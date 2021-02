Notez cet Article

Les réseaux sociaux font maintenant partie de notre quotidien et représentent même une réelle dépendance pour certaines personnes. Parmi les plus célèbres, nous pouvons parler d’Instagram qui compte plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde.

Instagram a la particularité, par rapport à d’autres réseaux sociaux, de permettre à l’ensemble de ses utilisateurs de retoucher avec son smartphone ou sa tablette des photos tout simplement en y appliquant différents filtres fournis. Mais il permet aussi de suivre les activités de célébrités ou d’influenceurs dont les vidéos ou photos peuvent nous aider de manière quotidienne dans de nombreux domaines de la vie.

Pourquoi utiliser Instagram sans compte ?

Lorsque l’on veut utiliser un réseau social, quel qu’il soit, le principe est tout simplement d’ouvrir un compte.

Certaines personnes, certains internautes cependant, ne possèdent pas de compte Instagram, tout simplement parce qu’ils souhaitent demeurer cachés et faire preuve d’une totale discrétion.

Mais cela n’empêche pas parfois d’aller consulter un profil ou certaines photos de personnes dont on a entendu parler récemment. En effet, il peut être intéressant de suivre certains influenceurs pour des raisons personnelles ou professionnelles sans pour autant avoir envie d’ouvrir un compte Instagram.

Alors de quelles manière faut-il procéder pour suivre tout ce qui se passe sur Instagram sans pour autant avoir ouvert un compte ?

Comment profiter d’Instagram sans compte ?

Il existe un certain nombre d’alternatives pour utiliser Instagram sans posséder de compte mais il est clair que celles-ci ne permettent pas de bénéficier de la totalité du service, de l’intégralité des fonctionnalités.

Depuis près d'un an maintenant (avril 2020), il n'est plus possible d'accéder aux photos et vidéos sans compte; il est donc obligatoire d'utiliser des moyens détournés.

Ces sites sont : Gramho, PicPanter et Pikdo.

Ils seront très utiles si vous avez une utilisation très ponctuelle ou très occasionnelle d’Instagram et ainsi vous n’aurez pas besoin d’ouvrir un compte. Reste que, vous vous en doutez, la puissance d’Instagram fait que vous ne pourrez pas bénéficier de l’intégralité des fonctionnalités offertes aux titulaires de comptes.

À titre d’exemple, il vous sera totalement impossible de visionner des stories 24 heures après leur disparition ce qui vous oblige à être à l’affut de manière régulière. Même chose pour la lecture et l’échange de messages et également à l’accès à des comptes privés.

Vous le voyez, il est très clair que sans compte l'essentiel d'Instagram ne vous sera pas offert; vous aurez juste la possibilité de visionner des photos dans des délais très courts.





Pour conclure



C’est pour cela qu’il peut être préférable de télécharger l’application pour votre smartphone ou votre ordinateur. Et si vous souhaitez continuer à rester discret tout en profitant de la force de ce réseau social, vous pouvez ouvrir un compte avec un pseudo et ainsi continuer de suivre les personnes qui ont une activité intéressante ou qui vous font rêver.