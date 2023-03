Comment optimiser l’orchestration des tâches informatiques ?

Les entreprises font toutes plus ou moins face aux mêmes défis sur le plan informatique. Le contexte de plus en plus numérique dans lequel nous évoluons donne à la gestion des tâches informatiques une importance grandissante au sein des diverses structures. Les systèmes informatiques et les applications augmentent, elles sont plus complexes, avec plus de volumes de données et composées de technologies de plus en plus diverses. L’enjeu pour le DSI est de mieux gérer ces nouvelles configurations et délivrer les services plus rapidement sans lésiner sur la qualité. En d’autres termes, il s’agit pour les entreprises et leur DSI de mieux gérer l’orchestration des tâches informatiques. Ils doivent s’assurer que les ressources sont utilisées de manière optimale, avec des coûts maîtrisés et des délais respectés. Qu’est-ce que l’orchestration des tâches informatiques ? Quels sont ses enjeux et comment l’optimiser ? C’est ce que nous vous proposons de voir dans cet article.

Qu’est-ce que l’orchestration des tâches informatiques ?

L’orchestration des tâches informatiques est un processus de gestion et de coordination des systèmes informatiques, services et applications. Il consiste à utiliser des outils et des technologies spécialisés pour automatiser et coordonner des tâches informatiques complexes ainsi que les processus métier.

En automatisant les tâches manuelles et répétitives, l’orchestration aide à simplifier et rationaliser les processus informatiques. Elle permet d’éviter les erreurs humaines, d’optimiser l’utilisation des ressources informatiques et d’améliorer la productivité.

Parmi les différentes activités que peut inclure l’orchestration des tâches informatiques, il y a la gestion de la configuration, la surveillance des performances, la gestion des incidents, la planification de la capacité, etc.

Le DSI peut utiliser les outils d’orchestration des tâches informatiques pour créer des workflows et des processus métier automatisés pour répondre aux besoins spécifiques de son entreprise.



Comment optimiser l’orchestration des tâches informatiques ?

Définir les tâches et processus

La première étape pour optimiser l’orchestration des tâches informatiques consiste à identifier les tâches et les processus clés au sein de votre entreprise. Analysez les processus métier existants afin de définir les domaines où l’automatisation peut être intéressante. Il faut pouvoir comprendre comment les différentes tâches et processus sont interconnectés et la manière dont ils affectent la performance de l’entreprise.

Choisir une solution d’orchestration informatique

Une fois la première étape correctement effectuée, il faut passer à la sélection des outils d’orchestration informatique qui conviennent à votre entreprise. Ces outils aident à mettre en place l’automatisation des tâches et des processus métier, en vue d’optimiser les ressources, d’améliorer la qualité des systèmes d’information et leur fiabilité et de réduire les coûts et délais.

Mise en place de la stratégie d’orchestration

Ensuite, il faut mettre en place votre stratégie d’orchestration adaptée à votre entreprise. Pour cela, définissez les processus, les workflows, planifiez les tâches et les activités, déterminez les ressources nécessaires et définissez les règles de gestion des tâches.

Pour être efficace, la stratégie doit être communiquée à tous les membres de l’équipe informatique et les départements impliqués dans les processus métier.

Pensez également à mettre en place des mesures pour suivre et évaluer les résultats de la stratégie afin, si nécessaire, d’apporter des ajustements.

Lancement de l’automatisation

Enfin, vous pourrez automatiser les tâches et les processus métier à l’aide des outils que vous aurez sélectionnés. Cette automatisation vous permettra de gagner du temps, réduire les erreurs et libérer vos équipes informatiques pour des tâches plus stratégiques en les dispensant des actions répétitives. Elle se déclenchera en fonction des règles et conditions que vous aurez mis en place. Il peut s’agir de conditions basées sur les horaires, les seuils de performances, etc.

Conclusion

L’orchestration des tâches informatiques permet à une entreprise de gagner en productivité, de concentrer ses ressources sur les tâches les plus pertinentes, et d’économiser du temps sur les tâches répétitives.

Avec la solution informatique adaptée, un DSI peut faire évoluer son entreprise, la rendre plus productive et plus concurrentielle.