Il est parfois difficile de trouver l’accessoire parfait pour transporter votre ordinateur portable. Il existe plusieurs types de sacs différents. Rien que pour les sacs à dos, vous en retrouverez plusieurs sortes dédiés aux ordinateurs, nous allons vous présenter 6 familles de sacs d’ordinateur pour transporter efficacement votre PC portable.

La Sacoche Ordinateur

La sacoche ordinateur pour femme

Pour les dames, la sacoche est surement le meilleur accessoire dédié au Laptop, une sacoche d’ordinateur pour femme est bien plus tendance et élégante qu’un sac à dos, vous retrouverez énormément de sacoches au style luxueux ou en cuir dans un style féminin. Il est important de bien faire attention aux nombres de poches pour y entreposer tout ce dont vous aurez besoin lors de vos déplacements au travail, voyage ou à l’école. Le sac à main pour PC portable est aussi un excellent choix, c’est à vous de voir le style qui vous convient le mieux.

La sacoche ordinateur pour homme

Une belle sacoche d’ordinateur pour homme est un sac solide qui reflétera votre masculinité. Le cuir et le cuir Pu représente très bien le style moderne et businessman, les sacoches dans le style de porte-document vous permettent de transporter plus d’affaires et de documents. Il vous faut choisir une sacoche avec une lanière solide et agréable à porter surtout si vous transportez un pc portable lourd.

Il faut également que votre ordinateur soit protégé efficacement dans un compartiment antichocs, des poches avec des fermetures éclaires sont recommandées pour entreposer votre souris et votre chargeur d’ordinateur portable.

Le sac à dos ordinateur

Le sac à dos d’ordinateur portable est sûrement le moyen le plus simple de transporter facilement sa machine, avec son compartiment rembourré et antichoc, et ses poches zippées à l’intérieur ou à l’extérieur.

Il existe une multitude de sacs à dos pour Laptop, nous allons vous en présenter deux qui deviennent de plus en plus à la mode ces dernières années.

Sac pour PC « Roll Top »

Le sac à dos Roll top, ou sac à dos “roulé”, est un sac à dos ayant généralement une double fermeture. Sa particularité est de s’enrouler sur lui même au niveau de sa partie supérieure pour se refermer. Il a aussi une fermeture éclaire ou des mousquetons pour s’assurer que votre ordinateur portable ne s’échappe pas, un style prisé des hommes avec un design urbain.

Sac à dos à lanière

Un design intemporel, le sac à dos à lanière fait partie des sacs top tendances du moment, pour les hommes comme pour les femmes, ce genre de sac à dos se différencie par sa matière, généralement en cuir PU ou en cuir, et sa capacité de fermer le sac par des lanières avec des mousquetons ou des clips.

Les housses et les pochettes de PC portable

Si l’un des membres de votre famille a un ordinateur portable, n’oubliez pas de lui offrir une housse de protection. Bien qu’il existe de nombreuses housses pour ordinateur portable de qualité supérieure sur le marché, une pochette fine que vous pouvez glisser dans n’importe quel sac est parfois la meilleure option.

Il existe toutes sortes de styles et de couleurs d’étuis pour ordinateurs portables, il sera donc facile d’en trouver un qui conviendra à tout le monde. L’apparence mise à part, vous devez vous assurer de choisir une housse pour ordinateur portable qui offre une bonne protection.