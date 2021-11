Petite nouveauté de chez Huawei sortie en cette année 2021, le matebook X pro est le successeur du matebook D16, un autre ultra portable qui a été une prouesse technologique de plus du constructeur chinois. Même si son design n’a que très peu changé, voyons un peu les caractéristiques qui ont été modifiées pour ce nouveau modèle.

Un design ultra fin

En apparence, cet ordinateur portable a vraiment tout pour plaire. Il est sobre, élégant, fin et léger tout en restant robuste. Il bénéficie d’un châssis en aluminium anodisé et de trois charnières ce qui lui donnent pas mal d’allure tout en soulignant sa solidité. Il pèse 1,33 Kg pour des dimensions de 30 x 22 x 1,46 cm.

Son écran mesure 13,9 pouces et ne possède quasiment aucunes bordures, rendant son fini très esthétique. Il n’a presque pas de ports USB à cause de sa finesse mais il est fourni avec un plot USB A et C et une prise HDMI. Sa webcam est cachée dans une touche du clavier afin de gagner de la place pour l’écran et rendre l’appareil encore plus compact, et ce dernier est rétroéclairé et possède des touches silencieuses et ergonomiques.

L’écran 3K est entièrement tactile et le PC peut très facilement se transformer en tablette numérique.

Les haut-parleurs sont placés de part et d’autre du clavier et rendent un son stéréo relativement bon. N’hésitez plus à acheter le huawei matebook X pro i7 black friday en suivant le lien !

Parlons à présent de ses performances

Il dispose d’un processeur intel core i7 et de 16Go de RAM ce qui devrait rendre ses performances assez complètes. Mais, pour éviter qu’il ne surchauffe, il a été agrémenté d’une enveloppe thermique qui limite à 18w les opérations trop longues. De ce fait, ce n’est pas un ordinateur idéal pour les jeux en ligne qui sont généralement très demandeurs en énergie.

La dalle de son écran est de plutôt bonne qualité avec des contrastes à 1850 : 1 et une température des couleurs aux alentours de 6800 K en plus d’une luminosité assez importante pouvant aller jusqu’à 566 cd/ m2.

En terme d’autonomie, en visionnage de vidéo en ligne, la batterie peut tenir environ 7h sans être rechargée.

Pour conclure sur le matebook X pro

Il est un excellent PC pour quiconque aurait besoin d’un appareil assez performant et léger pour être emporté partout. Son design sobre, tout en finesse le rend ultra portable et plaisant à voir. Il faut dire que Huawei a fortement misé sur l’apparence ! En termes de performances, il peut convenir sans aucun problème à un entrepreneur du web mais on regrettera un peu le TDP intégré qui empêchera d’utiliser l’ordinateur au maximum de ses capacités un trop long moment rendant son usage pour des tâches gourmandes en énergie très peu adapté. La caméra présente au niveau du clavier était une idée astucieuse pour gagner de l’espace, mais donne malheureusement un angle de vue par le dessous qui met le visage très peu en valeur. En dehors de cela, c’est un excellent appareil qui se maintient dans la catégorie des modèles premium.