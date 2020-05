Notez cet Article

Que vaut le nouveau haut parleur connecté de Google, le Nest Mini ?

Google a commercialisé son nouveau gadget high-tech : le Nest Mini, la deuxième génération de son haut-parleur connecté qui tirent parti du Google Assistant, succédant ainsi au Google Home Mini et rejoignant donc la dernière gamme en date d’objets connectés pour la maison de Google.

Quels différences entre le Google Home Mini et le Google Nest Mini ?

Il est impossible de de faire la différence au premier coup d’œil entre le Google Home Mini et le Nest Mini. Google a choisi de préserver son design épuré et sa forme originale. Son format compact lui permet de très bien s’intégrer dans n’importe quel style d’intérieur.

On soulignera le fait que Google a eu la conscience éthique, cette fois-ci, d’employer du plastique recyclé pour la fabrication de son objet connecté.

On saluera avec enthousiasme cette bonne initiative.

Le Google Nest Mini présente quelques particularités physiques par rapport au modèle précédent :

Le port micro USB a disparu, laissant place à un câble d’alimentation spécifique à Google, ce qui se révèle être un choix plutôt discutable à l’heure ou l’ensemble des constructeurs penchent pour l’utilisation de l’USB de type-C, la nouvelle norme permettant d’éviter d’accumuler des câbles de toutes sortes et ne pouvant être réutilisés pour d’autres appareils.

Autre petite originalité, l’appareil accueille une encoche afin de permettre son accrochage au mur, ce qui pourra se révéler pratique dans certains foyers.

Disponible ici à 8,99 € : https://amzn.to/3dCcqZ0

Et au niveau des fonctionnalités ?

Pour interrompre ou redémarrer la lecture d’un contenu multimédia, vous pouvez désormais simplement directement tapoter au centre de l’appareil.

Des LED ont été ajoutées aux deux extrémités du Nest Mini. Ces LED s’allument lorsque vous passer à proximité de l’appareil et servent de témoins lumineux à l’intensité du volume sonore. Celui-ci se règle en tapotant à droite et à gauche de l’objet connecté de Google.

On se souvient des piètres prestations sonores du Google Home Mini. L’objet connecté offre désormais un son plus clair et plus naturel, s’adaptant même au bruits de fond, vous évitant ainsi de devoir constamment ajuster son volume en fonction des circonstances.

En tenant compte du petit format du Nest Mini, la qualité de sa sortie audio est vraiment satisfaisante, surtout pour un appareil qui demeure avant tout un outil de communication.

Un assistant utile et efficace

L’assistant Google peut vous indiquer beaucoup de choses comme la météo, les adresses et les horaires des magasins les plus proches, vous rappeler les rendez-vous de votre agenda, démarrer une minuterie, discuter via Google Duo… et vous faire sourire avec ses blagues boiteuses.

Le Nest Mini, via l’application mobile Google Home, est compatible avec de nombreux autres objets connectés : ampoules connectées, aspirateur intelligents, Tv équipée de Chromcast, enceintes…

Il suffit de dire à haute voix “Ok Google” et de poser votre question pour que l’assistant Google vous réponde ou exécute la tâche que vous lui avez confiée.

On soulignera au passage qu’il est vraiment rare que l’assistant Google ne comprenne pas l’objet de votre requête, et se révélera la plupart du temps performant et opportun.

Le Nest Mini abrite un processeur et une puce consacrée à l’apprentissage de la machine (le machine learning), afin de lui permettre de pouvoir répondre aux demandes en local, lui conférant ainsi la capacité d’effectuer des tâches sans la nécessité d’une connexion Wi-Fi. Cela aura une grande utilité en cas de panne de réseau domestique. De plus, cet auto-apprentissage devrait permettre à l’appareil d’offrir une meilleure réactivité à long terme.