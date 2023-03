L’un des premiers éléments nécessaires à une présence en ligne est le nom de domaine (NDD, notation abrégée). En effet, ce dernier est une composante essentielle pour toute entreprise ou organisation qui souhaite avoir une présence sur Internet. Mais qu’est-ce qu’un nom de domaine exactement et pourquoi est-il si important ?

Dans cet article, nous allons définir ce qu’est un NDD, expliquer son fonctionnement ainsi que sa structure, et nous discuterons également de l’importance de bien choisir son nom de domaine. Que vous soyez propriétaire d’une entreprise ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur les aspects techniques du web, cet article vous aidera à mieux comprendre l’un des éléments fondamentaux d’une présence en ligne.

Qu’est-ce qu’un nom de domaine et à quoi sert-il ?

Un nom de domaine est une adresse unique qui permet d’identifier un site web sur Internet. Il s’agit d’une série de caractères alphanumériques, séparés par des points. Par exemple, « ladepeche.ma » est le nom de domaine utilisé pour accéder à ce site web.

Les noms de domaine sont utilisés pour simplifier l’accès aux sites web en convertissant les adresses IP, lisibles par les robots (par exemple, 54.36.91.62) par des adresses plus facilement mémorisables pour les internautes. En plus de cela, les noms de domaine peuvent également aider à établir une identité de marque pour une entreprise ou une organisation en ligne.

Pourquoi bien choisir son nom de domaine ?

Le choix d’un NDD approprié est crucial pour plusieurs raisons :

Identité de marque : le nom de domaine est l’un des premiers éléments que les visiteurs remarquent lorsqu’ils accèdent à un site web. Il doit donc être facilement identifiable, mémorisable et refléter l’identité de la marque. Un nom de domaine clair et cohérent peut aider à renforcer la notoriété de la marque et à fidéliser les clients.

Référencement naturel : un nom de domaine contenant des mots-clés pertinents pour le contenu du site web peut aider à améliorer son référencement naturel. Il est donc important de choisir un nom de domaine qui inclut les mots-clés appropriés pour les activités, produits ou services de l’entreprise.

Accessibilité : un nom de domaine facile à mémoriser et à saisir peut faciliter l’accès au site web pour les utilisateurs. Un nom de domaine court, simple et facile à orthographier sera plus facile à retenir pour les visiteurs et évitera les erreurs de saisie.

Propriété intellectuelle : le nom de domaine peut être considéré comme une propriété intellectuelle. Il est donc important de s’assurer que le nom de domaine choisi est unique et ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d’autres entreprises ou organisations.

Évolutivité : un nom de domaine choisi avec soin peut aider une entreprise à évoluer dans le temps. Par exemple, si elle élargit sa gamme de produits ou de services, un nom de domaine plus générique peut être plus adapté pour refléter cette évolution.

Comment est structuré un nom de domaine ?

Un NDD est composé de deux parties distinctes qui sont structurées de manière hiérarchique : le nom (nom propre, marque ou association de mots clés) et l’extension.

Le nom est le premier élément du nom de domaine, qui peut être une chaîne de caractères ou de chiffres choisis librement par le propriétaire du domaine.

L’extension est la partie qui suit le nom, elle peut indiquer le type d’activité du site ou l’origine géographique du domaine. La structure d’un nom de domaine suit la norme établie par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui est l’organisme responsable de la gestion des noms de domaine à l’échelle mondiale.

La longueur maximale autorisée pour un nom de domaine est de 63 caractères, mais les extensions peuvent ajouter jusqu’à 14 caractères supplémentaires. Les caractères autorisés dans un nom de domaine sont les lettres de l’alphabet, les chiffres de 0 à 9 et le tiret (-).

Comment enregistrer un nom de domaine ?

Pour enregistrer un NDD, il y a plusieurs étapes à suivre :

Choisir un registrar (bureau d’enregistrement, en français) : il y a plusieurs bureaux d’enregistrement de noms de domaine parmi lesquelles choisir. Assurez-vous de choisir un registrar accrédité par l’ICANN. Créée en 1998, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a, entre autres, pour fonction de décider du lancement de toute nouvelle extension, de confier sa gestion technique à un organisme (appelé registre) qui lui-même délègue la gestion commerciale à un registrar.

Vérifier la disponibilité du nom de domaine : recherchez le nom de domaine que vous souhaitez enregistrer sur le site web du registrar que vous avez choisi. Un nom de domaine est unique, il ne peut être enregistré par plusieurs titulaires à la fois. Si le nom de domaine est déjà pris, le registrar vous proposera probablement des alternatives similaires.

Choisir une extension de domaine : les extensions de domaine sont les parties du nom de domaine qui apparaissent après le point, comme .com, .fr, .net, etc. Choisissez l’extension qui convient le mieux à votre site web. Saviez-vous que 88% des Français trouvent qu’une adresse en .fr donne confiance ? (enquête Perception du .fr de l’Afnic, 2021)

Enregistrer votre nom de domaine : une fois que vous avez choisi un nom de domaine disponible et une extension, il est temps d’enregistrer votre nom de domaine. Vous devrez fournir des informations de contact et de paiement pour compléter le processus d’enregistrement. Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vous pouvez l’utiliser pour la durée pour laquelle vous l’avez enregistré, qui est en général d’1 à 10 ans.

Renouveler votre nom de domaine : pour être conservé par son titulaire, un nom de domaine doit être renouvelé avant la fin de la période d’enregistrement, faute de quoi il redeviendra disponible sur le marché. Pour éviter cette situation, la majorité des registrars proposent un service de renouvellement automatique. En d’autres termes, assurez-vous de renouveler votre nom de domaine avant qu’il n’expire pour éviter de perdre votre site web et votre nom de domaine. selon le registrar que vous avez choisi. Assurez-vous de renouveler votre nom de domaine avant qu’il n’expire pour éviter de perdre votre site web et votre nom de domaine !

Conclusion

En conclusion, un nom de domaine est une adresse unique sur Internet qui permet de localiser un site web. C’est un élément essentiel pour toute entreprise ou individu qui souhaite obtenir une présence en ligne.

Si vous envisagez de créer un site web, il est essentiel d’enregistrer un nom de domaine dès que possible pour éviter qu’il ne soit pris par quelqu’un d’autre.

Il existe plusieurs facteurs à prendre en compte lors du choix d’un nom de domaine, tels que la pertinence par rapport à l’activité, la facilité de mémorisation et la disponibilité. De plus, un nom de domaine peut également avoir un impact significatif sur le référencement naturel d’un site web.

Il est donc important de choisir judicieusement un nom de domaine qui respecte les bonnes pratiques de référencement et qui soit facilement reconnaissable par les internautes.

Une fois ceci fait, prêtez une attention particulière à sa date d’expiration pour éviter de le perdre.