Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler sur des logiciels de bureautique comme Word qui fait partie de la source office avec, notamment, excel, access et powerpoint.

Pour des raisons diverses et variées, nous pouvons avoir besoin de transformer un document Word modifiable en PDF non modifiable. Le plus souvent c’est tout simplement avant de l’envoyer à un ou plusieurs destinataires.

Quels sont les outils qu’il est possible de trouver sur le marché pour assurer la conversion de la manière la plus efficace ? C’est ce que nous allons voir avec les trois outils que nous allons vous présenter maintenant. Un descriptif rapide pourra déjà vous donner envie d’aller voir de ce dont il s’agit.

Premier outil : PDF Bear

Il s’agit d’un outil de conversion qui est basé sur le Web. Il est tout à fait possible d’y accéder totalement gratuitement.

Cet outil de conversion est d’une grande puissance et d’une fiabilité à toute épreuve. Vos fichiers sont tous sécurisés sans aucun problème et parfaitement protégés sur des serveurs dédiés. PDF Bear a la capacité de convertir d’autres formats que le format Word, ce qui le rend particulièrement intéressant.

Deuxième outil : PDF Element

Il s’agit ici sans doute de l’un des meilleurs logiciels de conversion si vous souhaitez convertir un document Word en un document PDF.

Cet outil a pour particularité de permettre d’avoir un contrôle total sur tous les fichiers au format PDF et ainsi de transformer les fichiers en PDF de très haute qualité mais en conservant aussi le format que le fichier avait à l’origine.

Il existe une formule professionnelle de PDF Element. Il possède un design plus simple et plus convivial et offre des fonctionnalités un peu plus approfondies, ce qui est normal pour une version qui est payante.

Troisième outil : Convertisseur Soda PDF

Dernière solution pour convertir un fichier word en fichier PDF, l’outils Soda PDF. Il s’agit aussi d’un outil de conversion qui est totalement basé sur le Web. Il est donc tout à fait possible d’accéder aux différents services qui sont proposés à n’importe quel moment de la journée et ce ou que vous vous trouviez sur la planète, ce qui est intéressant pour les nomades.

Avec cet outil, il est possible de faire des annotations ou d’écrire des notes sur les PDF.

Il est important de signaler que l’ensemble du processus de conversion des fichiers est d’une simplicité enfantine et que tout va à la vitesse de l’éclair, quel que soit l’appareil que vous serez amené à utiliser pour l’exercice.

Le plus long est souvent de télécharger le fichier en fonction de son poids.

Voilà pour conclure ce que nous pouvions dire sur les meilleurs outils pour convertir un fichier Word en PDF. Le mieux, comme souvent, est sans doute d’essayer ces différentes solutions. Vous pourrez ainsi vous donner une véritable idée et ainsi partir de manière définitive sur ce qui vous convient le mieux.