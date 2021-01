Notez cet Article

Vers le tout-connecté ?

Même un objet aussi ancien et traditionnel que notre bonne vieille sonnette n’a pu résister à la numérisation globalisée qui touche à peu près tout ce qui nous entoure, elle se retrouve aujourd’hui totalement connectée !

Toujours plus de confort

Au-delà de la sécurité, elle a pour ambition d’améliorer notre quotidien, rien que cela !

Grâce à elle, dorénavant, vous saurez qui sonne en bas de chez vous. Votre interphone en était déjà capable riposterez-vous sans doute ? Hé bien certainement pas en restant bien au chaud au fond de votre lit et encore moins si vous n’êtes pas à la maison !

Ce dont la sonnette connectée est parfaitement capable, en effet, même si vous êtes en voyage d’affaires à New York par exemple, vous verrez qui est venu sonner à votre porte en votre absence et vous aurez même la possibilité de converser en vidéo avec cette personne!

Inconvénients : nécessite pas mal de prérequis

Elle remplace donc le vieux carillon. Il est à noter que si la sonnette classique ne consommait quasiment en matière d’énergie, la nouvelle exigera une tension électrique comprise entre 12 et 24V. Il conviendra donc de bien penser à vérifier si celle-ci est adéquate ou non auquel cas il faudra se tourner vers un transformateur. Si même le transformateur ne suffit pas, alors dans ce cas il sera plus prudent de faire appel à un électricien.

Certaines sonnettes connectées fonctionnent carrément avec des batteries et vous gagnerez ainsi en liberté au niveau du choix du lieu de l’installation.

Par ailleurs, il faudra bien prendre soin de choisir avec pertinence l’endroit idéal pour avoir la plus belle qualité de vidéo possible.

Les sonnettes connectées fonctionnent donc en Wifi, il faudra prévoir une installation à 20 mètres maximum de votre Box sans quoi votre image HD risquerait d’en pâtir, avouez que ce serait dommage avec un si joli joujou technologique ! Gare aussi à l’épaisseur de certains murs extérieurs qui font barrage au signal Wifi.

Avec une connexion convenable, vous aurez une belle image en Full HD qui s’affichera, ce qui vous permettra de reconnaître aisément les personnes que vous connaissez quel que soit le temps qu’il fait à l’extérieur.

Il faudra au minimum une connexion internet de 2Mb/s et la 4G sur votre smartphone pour pouvoir jouir d’une qualité vidéo optimale, ce qui n’est pas énorme entre nous.

Il convient également de bien choisir un angle assez large grâce auquel vous serez en mesure de surveiller même les personnes qui passent devant chez vous ou ce qui se trouve sur votre paillasson.

Le son a bien évidemment également son importance ; il faut un bon micro qui retranscrira les voix de vos interlocuteurs en dépit du bruit de la rue et un bon haut-parleur afin que ces derniers puissent vous entendre clairement.

Enfin évidemment, puisqu’elles sont censées se trouver en extérieur, toutes les sonnettes connectées se doivent d’être étanche au moins IPX4, pour faire face à la pluie et à l’humidité.

Fonctionnalités optionnelles

Certaines sonnettes proposent des mélodies personnalisées en guise de carillon, mais pour la plupart des modèles de base, seul votre téléphone sonnera. Mais vous pourrez toujours ajouter un carillon en option en Wifi de toute manière.

La vision nocturne sera le nec plus ultra en ce qui concerne la sécurité, tout ce rôde devant votre maison sera désormais à la portée de votre regard.

Inter-connectivité

Il est à noter également qu’il est aussi possible de faire fonctionner votre sonnette avec une serrure connectée elle aussi ; ainsi vous pourrez ouvrir par exemple à votre maman qui a fait le voyage jusque devant chez vous, mais hélas voilà que vous n’êtes pas encore rentré du boulot, elle pourra donc entrer et vous attendre tranquillement à la maison !

Les vidéos quant à elles peuvent être stockées dans le cloud, ce qui peut être bien pratique dans le cas d’un méfait par exemple pour confondre le malfaiteur et éventuellement présenter la bande à la justice ou à la police.

Tout cela vaut-il bien la peine ?

Avec toutes les contraintes que nous avons passé en revue, on serait en droit de se poser la question si le jeu en vaut bien la chandelle.

Si on se penche sur le détail des petits inconvénients que cet objet implique, on se rend compte qu’en règle générale, il n’y a rien d’insurmontable comme par exemple le débit nécessaire pour le faire fonctionner convenablement qui est somme toute assez commun.

Il faudra juste connaître les prérequis au préalable pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Pour éviter les pièges nous vous conseillons de lire un comparatif de sonnette connectée.

Au pire, il y a aura quelques opérations à effectuer pour l’installation mais les cas où on ne peut pas du tout utiliser une sonnette connectée restent rares du moment que vous n’habitez pas dans un bunker…

Au final, cet objet très sympathique pourrait bien s’imposer dans votre vie tant il l’a rend plus agréable !