerne la limite de taille, eh bien, vous pouvez envoyer des fichiers jusqu’à 10 Go sous le compte gratuit, ce qui est génial.

Cela dit, certaines des fonctionnalités essentielles telles que les liens protégés par mot de passe, le nombre de téléchargements et le délai d’expiration ne sont disponibles que dans le cadre du plan premium. De plus, vous devrez faire l’expérience de quelques secondes d’annonces avant de pouvoir obtenir le lien de téléchargement ou la clé d’entrée sous le niveau gratuit. En termes de sécurité, Send Anywhere mentionne que les fichiers sont chiffrés pendant le transit et au repos. Cependant, il n’indique pas le protocole ou la méthode de cryptage. Pour dire les choses simplement, Send Anywhere est un outil pratique pour l’envoi de fichiers sur Internet et peut remplacer WeTransfer pour tous vos besoins si vous choisissez d’obtenir son plan premium.

Visitez le site Web (les plans gratuits et payants commencent à 5,99 $ / mois)

7. Alternative WeTransfert n°7 : Filemail

Contrairement à WeTransfer qui propose un niveau gratuit, Filemail est un service payant uniquement pour l’envoi de fichiers volumineux sur le Web. Le plan Pro commence à 5 € / mois et offre 100 Go de stockage avec 30 jours de rétention de fichiers. Comme le service s’adresse principalement aux entreprises, la sécurité est de premier ordre et apporte certaines des fonctionnalités avancées. Vous pouvez protéger vos fichiers par mot de passe et activer l’authentification à 2 facteurs. De plus, vous pouvez suivre les fichiers envoyés et reçus avec un compteur de téléchargement et vérifier qui a consulté vos fichiers. Vous pouvez également personnaliser l’image de fond et ajouter d’autres éléments visuels pour promouvoir votre marque sur la page de téléchargement.

La meilleure partie de Filemail est que vous pouvez l’intégrer à des services tels que Zapier et d’autres plates-formes d’automatisation Web. En ce qui concerne la sécurité, Filemail déploie le cryptage à clé AES-256 pour les fichiers stockés et lors du transit entre le serveur et le client. Fondamentalement, la protection est conforme aux normes de l’industrie et est très similaire à WeTransfer. Pour conclure, Filemail n’est pas la meilleure solution de partage de fichiers pour les particuliers, mais si vous dirigez une entreprise, Filemail peut répondre à vos attentes.

Visitez le site Web (essai gratuit pendant 7 jours, les plans payants commencent à 10 € / mois)

Continuez à envoyer des fichiers avec les meilleures alternatives WeTransfer

Ce sont donc de bons choix de remplacement pour WeTransfer. La majorité sont des services offrant des fonctionnalités de partage de fichiers rapide sans avoir à vous connecter avec un compte.

Source : beebom.com