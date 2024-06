Protection des données : l’importance et les enjeux de la cybersécurité

Depuis l’avènement du numérique, l’informatique reste au centre de plusieurs processus dans les entreprises. Cette intégration génère desmillions de données de diverses natures, qui peuvent être exposées à des cyberattaques.

Pourprotéger ces données sensibles, la cybersécurité est la solution la plus adaptée. Mais quelle est son importance et les enjeux qu’elle représente pour la protection des données ? On en parle.

Qu’est-ce que la protection des données ?

La protection des données en cybersécurité est un ensemble de moyens qui servent àsécuriser des informations numériques. Par exemple, l’obfuscation et la RASP (Runtime Application Self-protection) sont utilisées pour laprotection des applicationsdes entreprises. Ces mesures de sécurité ainsi que plusieurs autres servent à prévenir des cyberattaques, notamment :

la corruption de données ;

la violation de données ;

la fuite de données ;

la perte de données ;

le vol de données, etc.

Toutefois, pour garantir une sécurité optimale, ce niveau de protection doit êtremaintenu tout au long du cycle des données. D’autre part, notez que la protection des données est régie par trois principaux piliers.

D’abord, il y a laconfidentialité, qui garantit que l’accès aux données sensibles n’est attribué qu’aux personnes autorisées. Ensuite, l’intégrité, qui s’assure de l’authenticité et de l’exactitude des données tout en empêchant toute éventuelle altération non validée. Quant à ladisponibilité, elle se charge de rendre les données accessibles aux utilisateurs légitimes en cas de besoin.

Quelle est l’importance de la cybersécurité pour la protection des données ?

Dans un monde où les donnes stockées ne cessent de s’accroître chaque jour, leur sécurité est devenueune préoccupation très importante. C’est là que la cybersécurité devient cruciale pour la protection des données et les raisons d’y recourir sont légion.

En un premier temps, il faut noter que l’environnement informatique estplus fragmentéde nos jours. Cette fragmentation (services de stockage en ligne, machines sur site, etc.) constitue une porte ouverte pour les pirates informatiques.

Des risques importants tels que lescyberattaqueset lesactes de malveillancesentrent ainsi en jeu. Aussi, plus la protection des données d’une entreprise est défaillante, moins crédible elle est. De même, les utilisateurs d’aujourd’hui s’intéressent particulièrement à la protection de leurs données personnelles.

C’est dans cette optique que des organes régulateurs comme leRGPD(Règlement Général sur la Protection des Données) en Europe ont été mis en place. Pour se conformer à cette politique, la cybersécurité reste le moyen idéal pour les entreprises derassurer leurs consommateurs.

Par ailleurs, l’importance de la cybersécurité est également indéniable sur le plan financier. Une mauvaise protection des données peut entrainer despertes d’accords commerciauxou de lapropriété intellectuelle. À cela peuvent s’ajouter les sanctions du RGPD qui peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros pour non-protection des données des utilisateurs.



Comment la cybersécurité assure-t-elle la protection des données des entreprises ?

Dans l’environnement informatique, lescyberattaques les plus courantesauxquelles sont exposées les données des entreprises sont principalement :

les ransomwares ;

les attaques par Phishing ;

et le vol des données sensibles.

Pour garantir la protection des données informatiques des entreprises, la cybercriminalité intègre aussi certaines pratiques sécuritaires :

le choix d’une infrastructure cloud sécurisée ;

l’implémentation d’outils de collaboration sécurisés ;

et une gestion optimisée des cybermenaces.

En outre, d’autresapproches anti cybercriminelservent également à renforcer la protection de données des sociétés, celles stratégiques en particulier. On peut citer :

l’identification des données sensibles de votre organisation ;

la mise en jour des applications, logiciels et systèmes d’exploitation ;

l’utilisation des technologies qui renforcent la sécurité des données ;

la gestion des accès aux systèmes d’information et outils collaboratifs ;

la mise en place d’une politique interne de gestion des risques cyber ;

la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité des données et leurs enjeux ;

et la réalisation de sauvegardes régulières des données sensibles et stratégiques.

Retenez cependant que l’efficacité de ces pratiques pour protection des données repose essentiellement sur l’utilisation d’outils collaboratifs hautement sécurisés.