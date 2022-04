Avoir une bonne visibilité sur le net est aujourd’hui indispensable pour développer une activité lucrative. En effet, quel que soit le secteur d’activité, la toile est le meilleur moyen d’obtenir un grand nombre de clients. Pour augmenter cette visibilité, il existe de multiples stratégies. Le référencement naturel et le référencement payant font partie des plus utilisées.

Toutefois, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la stratégie idéale à adopter. Doit-on opter pour un référencement naturel ou un référencement payant ? Si vous vous posez la même question, voici un article qui pourra vous éclairer sur le sujet.

Le référencement naturel

Le référencement naturel regroupe toutes les pratiques permettant d’améliorer la visibilité d’un site internet « gratuitement », sur les moteurs de recherches tels que Google, Bing, Yahoo, etc. L’objectif final étant d’améliorer la visibilité des pages web en question, en appliquant une série de « règles » édictées par les moteurs de recherche.

Les avantages du référencement naturel

Le référencement naturel permet d’obtenir un trafic régulier. Les positions naturellement acquises sont souvent beaucoup plus durables. C’est donc une stratégie d’acquisition de long terme qui vous permettra d’obtenir du trafic régulier tant que vous occuperez des positions confortables sur les moteurs de recherches. Les sites concernés gardent parfois leur position pendant de nombreuses années. Ce référencement nécessite de la technique, de l’expertise et des connaissances qu’une agence digital marketing peut mettre à votre service. Grâce aux spécialistes du domaine, vous gagnerez en visibilité naturelle sans avoir à dépenser de l’argent dans du marketing.

La notoriété et la crédibilité de votre marque passent par la visibilité de votre site. Les internautes accordent plus vite leur confiance aux premiers résultats des moteurs de recherche. Il devient donc plus simple de proposer un service ou vendre un produit lorsque vous êtes bien référencés.

Les inconvénients du référencement naturel

Le référencement naturel nécessite du temps avant d’avoir de la visibilité. Les premiers résultats peuvent prendre des jours, des mois et même des années. Les changements causés par cette méthode ont un impact beaucoup plus grand et sont aussi moins faciles à gérer.

Le référencement payant

Le référencement payant est relatif à l’amélioration du positionnement d’un site sur les moteurs de recherches grâce à un paiement. Les positions sur les moteurs de recherche peuvent en effet être achetées. La plateforme la plus connue étant Google Ads mais ils en existent d’autres, notamment celle de Bing. Le référencement payant (SEA) consiste à acheter des mots-clés sur la plateforme sélectionnée et de définir une enchère que vous êtes prêt à payer pour apparaitre sur cette recherche. Lorsque les internautes tapent ces mots-clés dans le moteur de recherche, vos annonces sont susceptibles d’apparaitre. Cependant l’affichage et la position des annonces dépendent de plusieurs critères : leurs qualités et le montant des enchères (vous par rapport à la concurrence).

Les avantages du référencement payant

Le référencement payant permet d’obtenir une meilleure position très rapidement. En effet, il ne faut que quelques jours à peine pour actualiser le positionnement et gagner des points. C’est donc la solution la plus efficace si vous êtes dans l’urgence.

De plus, il n’est pas nécessaire de suivre de nombreuses règles. Les propriétaires des sites n’auront donc pas besoin de revoir le code de leur plateforme ou le contenu de leur page au préalable.

Les inconvénients du référencement payant

Avec le référencement payant, la durabilité dépend du budget. Dès lors que la période pour laquelle vous avez payé passe, vous n’avez plus de visibilité. De plus, plus vous obtenez de clics, plus vous payez. Vous devez donc prévoir un budget consistant. Enfin tout est une question de rentabilité. Si vous dépensez 1€ pour en gagner 5€, le canal d’acquisition peut être rentable.

Que faut-il choisir entre le référencement naturel et le référencement payant ?

Choisir entre le SEO et le SEA dépend de la situation de chaque entreprise. Certains pourraient privilégier le référencement naturel afin de limiter les coûts et avoir un trafic régulier. D’autres en revanche peuvent opter pour le référencement payant pour obtenir plus rapidement des résultats et avec moins d’efforts.

Pour réussir sa stratégie marketing il est évidemment recommandé d’utiliser le plus de leviers d’acquisition de trafic. Le SEO est une stratégie à long terme qui vise à pérenniser l’acquisition de trafic. Mais cela prend du temps et les résultats ne sont pas garantis. Le SEA quant à lui est une stratégie de court terme (on paye pour être visible immédiatement).

On comprend donc qu’il ne faut pas voir de rivalité entre référencement naturel et référencement payant. Ces deux leviers d’acquisition sont complémentaires.

Le mieux pour une stratégie webmarketing réussie est de combiner les deux leviers, ils se complètent parfaitement.

En effet le référencement payant peut être utilisé pour identifier les mots clés générateurs de conversions et ainsi travailler ces mêmes mots clés en référencement naturel (SEO). En définitive vous pourrez décider de couper l’acquisition payante si le référencement naturel sur ces mots clés ciblés permet d’atteindre vos objectifs.