Nous avons en France 4 grands opérateurs qui se partagent le marché des téléphones mobiles. La concurrence est souvent féroce ce qui permet en général d’obtenir des forfaits avec des prix raisonnables, ce qui n’est pas forcément le cas dans tous les pays du monde.

Les prix sont d’autant plus bas que certains acteurs supplémentaires apparaissent tout en utilisant les réseaux des 4 grands opérateurs que sont Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free.

De quoi parle-t-on lorsque l’on parle de Go ?

Il s’agit des données mobiles qui permettent de surfer sur Internet. En fonction de l’usage qui est le vôtre il va falloir choisir un forfait avec au moins 60 Go ; c’est notamment le cas si vous jouez avec votre smartphone ou si vous regardez de manière régulière des vidéos.

Il est évident que plus votre forfait comportera de data et plus vous pourrez surfer sur Internet, mais plus, également, votre forfait sera onéreux.

Aussi, il est important de bien réfléchir à vos usages avant de vous engager chez un opérateur pour un forfait de 60 Go. En effet, il s’agit déjà d’une consommation très importante.

Soyez également vigilant à la couverture réseau de l’opérateur, mais surtout à son efficacité dans les lieux que vous fréquentez le plus, à savoir votre travail et votre domicile.

Quel opérateur choisir pour son forfait 60 Go ?

Les prix des forfaits varient de manière régulière. De plus, très souvent des offres promotionnelles voient le jour sur Internet. Il convient donc d’être vigilant, car la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain.

Le forfait mobile 60 Go que vous cherchez pourra donc être plus ou moins cher en fonction du jour de votre recherche.

De plus, il est important de préciser que parfois les forfaits évoluent vers 80 Go ou au contraire diminuent.



Vous le voyez tout n’est pas simple. Le mieux est donc d’anticiper votre achat et de réaliser de manière régulière des comparatifs qui vous permettront de réaliser le meilleur choix. Mais pas d’inquiétude car, vous le savez, les forfaits sans engagement sont de plus en plus nombreux. Cela vous permet de passer de l’un à l’autre assez facilement et surtout sans jamais à avoir à changer de numéro de téléphone ce qui est très appréciable aujourd’hui, eu égard au nombre de contacts que nous avons tous dans notre liste.