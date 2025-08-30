Vous attendez le bon moment pour votre bilan de compétences. Mais existe-t-il vraiment? 

Souvent, on attend le moment parfait pour initier un changement.

Le moment où tout est réuni. Où tout nous sourit. Bref, où plus aucun doute ne peut se mettre en travers de notre chemin (et plus aucune peur surtout…).

Sauf que cet instant n’existe pas vraiment. Parce que tout changement peut créer un stress. Une angoisse. Un “et si ça ne fonctionnait pas? Et si je perdais mon temps et mon argent?”

Le bonne nouvelle, c’est que, même si l’existence du moment 100% parfait n’est qu’un mythe, il existe cependant des moments propices. Voici donc plusieurs signaux qui doivent vous alerter et vous donner l’élan pour passer le cap.

A quoi sert le bilan de compétences?

En 4 mots, le bilan de compétence peut être défini comme “une boussole de carrière”. Il permet de faire le point sur votre vie professionnelle, votre parcours et vos aptitudes.

Le but est de mettre en lumière vos atouts. Connaître vos options. Et comprendre vos aspirations.

Ainsi, vous pourrez trouver votre voie :

Continuer sur le même chemin

Évoluer

Changer de direction

C’est un dispositif 100% encadré par France travail et finançable par le CPF. Il se déroule en 24h réparties sur 12 mois.

A la clé?

Une vision plus claire de ce que vous souhaitez dans le futur. Et un plan d’action pour y parvenir.

Se lancer dans un bilan de compétences est donc un choix audacieux qui prédit de prompt (et parfois inespérées) transformations. C’est pour cela qu’il est impératif de choisir le momentum. Celui qui nous permettra d’avancer, malgré les craintes, les doutes et les orages.

4 moments idéaux pour initier le changement

1- La lassitude face à votre situation actuelle

Vous allez au travail la boule au ventre. D’ailleurs, vous commencez à la ressentir dès le dimanche soir cette boule… Gorge serrée, au bord des larmes, vous prenez votre voiture pour vous rendre à votre poste. Vous vous sentez irritable, chaque tâche vous demande un effort surhumain. Et vous regardez la pendule toutes les 10 minutes dans l’espoir que le temps se contracte. Aucun doute, ce travail ne vous convient plus. Il est l’heure de voir s’il n’existe pas des alternatives plus épanouissantes.

2- Vous rentrez d’un long congé

Maternité, maladie… Vous avez pris une grande pause. Et vous n’avez pas franchement envie de reprendre là où vous en étiez. Votre expérience vous a donné conscience que vous n’étiez pas à 100% heureux(se) ou que vous ne pourrez plus assumer de telles responsabilités dans ces nouvelles conditions. Alors, pourquoi ne pas envisager un revirement maintenant?

3- Vous voulez passer à la vitesse supérieure

Votre poste actuel est sympa. Mais vous avez d’autres ambitions. Vous voyez vos supérieurs, et vous aimeriez bien être à leur place. Vous voulez demander une promotion, obtenir un diplôme plus certifiant ou monter en grade. Le bilan de compétence pourra donc vous être très utile!

4- Vous sentez que les choses sont en train d’évoluer…

Et vous avez envie de vous préparer au changement. Vous avez entendu dire que votre entreprise connaît des difficultés. Que le boss commence à réfléchir à des licenciements. Vous sentez que votre secteur est en train de se faire remplacer par les IA. Vous flairez que, bientôt, si vous ne prévoyez rien, vous vous retrouverez sous l’eau. Il est donc grand temps de réfléchir à un plan B.