Au fur et à mesure du temps, le prix du carburant n’a cessé d’augmenter. Cependant, il existe une très bonne alternative aux voitures thermiques. Économique et écologique, avez-vous déjà songé à rouler avec une voiture électrique ? Grâce à sa solution de borne de recharge électrique et ingénieuse, celle-ci réduira nettement vos dépenses quotidiennes. En effet, le coût en électricité vous reviendra à seulement 2 € environ pour une distance de 100 kilomètres, soit en moyenne 80 % moins cher que le prix de l’essence et 77 % moins cher que le diesel. Ce qui est pas mal ! En plus de cela, en vous équipant d’une borne de recharge pour véhicule électrique, vous pourrez recharger votre voiture facilement et efficacement.

Il est vrai que le prix d’achat d’un engin électrique peut faire tourner la tête, mais rien ne sert de paniquer étant donné que nous avons à notre disposition des aides allant jusqu’à 6000 € selon le coût du véhicule, sans compter les aides fiscales de la prime à la conversion qui peuvent atteindre dans certains cas 12 000 €.

Simples d’utilisation, silencieuses, moins dangereuses pour la santé et l’environnement, les véhicules à énergie électrique regroupent de nombreux avantages. Par ailleurs, il vous sera possible de vous faire installer des bornes de recharge wallbox à domicile, en copropriété ou même en entreprise pour encore plus d’économie ! Dans cet article, vous allez découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les wallbox ainsi que les 5 meilleurs installateurs de bornes de recharge pour voiture électrique dans la région parisienne.

Une borne de recharge pour voiture électrique, qu’est-ce que c’est ?

Il faut savoir que les voitures électriques fonctionnent via une batterie libérant du courant. Ainsi, grâce à l’utilisation d’une borne de recharge adaptée pour ce type de véhicule, vous pourrez recharger votre engin. La borne possède divers composants parmi eux, on peut citer :

Un contacteur électrique capable de supporter une charge de courant importante,

capable de supporter une charge de courant importante, Un socle de prise de type 3 en France,

de type 3 en France, Un module de contrôle ,

, Un lecteur de badge RFID,

Un scanner QR code dans certains cas.

Par ailleurs, la recharge peut être placée au sol, sur le mur ou bien sur un socle. Concernant le fonctionnement de la borne de recharge, elle permet d’envoyer de l’énergie électrique au chargeur embarqué à votre voiture jusqu’à atteindre sa batterie, c’est donc ainsi que votre véhicule se verra être alimenté par la borne en question.

Pourquoi faire aménager un chargeur pour véhicule électrique ?

Sachez que l’installation d’une borne de recharge ne comporte aucun risque ni pour ses utilisateurs ni pour les voitures. Elle intègre en effet un dispositif de protection garantissant la sécurité de toute l’installation électrique. Par ailleurs, cet équipement peut être aménagé à différents endroits, que cela soit chez un particulier (garage, jardin…), dans le parking d’une société ou encore au sein même d’une copropriété. Selon les régions, l’installateur peut même intégrer à votre équipement une protection contre la foudre.

De plus, la borne a pour avantage d’assurer un confort de charge rapide et en toute sécurité à tous ses usagers. Par ailleurs, elle comporte de nombreux autres bénéfices :

Baisse la consommation d’énergie : elle utilise moins d’énergie qu’une prise domestique (son temps de charge est de 6 heures et non 10 heures), elle est donc une solution économique et écologique.

Peut fonctionner via une énergie renouvelable : encore un plus pour la préservation de l’environnement, il suffira de faire installer des panneaux photovoltaïques.

Rechargez votre véhicule en toute liberté : posséder une installation de borne de recharge vous permettra d’alimenter votre véhicule quand vous le voudrez sans avoir à vous déplacer vers une station de recharge.

Réduit les dépenses : posséder sa propre borne est nettement plus économique que de devoir recourir à une station publique. De plus, il est possible de se faire installer une borne équipée d’un contacteur heure creuse, pour réduire le coût en électricité durant les recharges nocturnes.

Un plus pour les entreprises : si vous êtes une entreprise, cette installation jouera en votre faveur. Car vous aurez un service en plus à proposer, celui de pouvoir recharger les voitures électriques et cela attirera une toute nouvelle clientèle. En plus de cela, elle améliorera l’image de votre société, étant donné que cette solution est plus écologique et donc meilleure pour l’environnement.

Quel est le prix de la pose d’une borne de recharge électrique ?

Concernant le coût d’une wallbox et de son installation, celui-ci n’est pas si simple à définir à cause des différents éléments qu’il faudra prendre en considération. Ainsi, le prix de la borne de recharge va varier en fonction de son modèle et de sa marque. Par ailleurs, vous devrez prendre en compte le prix :

Du câble de recharge,

Des travaux d’installation de la borne.

En conclusion, au vu de ces multiples facteurs on peut estimer le prix total d’une borne et de son installation en maison entre 900 € et 1500 €. Cependant, il existe des aides pour alléger les différentes dépenses.

Concernant la pose en copropriété, le prix peut-être plus élevé. Car la distance entre le parking et le tableau électrique peut s’avérer être assez conséquente. Par ailleurs, le prix d’une installation en entreprise est encore plus onéreux qu’en maison ou copropriété au vu de la complexité du travail à fournir et des configurations. Ainsi, le budget à prévoir devra être plus élevé.

La plupart du temps, la société qui vous fournira votre borne s’occupera aussi de son installation. Cependant, pour que cela se fasse, il est nécessaire d’établir un diagnostic électrique, et que votre installation puisse posséder une prise de terre. Faire appel à une entreprise qualifiée IRVE est très important voir obligatoire dans certains cas (si la recharge dépasse en puissance les 3,7 kw) , afin que vous puissiez vous conformer à la norme électrique NF 15-100. Nous allons ainsi vous présenter notre top 5 des meilleures entreprises d’installation de bornes de recharge sur Paris.

Top 5 des meilleurs installateurs de bornes de recharge pour voiture électrique à Paris

1- La société MW-optic de mwoptic.fr

Si vous cherchez une entreprise certifiée dans le domaine d’installation d’équipement de borne de recharge électrique, MW optic est ce qu’il vous faut. Les employés spécialisés de cette société possèdent tous la certification IRVE et s’occupent de l’installation de la borne de recharge chez vous, en entreprise et même en copropriété. En plus de proposer une pose sécurisée et dans les normes en vigueur pour ce type d’aménagement, leur équipe se chargera aussi de la maintenance de tous les équipements.

Par ailleurs, en choisissant de faire installer le matériel de la wallbox par cette société, il vous sera possible de bénéficier d’une aide fiscale et d’un remboursement selon votre cas. De plus, leurs offres sont éligibles au programme Advenir. La société s’occupera même de votre dossier de demande de prime Advenir et de la gestion administrative.

Accès à leur site en cliquant ici.

2- L’entreprise ChargeGuru de chargeguru.com

En second, nous citerons donc l’entreprise ChargeGuru. Une fois encore les électriciens proposés par cette société possèdent tous la certification d’Infrastructures pour la Recharge de Véhicules Électriques et Hybrides Rechargeables, vous pourrez donc aussi bénéficier de la prime Advenir. De plus, ChargeGuru met à votre disposition sur leur site, des outils qui vous permettront de calculer le montant des économies que vous pouvez faire avec une voiture électrique ainsi que son temps de recharge.

3- La société zeplug.com

En numéro trois, nous allons parler de Zeplug qui se charge d’installer des bornes de recharge en copropriété. Ces derniers propose un abonnement sans engagement permettant divers services tels que :

Service de maintenance,

Une assistance technique,

Une assurance.

L’avantage avec l’entreprise c’est qu’elle finance l’aménagement de l’alimentation pour les bornes de recharge, l’ouverture du compteur et le câblage.

4- L’entreprise electro-mob.com

Cette fois-ci, cette entreprise propose de vous offrir un service fait sur-mesure. Ainsi, les experts certifiés IRVE de la société vous accompagneront de la conception de la borne de recharge pour voiture électrique à son aménagement avec un suivi client des plus complets qui soit. De plus, vous pourrez toujours bénéficier de l’aide Advenir pour le financement de votre installation.

5- La société M-born de mborne.fr

Pour finir, nous parlerons donc de l’entreprise M-born qui possède des experts en installation de wallbox. Il est possible de trouver leurs agences un peu partout en France y compris en région parisienne. La société propose un devis gratuit, puis un premier rendez-vous afin de déterminer la solution qui sera la plus adaptée à vos besoins. De plus, leurs bornes de recharge pour véhicules fonctionnant à énergie électrique sont personnalisables.

C’est ainsi que nous terminons notre top 5 des meilleurs installateurs de bornes de chargeur pour voiture à énergie électrique. À présent que les bornes de recharge n’ont plus aucun secret pour vous. C’est en toute tranquillité que vous pouvez songer à recourir aux nouvelles technologies offertes par ce type de véhicule économique et écologique, ainsi que de leur chargeur installable chez vous ou dans votre entreprise en toute sécurité par des professionnels possédant la certification IRVE. Alors qu’attendez-vous ?

Vidéo sur la recharge de voiture électrique