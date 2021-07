La conception assistée par ordinateur, ou CAO, permet de représenter des objets en deux ou trois dimensions sur un écran. On appelle CAO l’ensemble des techniques et des logiciels permettant de concevoir et tester des objets virtuellement en vue de les manufacturer. Concrètement, il s’agit de créer virtuellement un objet sur ordinateur, de l’analyser, tester ses réactions, avant de passer à sa production réelle. C’est la phase intermédiaire qui fera passer de l’idée abstraite à l’objet concret.

Les domaines d’application

La CAO est quasiment partout. Le téléphone que nous tenons dans nos mains, la voiture que nous conduisons, la chaise sur laquelle nous nous asseyons, tout cela est passé par la modélisation informatique avant de voir le jour dans le monde de la matière.

L’un des premiers domaines qui a bénéficié de la CAO est la mécanique. Dès les années 1960 les concepteurs ont pu se servir de la CAO pour modéliser un grand nombre de contraintes (matériaux, assemblage, fonctionnalités …) avant de passer à la production des pièces.

Aujourd’hui, avec la modélisation en trois dimensions (3D), un concepteur en mécanique peut simuler le pliage d’une tôle pour tester la résistance de la carrosserie d’une voiture ; il peut percer virtuellement et en constater les effets ; il peut observer les conséquences d’un alourdissement d’une pièce sur le reste de l’automobile etc.

Cela est vrai pour la mécanique mais également l’électrotechnique, la conception de mobilier, et bien d’autres domaines encore.

Les logiciels de la CAO

Un logiciel de CAO permet de créer un dossier sur un produit qui servira de référence à chaque étape de la conception. On pourra venir y chercher les informations nécessaires (poids, résistance aux efforts mécaniques, élasticité …). Chaque acteur de la conception pourra s’y reporter, comme une fiche produit extrêmement détaillée.

Les principaux logiciels de la CAO sont :

Autocad, un des plus basiques, pour les professionnels du dessin 2D, très utilisé en architecture

Catia, pour les secteurs automobiles et aéronautiques

Inventor, utilisé en architecture et en design produit

Solidworks, logiciel pour le domaine de l’aérospatial, la machinerie lourde, le médical

Creo, pour le secteur industriel