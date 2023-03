Vous hésitez encore à installer un VPN sur vos appareils ? Pourtant, l’utilisation d’un réseau privé virtuel comporte de nombreux bénéfices pour les internautes. Préservation de la vie privée, protection des données, accessibilité à plus de contenus ou encore gain d’argent, on ne peut passer à côté de leur utilité. Dans cet article, nous allons vous partager 5 raisons concrètes de télécharger un VPN.

1) Masquez votre adresse ip lorsque vous êtes en voyage

Lorsque vous êtes en voyage et que vous naviguez sur le web dans un lieu public comme un hôtel, vous n’avez pas forcément envie que les entreprises puissent avoir accès à votre vie privée. Afin de pouvoir protéger vos informations confidentielles même en utilisant une adresse IP publique, vous devez absolument utiliser un VPN sur vos appareils. Ce dernier vous permettra de masquer votre adresse ip et de bénéficier d’une connexion privée et protégée en toute sécurité.

2) Naviguez de manière anonyme sur le net et protéger vos données

Avec un virtual private network, vos données seront cryptées et votre trafic ne sera pas tracé. Vous serez donc en mesure de vous connecter sur le net de manière totalement anonyme à tel point que votre fournisseur internet ne pourra pas vous suivre à la trace, ni même conserver l’historique de navigation. À l’ère du numérique et des nouvelles technologies, il est essentiel de crypter nos données et protéger nos ordinateurs en prenant nos précautions.

3) Évitez les cyberattaques

Sécuriser nos appareils, c’est aussi éviter de se faire pirater. Si vous ne voulez pas être victime de cyberattaques (vol de données ou d’argent, mails indésirables…) il n’y a rien de mieux que d’utiliser un VPN. Comme vu plus haut, votre connexion sera chiffrée et donc protégée. Sachez que certains VPN proposent aussi des fonctionnalités pour sécuriser les téléchargements et lutter contre les sites web frauduleux.

4) Levez les restrictions géographiques

Vous en avez marre de ne pas pouvoir accéder au contenu internet d’autres pays ? La solution ? Lever les restrictions géographiques grâce à un vpn. Par exemple, si vous souhaitez visionner le replay d’une chaîne américaine, cela sera possible ! Il vous suffira de changer la localisation de votre connexion internet tout en évitant la géolocalisation. À contrario, si vous êtes en voyage et que vous désirez regarder du contenu français, vous pourrez le faire. Par ailleurs, si vous vous trouvez dans un pays où certains réseaux sociaux sont censurés, vous aurez aussi la possibilité d’y accéder.

5) Faites des économies !

Vous ne le savez peut-être pas, mais un réseau privé virtuel vpn permet aussi aux utilisateurs de faire des économies sur leurs loisirs (abonnements, billets…). Par exemple, en modifiant intelligemment votre adresse ip, vous aurez l’opportunité d’avoir accès à des tarifs plus avantageux. De plus, vous pourrez éviter l’augmentation des prix de vos billets d’avion et le re-ciblage. Ainsi, vous n’aurez plus à payer plus cher à cause de votre zone géographique ou du re-ciblage.

En conclusion, les VPN sont des moyens sécuritaires et utiles pour préserver votre confidentialité, et ce peu importe l’endroit où vous êtes. De plus, grâce à leur utilisation il est possible d’accéder à toujours plus de contenu et d’économiser de l’argent. N’attendez plus et installez un VPN !