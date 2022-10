Utilisez ces micros pour lancer votre propre podcast

Les micros idéaux pour le streaming doivent produire un son cohérent et être compatibles avec votre PC et la configuration de votre studio. La majorité des microphones doivent être connectés à un port USB et certains peuvent avoir besoin de pilotes et de logiciels supplémentaires. Le microphone Blue Yeti d’Amazon est notre meilleur choix pour le streaming et d’autres activités sur Internet. Il s’agit d’une marque bien connue ne nécessitant aucun logiciel supplémentaire sur les ordinateurs portables et de bureau fonctionnant sous Linux, Windows et les produits Apple.

Le microphone Yeti Ultimate USB de Blue Microphones est le plus populaire

Technologie triple capsule : Le micro usb professionnel produit une qualité de son claire et puissante pour les vidéos YouTube, streaming Twitch, podcast, Zoom, enregistrement de musique et plus

Logiciel Blue VO!CE : Elevez vos streamings et enregistrements avec un son de voix claire et divertissez votre audience avec des effets améliorés, modulations avancées et extraits audio HD

Quatre modes de directivité : cardioïde, stéréo, omnidirectionnel, bidirectionnel. Enregistrez d'une façon qui normalement demande de multiples micros, pour les voix, instruments et podcasts

Le roi incontesté de la création de contenu sur Internet est le microphone Blue Yeti. Ce microphone s’adapte aux ordinateurs portables et de bureau fonctionnant sous Linux, Windows et Apple et n’a besoin d’aucun logiciel pilote supplémentaire pour fonctionner. Les trois capsules à condensateur permettent une gamme de réglages d’enregistrement sonore pour pratiquement toutes les circonstances. Un bouton de coupure du son et un bouton de réglage du gain sont situés sur le corps du microphone pour un meilleur contrôle audio du streaming et de l’enregistrement. Pour le contrôle sans latence de la parole et l’enregistrement d’instruments, il y a également une prise casque.

Vous pouvez utiliser le Blue Yeti sans avoir besoin d’une alimentation supplémentaire grâce au cordon d’alimentation USB, qui est compatible avec les connexions USB 2.0 et 3.0. Le microphone est doté d’un support pivotant intégré pour une utilisation sur le bureau, mais vous pouvez le retirer et monter le micro sur un bras de perche ou un autre support personnalisé pour l’adapter à votre environnement d’enregistrement. Le microphone Blue Yeti est un excellent compromis entre des capacités d’enregistrement haut de gamme et un prix raisonnable.

Le MXL 770X est le meilleur XLR

Un microphone XLR doté d’un panneau d’interface peut offrir aux diffuseurs et aux producteurs de contenu un meilleur contrôle de l’enregistrement des voix pour des enregistrements domestiques de qualité professionnelle. La capsule à diaphragme en or du MXL 770X capture chaque détail avec une clarté à couper le souffle. De plus, elle accentue la clarté des tons supérieurs et réchauffe les tons inférieurs pour un son riche et rond. Pour une utilisation dans pratiquement tous les contextes, y compris le streaming, l’enregistrement de podcasts et d’interviews, ou les sessions d’enregistrement de groupes complets, ce micro offre une directivité cardioïde, en huit et omnidirectionnelle.

La monture antichoc, le filtre anti-pop intégré et la ligne d’alimentation XLR de 20 pouces sont tous inclus dans le kit pour une utilisation à partir d’alimentations fantômes 48V. Ce microphone fonctionne très bien une fois monté sur un bras de perche ou un support fixe et placé dans votre environnement d’enregistrement. Grâce à sa légèreté, ce micro est parfait pour être transporté de la maison au studio ou sur les lieux de spectacle.

Le microphone dynamique vocal Shure SM7B est la meilleure dépense

UN MICROPHONE À TOUT FAIRE - enregistrement en studio, enregistrement à domicile, podcasting et streaming. Le SM7B a la confiance des plus grands chanteurs, podcasters et streamers du monde

ENREGISTREMENT DES VOIX EN STUDIO - La capsule dynamique du SM7B, avec sa réponse en fréquence étendue, régulière et sans agressivité, assure une reproduction exceptionnellement claire et naturelle de la musique et de la parole

PODCAST ET BROADCAST - Le SM7B est présent dans les meilleurs studios de podcasting du monde, son isolation antichoc par suspension pneumatique et son filtre anti-pop éliminent à la fois les bruits mécaniques et de respiration. Les mots passent, le reste demeure hors du mix

Le microphone Shure SM7B est l’option idéale si vous êtes un streamer ou un producteur de contenu ayant une grande expérience de l’enregistrement et que vous recherchez un équipement audio qui repousse les limites. La réponse en fréquence plate et large de ce micro produit une reproduction précise des enregistrements vocaux. Il a été conçu de A à Z pour offrir la meilleure expérience d’enregistrement et de streaming audio en direct. Le SM7B dispose d’une meilleure réjection des bourdonnements électromagnétiques pour éviter les bruits provenant des écrans d’ordinateur, des équipements d’enregistrement et même des néons, ainsi que d’un montage à suspension pneumatique pour éviter la transmission mécanique des sons.

Sa conception durable garantit des années d’utilisation fiable dans n’importe quelle situation et sa configuration d’enregistrement cardioïde traditionnelle le rend parfait pour le streaming par une seule personne. Pour étouffer les sons vocaux forts, il est équipé d’un filtre anti-pop et d’une bonnette. Pour fixer et retirer facilement ce microphone des pieds pour un contrôle précis de la position, il intègre une fixation à étrier avec un écrou de pied captif. Bien qu’il ne nécessite pas d’alimentation fantôme pour fonctionner, un préamplificateur est nécessaire pour obtenir un volume de sortie plus élevé.

Meilleure dynamique : USB Razer Seiren X

Razer Seiren X - Microphone à condensateur USB pour le streaming (Microphone pour le streaming, compact avec support de choc, directivité supercardioïde, pas de latence, bouton de sourdine, connexion pour casque) - Noir

Mode de captation ultra précis Réduit les bruits non désirés: Au moyen d'un mode de captation supercardioïde, le son est enregistré avec un angle plus petit. Le bruit de fond indésirable est alors supprimé, ce qui permet à votre audience de vous entendre clairement et de ne jamais rater un seul de vos messages.

Résistant aux chocs Antichoc intégré qui absorbe les vibrations: Quand les choses se corsent, vous pourriez accidentellement cogner le micro. Quand c'est le cas, l'antichoc intégré absorbe les vibrations pour vous aider à protéger votre diffusion des anomalies sonores.

Microphone dynamique de qualité professionnelle conçu exclusivement pour le streaming, voici le Razer Seiren Elite. Il est doté d’une seule capsule dynamique, ce qui permet de restituer la voix de manière plus chaude, plus riche et plus réaliste que les microphones à condensateur. Sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des filtres antibruit sophistiqués, il dispose d’un filtre passe-haut intégré qui filtre les basses fréquences indésirables, comme les bruits de pas ou les voix provenant d’une autre pièce, ce qui permet un enregistrement clair. Un limiteur de voix numérique/analogique sur le Razer Seiren Elite protège contre l’écrêtage et la distorsion audio pour une lecture et une diffusion claire.

Il contient un port casque sans latence, comme la majorité des microphones de streaming, permettant un contrôle audio en temps réel de l’écho et de la distorsion pour des changements rapides. Il comprend un filetage de 5/8 pouces, permettant une utilisation sur un bras de perche ou un pied de micro conventionnel pour un positionnement et un contrôle précis. Il est également fourni avec un pied de bureau compact. Vous n’avez pas besoin d’acheter un préamplificateur ou une unité d’alimentation fantôme coûteux pour l’utiliser car il est alimenté par un fil USB.

Le micro USB Audio Technica AT2020USB Cardioid Condenser est le meilleur micro à condensateur

Pour ceux qui veulent enregistrer des sons plus forts, les micros à condensateur sont fantastiques. L’Audio Technica AT2020USB est idéal pour vous si vous êtes un streamer. Vous n’avez pas besoin d’un équipement spécialisé coûteux pour le configurer et le faire fonctionner car il est alimenté par une connexion USB. Pour un streaming et un enregistrement audio très clairs, il utilise un modèle d’enregistrement cardioïde qui filtre tout bruit qui n’est pas produit immédiatement devant le diaphragme. Il dispose de capacités de mixage internes qui vous permettent de mélanger votre voix en direct avec des sons préenregistrés pour produire des émissions vraiment originales.



Pour un son équilibré, un convertisseur analogique/numérique produit une excellente lecture audio dans les aigus, les médiums et les graves. Pour un placement personnalisé, le support pivotant fourni peut être placé sur un bras de perche ou sur le trépied de bureau. Lors de l’utilisation du connecteur sans latence intégré pour le monitoring en temps réel, l’amplificateur de casque interne à haute sortie de ce microphone offre une clarté remarquable. De plus, une pochette de rangement est incluse pour le garder en sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le meilleur microphone canon est le VideoMic de Rode

Les micros canon sont parfaits pour l’enregistrement sur le terrain et pour les personnes qui veulent combiner leur audio et leur vidéo. Presque tous les appareils photo reflex numériques peuvent être montés rapidement et simplement avec le Rode VideoMic, qui se connecte avec un fil de 3,5 mm pour une intégration audio parfaite. La directivité super cardioïde de ce microphone à condensateur d’un demi-pouce est destinée à un enregistrement hyper directionnel. Tout ce que vous ne voulez pas que le microphone capte ne sera pas capturé dans votre enregistrement. Il est doté d’un filtre passe-haut intégré bloquant les bruits de fond comme la circulation et les discussions dans la pièce.

Le mécanisme de montage antichoc protège le microphone des bruits causés par les mouvements ou les chocs involontaires et est composé de plastique ABS robuste. Il contient un filetage de 3/8 pouces permettant de le fixer sur un bras de perche pour ceux qui souhaitent un montage conventionnel du microphone. Vous n’avez pas besoin de transporter un équipement encombrant car il fonctionne avec une pile de 9 volts, et il est doté d’une bonnette pour aider à étouffer le bruit. Lorsque vous achetez votre microphone auprès de Rode, ils vous offrent une garantie de 10 ans.

Le microphone USB Talk Go de JLab Audio a le meilleur prix

Compact, léger et portable: Découvrez TALK GO, un micro compact, léger et facile à transporter offrant une prestation sonore de qualité studio. Avec sa généreuse résolution de 96kHz/24BIT et ses 2 diagrammes directionnels, cardioïde et omnidirectionnel, TALK GO est idéal pour les appels, les podcasts, les jeux en lignes, l'ASMR et les voix off

Enregistrement de qualité professionnelle: TALK GO bénéficie d’une résolution 96kHz/24BIT de qualité studio pour garantir un enregistrement clair et précis, et offre une excellente palette sonore dynamique pour une utilisation quotidienne. Compact et léger, il est facile à transporter et vous suivra partout où vous allez

2 diagrammes directionnels: TALK GO dispose de 2 diagrammes directionnels - cardioïde et omnidirectionnel. Idéal pour les appels personnels ou professionnels et les enregistrements de voix off, de podcasts et de musique - même les sons ASMR. Optez pour le mode qui convient à vos besoins

Bien que JLab Audio ne soit pas le nom le plus connu de l’industrie audio, il est en train de se faire une réputation en fournissant du matériel audio de haute qualité à des prix abordables. Le JLab Audio Talk Go est un exemple fantastique de microphone prêt à l’emploi offrant la qualité audio nécessaire aux streamers sans se ruiner. Vous pouvez obtenir un petit microphone qui ne prend pas beaucoup de place sur le bureau et avec un support connecté pour 50 $.

JLab affirme qu’il offre un enregistrement à 96kHz/24bit pour un son cristallin et un son de qualité. Vous pouvez l’utiliser pour les appels, les voix off, le podcasting, l’enregistrement de son et l’ASMR car il offre des modes cardioïde et omnidirectionnel. Une entrée auxiliaire de 3,5 mm, un bouton de sourdine et des commandes de volume sont intégrés. Vous avez suffisamment d’espace pour insérer le cordon d’entrée USB/USB-C de 1,5 m qui l’accompagne n’importe où depuis votre bureau.



Conclusion

Le Blue Yeti est le microphone idéal pour le streaming (voir sur Amazon). Il contient trois capsules à condensateur pour une sélection de modes de collecte du son, permet une connectivité plug-and-play et est fabriqué par une société bien connue. Pour les personnes à la recherche d’un équipement d’enregistrement audio de calibre professionnel, nous recommandons également le MXL 770X (voir sur Amazon). Afin que vous puissiez l’utiliser dès son déballage, il est également livré avec une variété d’accessoires.

