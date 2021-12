Ils sont là, bien ancrés dans nos vies et ils sont devenus indispensables. Nous parlons bien évidemment des objets high-tech. Comment imaginer notre existence sans les précieux services qu’ils nous rendent au quotidien. Imaginez simplement que votre maman rentre un peu plus tard ce soir, et vous voilà inquiet, sans aucun moyen de la joindre. Si les smartphones, les tablettes et les ordinateurs n’existaient pas, que ferions-nous de nos journées ?

Dans le milieu professionnel, ce type d’appareils est encore plus important car ils jouent un rôle sur le bon fonctionnement et la bonne organisation de notre activité. Mais dans cet article, nous allons nous intéresser plus précisément à l’intérêt de fournir des tablettes à vos collaborateurs ou d’en posséder une vous-même. Voici donc les petites astuces pour mieux vendre grâce à ce nouvel objet technologique.

Avoir une tablette pour prouver notre sérieux

Le temps des catalogues en papier est bien révolu. Place aux catalogues numériques ! Disposer d’une tablette lors d’un rendez-vous avec un client, on ne va pas se mentir, c’est la classe. Surtout si vous disposez du petit fleuron d’un constructeur chinois connu sous le nom de HUAWEI matepad 11. Avec son design minimaliste et élégant, vous allez prouver à votre prospect que votre entreprise est au goût du jour, que vous savez manier les objets high-tech, et que vous êtes en bonne santé économique. Cela ne peut qu’augmenter la confiance et, par la même occasion, le taux de conversion.

Rendre votre déballe plus attractive

Avec une tablette, votre déballe et la présentation de vos produits ou services ne peuvent être qu’améliorées. En effet, vous pouvez les rendre très facilement plus vivantes et agréables à regarder pour votre prospect. Quand de simples papiers ne laissent la possibilité que d’un support classique, la tablette tactile, elle, offre une variété de supports de communication bien plus vaste. Vous pouvez par exemple utiliser des slides sur Powerpoint, des animations, des vidéos, des photos… et passer de l’un à l’autre en moins de deux secondes ! Autant vous dire que si les choses sont bien faites, cela devrait faire mouche auprès de vos clients potentiels.

La possibilité de commander les produits instantanément

Avec un appareil connecté à internet, vous pourrez communiquer avec d’autres branches de votre entreprise en quelques clics et sous les yeux de votre cible. De ce fait, vous pourrez poser des questions en direct, prendre des commandes de manière instantanée ou traiter des problèmes beaucoup plus vite qu’avec des papiers qu’il faudra par la suite envoyer par la poste et attendre des jours avant une potentielle réponse.

Pour conclure

Même si cela ne fera pas tout le travail pour vous, avoir une tablette pour prospecter auprès de nouveaux clients peut avoir de réels avantages et fortement jouer en votre faveur, que ce soit en B to B ou en B to C. Les professionnels comme les particuliers apprécieront la forme et la rapidité avec laquelle les demandes sont traitées. Cela donnera plus de crédit à vos entretiens et vous atteindrez sans aucun doute de meilleures performances.