En France, 70 % de la population possède un smartphone, selon une étude menée par l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes). Parallèlement, 88 % de Français changent de téléphone portable, alors qu’il est encore en état de marche. Cette habitude résulte en partie d’un effet de mode, mais aussi de dysfonctionnements mineurs. Plutôt que de laisser nos téléphones et produits électroniques inutilisés au fond d’un tiroir, l’option du recyclage nous permet de faire un geste pour la planète et de réduire les déchets d’équipements électroniques et high tech.

L’importance de faire recycler ses vieux téléphones

Plus de 10 milliards de téléphones mobiles ont été vendus dans le monde depuis l’année 2007 après la sortie du premier apple iPhone. Cela représente des millions de tonnes de métaux, de plastiques et d’autres matières comme le verre et la céramique. Les ressources naturelles, matériaux techniques ou métaux précieux tels que le néodyme, le lithium, le palladium, l’or et le platine ne sont pas en reste.

Chaque smartphone dispose sans aucun doute de son empreinte écologique avant d’arriver dans nos mains. On peut notamment citer l’extraction des minerais pour la production des métaux, mais aussi l’énergie dépensée et les gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère pour la fabrication et la distribution des téléphones.

A force de changer de forfait mobile chaque année, il n’est plus rare de changer de téléphone fréquemment. En choisissant de recycler les déchets électriques et son smartphone hors-service plutôt que de les jeter à la poubelle ou de les laisser au fond d’un tiroir, vous contribuez à réduire les impacts environnementaux de la production d’appareils électroniques et de l’émission de substances polluants à travers le monde. Cela représente en effet, une réduction des besoins du marché en nouveaux appareils et en matière d’emballages, mais aussi une utilisation plus responsable de nos déchets d’équipements électroniques.

Au-delà de la démarche éco-citoyenne, le recyclage vous permet aussi d’obtenir des réductions sur l’achat de votre nouveau téléphone mobile. Certains kiosques de dépôt vous proposeront quant à eux, un bon d’achat ou bon de réduction valable sur une plus large variété d’appareils électriques et électroniques.

Les différentes solutions qui existent en France pour recycler son téléphone

Des points de collecte aux opérateurs téléphoniques, il existe plusieurs moyens de recycler votre vieux téléphone portable ou vos appareils électroniques et électriques hors-service et autres déchets dangereux pour la planète. Vous pouvez notamment apporter votre appareil à un point de collecte, mais aussi vous adresser à un opérateur télécom ou un revendeur.

Les points de collecte

Les points de collecte et recyclage figurent parmi les meilleurs moyens pour déposer votre téléphone ou vos anciens appareils et contribuer à la dépollution. C’est le cas notamment des kiosques et bacs de supermarchés, mais aussi des recycleries et des ressourceries, telles que les membres du réseau Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Les téléphones portables récupérables sont récupérés et valorisés pour le réemploi. Au lieu d’être jetés, ils pourront donc profiter d’une deuxième vie et seront remis en vente à des tarifs réduits, à destination des personnes ayant un revenu modeste. Des millions de téléphones retrouvent ainsi de nouveaux propriétaires, en plus du geste écologique. Les articles obsolètes ou arrivés en fin de vie sont quant à eux envoyés dans les filières de recyclage des déchets électroniques, pour la récupération des matériaux recyclables et réutilisables.

Les opérateurs les constructeurs et les revendeurs

Outre les enseignes spécialisées dans le collecte des déchets et ordures électroniques, certains opérateurs téléphoniques vous proposent aussi de reprendre votre ancien téléphone en contrepartie d’une à l’achat d’un nouveau modèle. Il en est de même pour les distributeurs revendeurs ou les représentants des constructeurs.

Les programmes de reprise de téléphone, dont les smartphones, ont justement été mis en place par les fabricants afin de réduire l’impact environnemental de l’équipement technologique et booster le taux de recyclage. Les mobiles collectés dans cadre sont généralement destinés au reconditionnement pour leur donner une seconde vie. Ces opérateurs et constructeurs recycleurs demeurent de ce fait assez sélectifs quant aux modèles éligibles à la reprise.

La vente d’occasion

La vente de votre vieux téléphone peut aussi constituer une démarche responsable et un geste pour l’environnement, sans passer par le circuit de recyclage mobile. Orientez-vous à ce titre vers les plateformes de vente d’articles électriques et électroniques d’occasion ou encombrants.

On peut notamment citer les sites spécialisés dans la revente de smartphones en fin de cycle de vie : BackMarket, E-recycle et Rebuy, mais aussi les sites de petites annonces généralistes comme Leboncoin. En choisissant de vendre d’occasion, on peut gagner de l’argent, voire tirer un bon prix de son portable inutilisé.

Acheter un smartphone reconditionné

En plus de représenter un geste éco-responsable, l’achat d’un nouvel appareil reconditionné mis sur le marché vous permettra de bénéficier de prix réduits. Les tarifs affichés pour ce type de téléphone peuvent être jusqu’à 40 % inférieurs aux modèles neufs.

Qu’est-ce qu’un smartphone reconditionné ?

Parfois vu d’un mauvais œil par une frange d’utilisateurs, le reconditionnement d’un téléphone mobile dans la filière de recyclage permet pourtant de réduire l’empreinte environnementale et les déchets d’équipements électriques. Le reconditionnement est réalisé par des professionnels ou des entreprises spécialisées en recyclage de petits appareils et téléphonie mobile.

Les pièces hors d’usage sur les articles récupérés auprès des déchèteries et des centres de dépôt ou de décharge sont remplacées pour restaurer la fonctionnalité de l’appareil. On obtient ainsi des terminaux parfaitement fonctionnels, mais pouvant présenter quelques défauts cosmétiques. Les constructeurs peuvent aussi reconditionner des produits retournés dans le cadre la couverture de garantie pour les revendre à des prix réduits.

Comme il a été mentionné plus haut, les équipements électriques recyclés peuvent présenter quelques défauts. Un système de classification est de ce fait établi pour définir la qualité cosmétique du nouveau téléphone issu d’un reconditionnement.

Le Grade A+ désigne un ancien appareil en parfait état, ne présentant aucun défaut esthétique ;

en parfait état, ne présentant aucun défaut esthétique ; Le Grade A désigne un ancien portable présentant des micro rayures au niveau de l’écran, de la tranche ou du dos ;

présentant des micro rayures au niveau de l’écran, de la tranche ou du dos ; Le Grade B désigne un smartphone remis en état présentant des traces d’usure et des rayures notables au niveau de l’écran, de la tranche ou du dos ;

présentant des traces d’usure et des rayures notables au niveau de l’écran, de la tranche ou du dos ; Le Grade C désigne des anciens appareils en parfait état de fonctionnement présentant des traces d’usure marquées ou des fissures au niveau de l’écran, de la tranche ou du dos.

Malgré ces défauts superficiels, les téléphones portables reconditionnés sont entièrement fonctionnels, et ont fait l’objet d’une batterie de tests avant d’être revendus sur le marché.