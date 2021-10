Lorsqu’une entreprise fabrique un produit, elle doit veiller à gérer du mieux possible le coût de chaque étape lors de la production. Parmi les différentes étapes qu’il convient de gérer du mieux possible, il y a le coût des matières premières.

Définition du coût des matières premières

Il convient déjà dans un premier temps de définir ce que l’on entend par matière première. En fonction des produits qui sont fabriqués, bien évidemment les matières premières ne seront pas toutes les mêmes. Si l’on est dans l’industrie alimentaire la matière première pourra être la farine, le sucre ou les œufs. Mais si l’on est dans l’industrie du bâtiment la matière première pourrait être par exemple le sable ou le pétrole.

Le coût de la matière première est composé d’une part du prix d’achat de cette matière première mais également des différentes taxes qui peuvent être ajoutées ainsi que d’éventuels frais de transport qui peuvent s’avérer très coûteux. C’est l’addition de l’ensemble de ces éléments qui fera le coût des matières premières.

Pourquoi maitriser le coût des matières premières ?

Le calcul du coût des matières premières est très important dans le cadre d’un suivi financier d’une activité de production. En effet, une entreprise se doit d’être la plus performante possible et cela passe par une gestion optimale des différents coups que l’on peut avoir pour créer une activité.

Le problème est que souvent le coût des matières premières provient d’un marché extérieur sur lequel il est difficile d’exercer une quelconque influence pour une entreprise isolée ou de petite taille. Si par exemple le prix du blé augmente comme c’est le cas aujourd’hui, il n’est pas simple pour les industries agroalimentaires de maîtriser leurs coûts. C’est pour cette raison qu’il est souvent indispensable de se regrouper dans le cadre de centrales d’achat pour permettre de négocier de meilleurs prix et ainsi d’avoir un coût des matières premières qui soit revu à la baisse.

Les matières premières représentent souvent la part la plus importante dans la fabrication d’un produit et ce quel que soit la nature de celui-ci. C’est donc pour cette raison que les personnes qui sont en charge des achats dans les entreprises jouent un rôle absolument primordial pour permettre de mettre en place une politique d’achat pertinente et efficace. Dans ce cadre, il est parfois très intéressant d’avoir la capacité d’anticiper une hausse des prix pour faire des économies à moyen terme.