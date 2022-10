Avoir une présence en ligne et communiquer efficacement avec sa cible sont une obligation pour les entreprises qui souhaitent atteindre rapidement leurs objectifs. En effet, en tant qu’entreprise, il est indispensable de communiquer sur vos activités et vos produits afin d’accroître votre chiffre d’affaires. La majorité des Français se tournent vers internet pour obtenir des informations sur des produits ou services. Pour cela, il est important de bien présenter l’aspect visuel de son site afin d’offrir une bonne expérience aux internautes, car votre site constitue la vitrine de votre entreprise et sa carte de visite sur internet. Par conséquent, comment devez-vous présenter votre site web ?

Utilité d’un site web pour votre entreprise

Selon les chiffres publiés par l’observatoire du numérique dans le journal du Net, près de deux millions de requêtes Google sont effectuées chaque minute sur internet. Au regard de ce chiffre, il est donc important pour toutes les entreprises qui souhaitent se faire connaître de leur cible d’avoir une présence virtuelle. En effet, avoir un site internet constitue un investissement incontournable pour toutes entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, en B2B ou en B2C. Grâce à votre site internet, vous vous ferez connaître davantage en touchant un public préalablement ciblé. En d’autres termes, le site internet est la vitrine de votre entreprise. Il s’agit de votre carte de visite en ligne. Pour cela, il doit avoir une bonne présentation visuelle afin d’attirer le plus grand monde.



En somme, l’objectif d’un site web est d’atteindre la bonne cible, au meilleur moment afin d’optimiser votre retour sur investissement. La création d’un site web n’est pas une mince affaire. Pour y arriver, vous pouvez soit vous faire accompagner par des professionnels qui vous aideront dans le choix et la définition de votre identité visuelle, soit utiliser des outils en ligne pour construire un site web sans connaissance technique, grâce à des thèmes de sites web par exemple. Le thème d’un site web est défini comme une présentation préconçue de tous les éléments de votre plateforme. C’est le thème qui permet la mise en forme et la structuration du site web.

Créer une bonne identité visuelle pour son site web est important, car elle permet de rendre attrayante la plateforme. En effet, l’aspect visuel est l’élément qui transpose l’image de l’entreprise sur le net. Pour la réussir, vous devez donc miser sur une bonne dose de créativité. L’identité visuelle de votre site correspond à l’ensemble des éléments graphiques qui aident à identifier votre entreprise. Elle doit donc comprendre le nom de votre marque, votre logo, vos couleurs, la typographie et les pictogrammes, la mise en page, etc.

Présenter clairement le logo

Sur votre site web, vous devez mettre en avant votre logo. De façon générale, le logo est positionné dans la barre de navigation (sur le côté gauche ou au milieu du haut de page). En effet, lorsque le logo est bien positionné, vous vous assurez qu’il est le premier élément à être aperçu par les visiteurs. Pour cela, le logo doit être clairement visible. De même, vous devez avoir un bon contraste entre le fond d’écran et le logo. Par ailleurs, la taille du logo doit rester proportionnelle aux différents éléments de l’entête de votre page web.

Avoir un même look and feel sur toutes les pages

Pour une parfaite harmonie sur les différentes pages de votre site internet, il vous faudra respecter les directives de votre identité visuelle. En effet, vous devez utiliser la palette de couleurs et la typographie sélectionnée pour la marque.

Bon à savoir : en fonction de la nature de votre structure et de votre domaine d’intervention, il faudra définir de façon précise toutes les pages indispensables au site. Par conséquent, vous devez préparer les textes, les photos, les vidéos, etc. indispensables à chaque page du site.