Teamviewer s’est imposé comme le leader du marché dans le domaine de la téléassistance et de l’accès à distance ; malgré cela beaucoup sont à la recherche d’une alternative à Teamviewer pour des raisons de sécurité, de simplicité ou encore de coût. Si parmi les raisons du succès de Teamviewer, il y a son anticipation de la demande et un positionnement très précoce sur le marché, d’autres ont su par la suite développer d’autres compétences, proposer d’autres arguments pour faire lui concurrence.

Téléassistance, accès à distance, collaboration : les mots-clés du domaine de l’assistance en ligne

Tout utilisateur rencontre des problèmes liés à son ordinateur ou sa connexion internet. Dans la majorité des cas il ira chercher une réponse sur différents forums et a de grandes chances de la trouver sachant que statistiquement, beaucoup de personnes ont sûrement déjà eu affaire à la même complication. Néanmoins, tout le monde n’a pas ce réflexe de fouiller sur les forums pour trouver une solution, et d’autre part, tous les problèmes ne sont pas résolubles seul, sans l’aide d’un professionnel. C’est donc naturellement que se sont développés au fil des années des services d’aide à distance, offrant aux utilisateurs la possibilité de régler leurs soucis informatiques sans avoir à sortir de chez eux.

L’évolution de l’assistance informatique

Au début des années 2000, nombre de boutiques d’assistance technique à domicile ont fleuri, proposant chacune des offres séduisant aussi bien les particuliers que les professionnels. Il est ainsi possible de trouver des facturations à l’heure, au service ou même des abonnements à l’année comprenant un service de formation au dépannage informatique. Mais le choix parmi toutes ces offres n’était pas de toute simplicité pour le client, les complications du dépannage informatique constituaient une véritable barrière pour une partie des usagers qui n’y comprenaient tout simplement plus rien face à la multitude d’offres et leur complexité.

En 2005 est lancé le logiciel allemand Teamviewer. Il n’est plus question désormais d’assistance à domicile, de frais de déplacement ou de facturation à l’heure ; non, tout se passe dorénavant à distance et de manière gratuite (pour les particuliers). Ce logiciel permet à l’utilisateur de confier l’accès de son ordinateur à un tiers qui, à distance, sans se déplacer, pourra le contrôler et effectuer son dépannage informatique.

Le logiciel s’est très vite développé et a acquis une grande popularité. Sa simplicité, sa gratuité pour les particuliers et ses utilisations variées en ont fait un leader sur le marché.

Depuis 2005, d’autres logiciels sont apparus sur le marché, d’autres solutions sont proposées aux clients en terme d’assistance technique, en tant qu’ alternative à Teamviewer

L’alternative à Teamviewer sous forme d’assistance vidéo

Beaucoup de logiciels d’assistance technique à distance sont disponibles sur Windows Android macOS, chacun présentant des qualités et des défauts.

Certains cependant tentent de se différencier et d’apporter une plus-value que l’on ne trouvera pas chez Teanviewer. C’est le cas de la plateforme qui s’est spécialisée dans l’assistance vidéo à distance et propose des fonctionnalités qui lui sont propres et en font une sérieuse alternative à Teamviewer.

Des experts sur mesure

Sur la plateforme d’assistance vidéo Viibe, lorsque vous passez un appel pour demander de une assistance technique, vous n’êtes pas mis en relation avec un technicien de manière aléatoire. Un système de routage des appels permet en effet d’affecter à chaque client un opérateur qui aura une expertise dans le domaine précis au sujet duquel l’appel est passé. Chaque assistant de Viibe est adjoint à un nombre de tâches bien précises dans lesquels il est expert et pourra ainsi aider au mieux le client dans le besoin.

C’est un gain de temps conséquent pour l’appelant qui ne sera pas inlassablement renvoyé d’opérateur en opérateur jusqu’à ce qu’il tombe enfin sur la personne qualifiée. Le système de routage des appels et de l’affectation des assistants selon leur domaine d’expertise permet une mise en relation rapide entre le client et l’opérateur et un dépannage rapide et efficace.

Une alternative à Teamviewer en terme de suivi après assistance

Suite à l’assistance, les utilisateurs et les opérateurs peuvent laisser des commentaires liés à l’appel. Ceux-ci resteront disponibles et consultables sur la plateforme, de même que toutes les informations, captures d’écrans et documents partagés pendant l’opération d’assistance.

Ces capsules permettent de jauger l’efficacité de la plateforme Viibe mais aussi les progrès de l’entreprise, d’évaluer les performances et le taux d’évitement des déplacements réalisé grâce à l’appel vidéo.

Elles font également office de partage de connaissances entre les employés, de base de données servant à aiguiser leur formation et à être plus efficaces lors de leurs interventions. En observant les archives vidéo, les assistants techniques de la plateforme seront plus à même d’anticiper les problèmes des appels à venir, de se montrer plus réactifs, plus efficaces et de faire perdre le moins de temps possible au client.

Des alternatives essentielles en ces temps de pandémie

Les services d’assistance vidéo technique à distance sont devenus d’une utilité précieuse depuis la pandémie et le confinement. Combien d’utilisateurs en détresse ne pouvant trouver d’aide dans une boutique, car fermée, ou étant dans l’impossibilité de se déplacer ont pu profiter d’une intervention à distance pour résoudre leur problème. En cette période de virus, de confinement, de distanciation sociale, tout un chacun peut se retrouver démuni face à une panne informatique, un problème de connexion ou tout autre souci nécessitant l’intervention d’un professionnel. Il existe dorénavant des solutions : l’assistance technique en temps de crise, à distance, et les moyens d’y accéder ne sont ni compliqués ni longs.

Que ce soit par l’intermédiaire de Teamviewer ou par une alternative à ce dernier, les utilisateurs ont le choix de leur prestation. Ils peuvent en toute sécurité profiter d’une assistance efficace, par le biais de techniciens formés et expérimentés, sans besoin de sortir se confronter à la pandémie ou risquer de recevoir une amende de la police pour sortie non essentielle.

Pour conclure

Les offres dans le domaine de l’assistance vidéo technique à distance sont diverses et variées. Les entrepreneurs ont bien compris l’importance crucial de ce service et se sont positionnés afin d’offrir la meilleure offre possible. Le logiciel allemand a su s’imposer très tôt sur le marché mais il existe, comme nous l’avons vu, des alternatives à Teamviewer qui elles aussi ont leurs atouts pour séduire de nouveaux clients.