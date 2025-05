Que faire après un DCG ?

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est une formation d’État de niveau bac +3. Cette certification officielle prépare ses apprenants aux métiers de la comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion et est accessible après un baccalauréat. Son cursus exigeant ouvre de nombreuses portes et opportunités de carrière, aussi bien vers le marché de l’emploi que vers la poursuite d’études supérieures spécialisées. Le DCG peut être suivi en formation initiale, en alternance ou à distance, permettant ainsi aux étudiants d’adapter leur rythme d’apprentissage à leur situation personnelle ou professionnelle.

À l’issue de la formation, plusieurs choix s’offrent aux diplômés. Pouvoir intégrer immédiatement le monde professionnel dans des postes tels qu’assistant comptable, contrôleur de gestion junior ou encore collaborateur en cabinet d’expertise-comptable, ou bien poursuivre leurs études en DSCG, MBA ou Master pour viser des postes à plus haute responsabilité. Dans cet article, découvrez quelles sont les différentes options après un DCG, que vous souhaitiez entrer dans la vie active ou continuer votre parcours académique pour booster votre carrière.

Comment se déroule un DGC ?

Le diplôme de comptabilité et de gestion qui est l’une des premières étapes de formation du domaine de l’expertise comptable se prépare en 3 ans et permet d’obtenir une licence. Ce diplôme est généralement destiné aux titulaires d’un bac STMG ou général. Pour devenir un candidat au DCG, il suffit de déposer sa candidature sur Parcoursup, la plateforme officielle dédiée aux inscriptions dans l’enseignement supérieur. Le déroulement du diplôme de comptabilité et de gestion débute en premier lieu au lycée public ou privé. Il peut également se préparer en centre de formations d’apprentis CFA. Concernant les candidats désirant suivre un DCG en apprentissage, il leur est conseillé de déposer une candidature avec le statut scolaire. Car l’inscription définitive en apprentissage ne peut être validée qu’après la signature d’un contrat avec un employeur. Le dossier de candidature doit comprendre deux éléments essentiels :

Les bulletins scolaires

Une lettre de motivation.

À noter que dans les établissements les plus prisés, un entretien de motivation peut être exigé dans le but de départager les candidats. Les diplômés d’un BTS comptabilité et gestion ou ceux d’une licence professionnelle des métiers de la gestion et de la comptabilité ont la possibilité d’être admis directement en 2ème année.

Comment se déroule la formation DCG en alternance ?

Si vous préférez opter pour un rythme alterné pour optimiser la préparation à votre insertion dans le monde professionnel, sachez que vous pouvez également suivre votre formation DCG en alternance en vous inscrivant à l’école ENCG. L’alternance est une formation accessible qui permet de bénéficier d’une grande flexibilité et d’être encadré par des professeurs qualifiés en comptabilité et d’un coach personnel. Grâce à ce type de formation, vous serez en mesure de combiner connaissance théorique et application pratique en entreprise. Après un parcours en alternance, vous bénéficierez d’une expérience professionnelle significative et serez fin prêt à viser des postes à hautes responsabilités, notamment en exerçant en tant que comptable ou responsable administratif et financier. Par ailleurs, en optant pour une formation DCG en alternance, vous obtiendrez de nombreux avantages :

Une valorisation sur le marché : les recruteurs sont en quête de profils détenant une expérience en comptabilité.

: les recruteurs sont en quête de profils détenant une expérience en comptabilité. Une autonomie financière : détenir un contrat d’apprentissage (CDD ou CDI) aide à financer ses études seul

: détenir un contrat d’apprentissage (CDD ou CDI) aide à financer ses études seul Le développement d’un réseau professionnel : le fait de travailler en entreprise permet une insertion professionnelle plus rapide.

: le fait de travailler en entreprise permet une insertion professionnelle plus rapide. L’acquisition de compétences transversales : l’alternance en comptabilité permet de développer des compétences au niveau de l’autonomie, du sens de l’organisation et du travail en équipe.

Le programme du DCG

Étant donné que la formation se fait sur une durée de 3 ans, le rythme de travail est soutenu (environ 30 heures par semaine). Il est donc important de faire preuve de rigueur. Les études en comptabilité se font graduellement en suivant un programme précis :

En droit : l’axe 1 comprend le droit des affaires avec l’étude des fondamentaux du droit, suivi de l’étude du droit des sociétés et des groupements d’affaires, du droit social et fiscal.

En comptabilité : l’axe 2 se focalise sur la gestion comptable et financière.

En économie : l’axe 3 sur l’analyse économique et managériale.

En informatique et en anglais des affaires : l’axe 4 se concentre sur la communication et l’environnement numérique.

Pour en savoir plus sur le programme DCG et le déroulement du diplôme, n’hésitez pas à consulter cette vidéo.

Poursuivre ses études après le DCG

Une fois le DCG accompli, vous pouvez continuer d’évoluer dans le domaine de l’expertise comptable en poursuivant vos études. Cela vous permettra de renforcer vos compétences et de gravir les échelons vers des postes importants. En tant que candidat vous aurez la possibilité de préparer le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG – bac +5), indispensable pour accéder ensuite au Diplôme d’Expertise Comptable (DEC – bac +8). D’autres opportunités existent également, comme rejoindre un cursus universitaire ou intégrer une école de commerce. Continuer ses études après un DCG est vivement recommandé pour approfondir ses connaissances en comptabilité, finance et gestion, et viser une belle carrière.

Trouvez un poste dans la comptabilité avec un DCG

Les débouchés professionnels suite à l’obtention d’un diplôme comptabilité et gestion sont très nombreux. Et pour cause, toute bonne entreprise a besoin d’un titulaire d’un DCG au sein de son infrastructure (fonction publique ou financière).

Le responsable de paie

Il est chargé de veiller au respect des règles sociales en entreprise et de suivre l’évolution des salaires et des indicateurs sociaux à travers des tableaux de bord. Il doit maîtriser les logiciels de paie et les outils financiers, tout en restant informé des évolutions légales et réglementaires.

Le responsable comptable

Le DCG permet d’accéder au poste de responsable comptable, chargé de superviser l’établissement des comptes sociaux, de contrôler les procédures et de garantir la fiabilité des enregistrements financiers. Ce métier demande de la rigueur, un sens de l’analyse, un esprit de synthèse et de l’organisation.

Le collaborateur de cabinet d’expertise comptable/ commissariat au compte

Le collaborateur de cabinet d’expertise comptable intervient principalement pour vérifier l’exactitude des documents comptables, établir les comptes annuels et prévisionnels, et assurer le suivi de la trésorerie, des achats, de la paie ou encore des déclarations fiscales. Lorsqu’il travaille en tant que commissaire aux comptes, il agit comme auditeur légal, il contrôle et certifie les comptes des entreprises conformément à la loi. Dans ce cadre, son rôle est de vérifier le travail des experts-comptables pour garantir la transparence financière.

Bien entendu, les postes auxquels peuvent aspirer les diplômés du DCG sont encore plus variés. Surtout en poursuivant vos études. Vous pourrez postuler aux offres telles que:

Chef comptable

Expert-comptable

Contrôleur de gestion confirmé

Auditeur financier

Directeur administratif et financier (DAF).

On fait le point !

En somme, le diplôme comptabilité et gestion est une certification d’État reconnue et très prisée dans le monde du travail. Il vous est possible de déposer votre candidature sur Parcoursup ou de suivre une formation DCG en alternance pour plus de flexibilité et d’expérience professionnelle. Le programme se compose de matières théoriques et pratiques, couvrant des domaines tels que la comptabilité, la gestion financière, le droit des affaires, la fiscalité, et la gestion des ressources humaines.

Une fois le DCG validé, vous pourrez évoluer vers des postes à responsabilités ou poursuivre vos études vers des diplômes plus avancés, comme le DSCG ou le DEC. Que vous choisissiez d’intégrer directement le marché du travail ou de continuer vos études, ce diplôme ouvre de nombreuses opportunités dans les secteurs de la comptabilité, de la gestion et de la finance.