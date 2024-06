Comment choisir entre une agence locale ou offshore pour du développement informatique?

Créer une agence de développement web peut être un rêve pour un programmeur. L’indépendance, la flexibilité, l’excitation de pouvoir gérer sa propre entreprise, les bénéfices qui peuvent être décuplés, le challenge… Tous ces éléments peuvent être des motivations suffisantes pour ne plus travailler sous le joug d’un patron. D’autant que s’il est chevronné, son avenir promet d’être radieux.

Mais l’ouverture d’une agence demande quelques connaissances et de petits ajustements pour ne pas faire n’importe quoi dès le début. A commencer par la géolocalisation. Locale ou offshore? Quel sera le choix le plus judicieux pour lui? Étudions ensemble ces deux options et tentons d’en tirer quelque conclusion…

Locale, offshore… Qu’est ce que cela signifie?

L’agence locale est, comme son nom l’indique, une entreprise créée dans le pays de résidence. L’agence offshore, quant à elle, est une entreprise dont le siège social est situé à l’étranger. De nombreux pays peuvent être choisis à cet effet, et certains n’exigent pas que l’on y vive toute l’année pour y monter une affaire.

Les avantages de l’agence locale : confiance et simplicité

Le premier avantage que l’on peut citer quant au fait de choisir de monter une agence locale, c’est la simplicité! Les entreprises locales sont bien plus faciles à créer. Pas besoin de se prendre la tête avec diverses modalités administratives à l’étranger. Le créateur d’entreprise est conseillé par son cabinet comptable, et le plus souvent, c’est eux qui s’occupent de tout!

Lorsque vous choisissez l’étranger, tout peut être beaucoup plus complexe. Les lois du pays choisi ne sont pas les mêmes. La culture diffère aussi, ce qui peut donner lieu à un certain nombre de surprises! Il est parfois obligatoire d’avoir un sponsor. Les étapes avant d’arriver à obtenir son annonce dans le journal local sont parfois longues et pénibles. Il faut souvent se déplacer pour signer quelques papiers… Bref, cela peut représenter une véritable galère!

Le deuxième avantage, c’est la confiance client. Eh oui, quand on lance son business, on doit penser à l’avenir. Souvent, les clients préfèrent avoir à faire à une entreprise localisée. C’est comme un gage de confiance et c’est aussi souvent plus simple pour eux. Choisir une agence à l’étranger peut être un peu rebutant. Cela signifie laisser des pans essentiels de son affaire entre les mains d’un inconnu parfois situé à l’autre bout du monde. On préfère souvent faire le choix du développement informatique par Sokeo, une agence reconnue et située à Marseille, que chez un prestataire inconnu au bataillon.

L’offshoring et les avantages fiscaux

Mais si c’est si complexe, que peut bien pousser tous ces entrepreneurs à partir vers ces contrées lointaines?

La fiscalité, évidemment! Quand on sait à quel point les petites et moyennes entreprises sont taxées en France, cela peut faire peur. On se dit qu’on ne va jamais réussir à joindre les deux bouts, et c’est, malheureusement, souvent le cas.

D’autres pays proposent une fiscalité beaucoup plus avantageuse. On connaît la très célèbre Dubai, mais ce n’est pas la seule destination que choisissent les start-ups pour y monter un empire. On peut citer par exemple Malte, l’Andorre ou les Bahamas…

Alors, je choisis quoi dans mon cas?

Tout dépend de vos priorités, et de vos moyens… Il est vrai qu’il est très difficile de faire un choix. On a l’impression de devoir choisir entre se faire couler dès le début par des impôts absolument démesurés, ou perdre en crédibilité auprès de notre cible.

Tout dépend aussi de QUI est votre cible? Si ce sont des entrepreneurs qui, eux-même connaissent bien le monde des start-up, alors ils seront moins frileux vis-à-vis de l’offshoring. Mais s’il s’agit de monsieur et madame “tout-le-monde”, il est clair que cela peut faire tâche.

Cela dit, notez que le développement web est un secteur très fructueux et que vous pourrez vous débrouiller pour bien gagner votre vie malgré les nombreuses taxes. N’hésitez pas à demander conseil à un cabinet comptable spécialisé pour vous aiguiller dans vos choix.