Lorsque l’on gère une entreprise et que l’on se penche sur le volet marketing, tôt ou tard se pose la question des réseaux sociaux. Il est peu pensable aujourd’hui de se priver de ces outils rassemblant des utilisateurs quotidiens par centaines de millions.

La difficulté, c’est que chaque réseau social a son fonctionnement propre, ses codes, ses catégories d’utilisateurs. Il n’est pas aisé pour une entreprise de se positionner efficacement sur l’ensemble des réseaux sociaux populaires.

Dans cet article, nous aborderons le marketing sur l’un des plus anciens et plus populaires des réseaux sociaux : Twitter.

Comprendre Twitter

Twitter est, pour une entreprise, un outil de marketing très puissant. Il permet d’atteindre son public cible de manière simple et rapide.

C’est un réseau social basé sur la communication instantanée où chaque utilisateur peut publier un message assez court (tweet) qui peut être vu par ses abonnés mais également par l’ensemble des utilisateurs de la plateforme (en visitant son profil ou en effectuant des recherches sur le sujet).

Un tweet peut contenir du texte, des vidéos, des images ou des liens.

Comme tout réseau social, si vous voulez effectuer des publications, il faut commencer par vous inscrire et créer un profil (présentation de l’entreprise, logo, site web, etc.).

Selon l’étude d’ExpressVPN, Twitter a encore gagné en popularité en 2023 avec plus de 354 millions d’utilisateurs actifs.

Comment utiliser votre stratégie marketing sur Twitter ?

Cibler votre public

Ce qui est important pour commencer est de cibler votre public. C’est à lui que vous allez vous adresser lorsque vous rédigerez vos tweets. Il faudra donc publier des tweets pertinents, qui intéressent votre public cible, tout en leur apportant une valeur ajoutée (information, annonce, etc.). L’objectif est de rassembler une communauté de followers autour de votre profil Twitter.

Créer une communauté

Pour créer votre communauté, il faut publier des tweets de manière régulière. Les réseaux sociaux sont un monde où les informations sont hyper nombreuses, si bien qu’en l’espace de deux secondes, un tweet vient en suivre (et faire oublier) un autre. Il faut donc rester constant dans ses publications afin de maintenir l’engagement de votre public.

Utiliser les codes de Twitter

L’un des moyens de faire grossir votre nombre d’abonnées (et de prospects potentiels) est de communiquer à travers des hashtags, des mots-clés précédés du symbole “#”, la marque de fabrique de Twitter. Vous pouvez ainsi vous connecter avec des personnes intéressées par le même sujet afin de les rapprocher de votre entreprise. Les utilisateurs qui ne connaissent pas votre entreprise, et qui ne viendront donc pas visiter votre profil, pourront être intéressés par un sujet commun et découvrir ainsi l’existence de votre entreprise.

Échanger avec vos abonnés

Pensez également à vous engager auprès de vos abonnés. Comment ? En répondant à leurs questions, en likant leurs commentaires, en créant une relation entre vous. L’échange avec les abonnés peut aider à renforcer leur engagement auprès de la marque.

En bref

Twitter est un outil de marketing efficace pour une entreprise. A travers des tweets pertinents et une communication maîtrisée avec vos abonnés, vous pouvez réellement renforcer votre présence sur cette plateforme.