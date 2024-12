Quel ordinateur de bureau reconditionné choisir ?

Les PC de bureau reconditionnés sont des solutions rentables s’inscrivant dans une démarche écoresponsable. En effet, les appareils informatiques reconditionnés ont droit à une seconde vie. Ils ont déjà servi par le passé et ont été remis en bon état. Les ordinateurs de bureau reconditionnés sont bien entendu contrôlés, ils sont mis à neuf par des spécialistes. Alors que ce soit pour une utilisation professionnelle ou encore personnelle, les produits reconditionnés sont fiables ! Cependant, il est capital de bien choisir son appareil. Dans cet article, on vous explique comment faire pour choisir le meilleur PC reconditionné.

Les critères de sélection des PC informatiques de seconde main

Qui dit choisir son nouvel ordinateur de bureautique reconditionné dit critères de sélection. Pour commencer, posez-vous les bonnes questions. Comment allez-vous utiliser votre PC de bureau ? Travail, loisir, études… les raisons sont nombreuses et vont influencer votre choix. Les critères les plus importants pour un ordinateur fixe de seconde main sont les suivant :

Le format du boîtier

La puissance du processeur

La quantité de RAM

La carte graphique

La taille et le type de disques durs

Le système d’exploitation

La réparabilité.

Pour une utilisation professionnelle, le processeur de l’ordinateur doit être très performant. À contrario, pour le gaming, il faut privilégier une bonne carte graphique.

Le meilleur PC fixe reconditionné pour les professionnels

Si vous avez besoin d’un ordinateur de bureau adapté aux professionnels, nous vous recommandons d’opter pour un HP ProDesk 400 G6 de seconde main. Pratique, performant, design et surtout abordable. Le HP ProDesk 400 G6 Mini s’adapte à n’importe quel environnement professionnel même les plus limités, car il est très compact. Il offre des performances rapides et il est flexible. Les tâches de bureautique peuvent être accomplies avec aisance grâce à son processeur Intel Core i5 et sa capacité de 8 Go de RAM.

Marques de PC reconditionnés

Si vous vous demandez quelle marque d’ordinateur pour bureautique est la meilleure, la réponse est qu’on trouve sur le marché 2 marques qui se distinguent par leur qualité de fabrication et leur durabilité. La première est la marque HP. HP est connu pour son excellent rapport qualité/prix et pour ses produits informatiques ergonomiques qui ont su séduire les consommateurs. La seconde gamme est celle de Dell qui propose des équipements informatiques qualitatifs, robustes et bien entendu fiables. La marque met également à la disposition de sa clientèle un bon service après-vente.

Quelques avantages du reconditionné

Maintenant que vous savez comment choisir votre PC fixe reconditionné et quelles sont les meilleures marques, il est bon de connaître quels sont les bénéfices du seconde main. Tout d’abord, les différentes pièces qui composent le produit sont testées et approuvées. De plus, les prix de ces appareils sont très attractifs, ils sont moins chers que les appareils neufs. C’est donc une solution à la fois économique mais aussi écologique. Car les produits sont réutilisés ce qui permet de réduire considérablement la production de déchets.

Récapitulatif !

En résumé, pour choisir l’ordinateur de bureau reconditionné correspondant à vos besoins, il faut avant tout savoir ce que vous allez en faire et prendre en compte plusieurs critères de sélection. Nous vous recommandons le HP ProDesk 400 G6 Mini pour une utilisation professionnelle. Celui-ci est polyvalent, performant et compact. Il est parfait pour les espaces restreints. Pour ce qui est de la marque, privilégiez une marque connue comme Dell et HP.