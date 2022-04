Beaucoup de ces outils sont payants, tandis que d’autres sont totalement gratuits. L’intelligence artificielle et l’intelligence conversationnelle doivent aider à automatiser certaines tâches, notamment celles qui concernent les clients finaux ou potentiels. De nombreuses entreprises ou même des particuliers font aujourd’hui recours à l’utilisation des chatbots pour se simplifier la vie.

Définition d’un chatbot

Un chatbot est un outil de chat, un programme informatique qui imite les conversations que vous avez créées afin d’interagir avec les utilisateurs, les clients potentiels et les acheteurs. De nos jours, vous pouvez facilement vous procurer un chatbot en ligne gratuit . En effet, il s’agit d’applications de messagerie dites intelligentes, parfois appelées interfaces de conversation, conçues pour simplifier les tâches complexes planifiées. Les chatbots actuels exécutent des fonctions relativement simples au quotidien.

Quels paramètres prendre en compte lors de la mise en place d’un chatbot ?

Lors de la mise en place d’un chatbot, vous devez définir votre projet à l’avance avec un peu de travail, tout comme pour la mise en place d’un site web par exemple. Si par exemple, vous êtes une petite ou moyenne entreprise, un chatbot gratuit pourrait vous aider à travers son potentiel, pour la génération de leads (obtention d’informations de la part des clients), le commerce électronique (vente) ou même le service après-vente (suivi des clients).

Quel est le groupe cible du chatbot ?

Ici, vous devez définir le groupe cible, qui peut être très large (par exemple, un appel à un site d’assurance) ou segmenté par domaine (par exemple, un chatbot qui vend des chaussures de marque aux jeunes femmes). Une fois ces éléments définis, vous pouvez écrire le déroulement de la conversation en vous mettant simplement à la place du client/candidat et en formulant des questions et des réponses. Réfléchissez à la manière de résoudre, dans l’idéal, tous les cas possibles et imaginables de personnalités. Une question peut avoir plusieurs réponses possibles, et il existe plusieurs façons de déterminer la réponse.

Solutions de chatbots gratuites

Il existe plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez vous entraîner, créer, personnaliser et tester votre futur chatbot gratuit. Certaines d’entre elles offrent plus d’options et plus de possibilités de personnalisation que d’autres. Tout dépend de vos besoins. N’oubliez pas : avant de pouvoir jouer avec un chatbot super-configuré, il doit faire ce qu’il est censé faire : Générer des conversions/leads !

Le chatbot peut être installé sur de nombreux supports : site web, Messenger, WhatsApp.

Par exemple, un chatbot WhatsApp peut servir votre business ou votre entreprise de plusieurs manières. En d’autres termes, cet outil présente de multiples atouts. Le bénéfice le plus flagrant est la possibilité d’automatiser le fonctionnement du service client. Pensez à toutes les questions récurrentes adressées quotidiennement au service clientèle.

Toutes ces questions occupent vos agents, mais au bout du compte, ils ne font que répondre aux mêmes questions, encore et encore. C’est fastidieux, cela implique une longue attente pour les clients et empêche vos agents de traiter des problèmes plus complexes. Avec un bot WhatsApp, les réponses à ces questions sont plus rapides.

Quel chatbot choisir ?

C’est à vous de le concevoir et de le personnaliser. Là encore, n’oubliez pas de tester différents scénarios pour trouver le bot parfait et de l’adapter en fonction des résultats. Si vous avez besoin de quelqu’un pour personnaliser le bot ou si vous avez besoin d’un fournisseur pour créer un chatbot, vous pouvez consulter l’outil en ligne « Botnation » qui aide dans la création de chatbots gratuits.

Outil de chatbot gratuit et prix de l’abonnement

Botnation propose une version gratuite de son chatbot que vous pouvez explorer et essayer. Vous n’avez pas besoin de comprendre le code ou la programmation. La plateforme est simple d’utilisation et ergonomique. Cette logique s’applique facilement lorsqu’on essaie de mettre en place et d’optimiser un chatbot. Lorsqu’on parle d’un « essai gratuit », on entend par là que le service est entièrement gratuit. Il n’y a pas de période d’essai et, après utilisation, votre carte de crédit est automatiquement débitée. La version gratuite est permanente et vous permet de créer et de tester des chatbots aussi longtemps que vous le souhaitez. Cette même version signifie toutefois que vous ne pouvez pas activer les chatbots ni travailler directement avec eux dans les médias. Avec les chatbots gratuits de Botnation, vous pouvez créer et tester des chatbots et voir comment ils fonctionnent.

Ainsi, un chatbot peut vous permettre de faciliter votre SAV et de mieux convertir vos visiteurs en prospects. Vous pouvez aussi bien en avoir sur un site internet, un site WordPress, un tchat comme Messenger, ou encore sur une application mobile comme WhatsApp. Vous pouvez ainsi contenter une majorité de vos visiteurs. Le chatbot vous permettant de libérer vos équipes de tâches répétitives et chronophages, vous pouvez allouer vos ressources internes à des actions plus intéressantes pour l’entreprise. Le chatbot pourra se charger du SAV en partie par exemple.