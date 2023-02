Un bureau d’études mécanique conçoit, développe et modélise des systèmes et des composants mécaniques. Il est contacté par des clients qui ont des besoins en développement de produits et qui sollicitent ses compétences en matière d’ingénierie mécanique.

Dans cet article, nous allons examiner la réalité et le rôle d’un bureau d’études mécaniques.

Qu’est-ce qu’un bureau d’études mécaniques ?

Un bureau d’études mécaniques est une structure spécialisée dans la conception de systèmes mécaniques, de composants et de pièces pour différents clients exerçant dans divers secteurs d’activités.

Les techniciens et les ingénieurs composants ce bureau ont recours à des outils de conception assistée par ordinateur (CAO) pour réaliser des dessins, des plans et des modèles 3D de pièces ou de machines.

Ils réalisent des missions pour des clients provenant du secteur automobile, robotique, aéronautique, énergétique, etc.

Le rôle des ingénieurs et techniciens du bureau

Le rôle principal d’un bureau d’études mécaniques est la conception de systèmes, de composants ou de pièces sur des outils de CAO. Les ingénieurs suivent les consignes du client et s’efforcent de répondre à ses attentes et ses besoins.

Ils procèdent également à la simulation des comportements mécaniques, l’analyse des contraintes, la validation et la certification des produits.

En outre, les experts du bureau d’études peuvent aussi venir en aide aux clients rencontrant des problèmes techniques ou souhaitant optimiser la fiabilité et les performances de systèmes mécaniques.

Quels sont les domaines d’application ?

Les bureaux d’études mécaniques sont sollicités par un grand nombre de secteurs d’activité dont l’aéronautique, l’automobile, l’industrie alimentaire, etc. Ils peuvent être amenés à effectuer des tâches variées :

Conception de nouveaux produits

de nouveaux produits Amélioration de produits existants

de produits existants Simulation sur une pièce ou une machine de comportements mécaniques

sur une pièce ou une machine de comportements mécaniques Analyse détaillée des contraintes

détaillée des contraintes Validation de produits

de produits Certification de produits

de produits Optimisation de la fiabilité de systèmes

de la fiabilité de systèmes Optimisation de performances de systèmes

de performances de systèmes Résolution de soucis techniques complexes

En bref

Comme nous venons de le voir, le bureau d’études mécaniques joue un rôle non négligeable dans la conception et le développement de produits. Les experts du bureau collaborent avec les clients pour remplir au mieux leurs attentes.

Vidéo pour mieux comprendre ce qu’est un bureau d’étude mécanique