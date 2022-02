Que vous soyez commerçant, artisan ou entrepreneur, il est très important d’être enregistré sur Google My Business (GMB) si vous souhaitez être plus compétitif. Mais créer sa fiche GMB ne suffit pas, elle doit être visible par les prospects et apparaître dans les premiers résultats de recherche Google au niveau local.

A quoi sert Google My Business ?

Google My Business est un outil de Google qui permet à une entreprise d’être visible dans les résultats de recherche même si elle ne possède pas de site internet. Quelque soit le domaine d’activité, grâce à cet outil, vos prospects pourront vous trouver et vous contacter par téléphone ou se rendre à votre établissement. En effet vous pouvez y afficher votre adresse, votre numéro de téléphone, votre e-mail, des photos et vos horaires.

GBM permet également de poster des annonces ponctuelles directement sur Google, comme une nouvelle offre, un changement d’adresse etc. De même, les clients pourront vous attribuer une note et poster leurs avis, auxquels vous aurez la possibilité de répondre.

GMB vous donne également la possibilité d’être référencé dans Google Maps.

C’est une fiche d’informations précise de votre entreprise que vous pouvez afficher aux clients locaux et partout ailleurs.

Pourquoi faut-il prendre en main sa fiche GMB ?

Il est important de remplir sa fiche GMB pour plusieurs raisons :

Si un utilisateur tape le nom de votre entreprise sur Google, il tombera sur votre fiche et aura accès aux informations qu’il recherche (horaires, localisation, contact etc.)

Si un utilisateur tape le nom d’un domaine d’activité dans une localité en particulier, par exemple « électricien Avignon », votre fiche (si elle est bien réalisée) pourra apparaître dans les premiers résultats de recherche.

Si vous ne créez pas votre fiche, il se peut que Google la crée lui-même à partir des informations trouvées sur le site des pages jaunes etc, et n’importe qui pourra compléter votre fiche au risque d’y inclure des horaires.

Vous pourrez interagir avec vos clients au travers des avis. Vous aurez accès aux retours des clients, leur répondre, et ainsi montrer aux clients que vous êtes dans une dynamique de dialogue et que vous prêtez attention à leur ressenti.

Le référencement GMB

Pour optimiser votre fiche et apparaître le plus haut possible dans les résultats de recherche, il faut mettre en œuvre certaines pratiques de référencement GMB :

Remplir entièrement votre fiche. Cette étape est essentielle. Votre fiche sera mieux positionnée si vous avez bien pris la peine de remplir toutes les informations demandées dans la fiche. Vous serez au contraire sanctionné si vous négligez cette partie.

Ajouter des photos dans toutes les catégories. Prenez soin de prendre des photos de qualité, et pourquoi pas faire appel à un professionnel si votre budget vous le permet.

Inciter les clients à laisser leur avis et y répondre. Les avis sur une fiche sont cruciaux. C’est l’un des éléments les plus décisifs aux yeux des prospects. Plus vous arrivez à recueillir d’avis positifs sur votre fiche et plus vous augmentez vos chances d’attirer de nouveaux clients.

Utiliser les posts le plus régulièrement possible. N’hésitez pas à utiliser cette option pour annoncer un nouveau produit, une promotion etc.

Utiliser les statistiques pour mesurer l’impact de vos différentes actions marketing afin de vous améliorer.

Utiliser le générateur de site web si vous n’avez pas encore de site. C’est basique mais c’est gratuit.

En bref

La création d’une fiche GMB est un atout à votre disposition pour promouvoir votre entreprise et soigner sa réputation. Une fois que vous en maîtrisez les codes, vous pourriez très rapidement constater les effets sur votre chiffre d’affaires.