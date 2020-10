Notez cet Article

En ce moment vous pouvez obtenir l’iPhone XS Max à -50% sur Rakuten (c’est en tout cas le cas à l’heure de la rédaction de cet article le 26 septembre 2020) : à découvrir ici. Revenons sur cette iPhone hors du commun.

L’iPhone XS Max a marqué les esprits lors de sa sortie en septembre 2018. Il était alors le plus grand des iPhones jamais sortis. Son écran de 6,5 pouces recouvrait l’ensemble la main. Depuis, on a eu un autre iPhone Max avec la sortie de l’iPhone 11 Pro Max un an plus tard qui venait lui aussi offrir un écran OLED à 6,5″.

L’iPhone XS Max n’est actuellement plus disponible en Apple Stores, mais vous pouvez toujours l’obtenir auprès des détaillants comme Rakuten, Amazon et CDiscount. Maintenant qu’il a pris un peu d’âge, tout en conservant une qualité largement comparable à ce qui se fait aujourd’hui, il est beaucoup moins cher que lorsqu’il est sorti.

A l’époque, ce n’était pas seulement le smartphone le plus grand d’Apple mais tout simplement le smartphone le plus grand qui existait toute marque confondu. Depuis, d’autres marques se sont lancé dans la surenchère des tailles. Plusieurs Androids l’ont dépassé. Avoir un écran aussi large est un grand avantage lorsque vous voulez regarder des vidéo lors de vos déplacements.

Lorsqu’on le compare à l’iPhone 11 Pro Max, il n’a pas à rougir. Malgré la meilleure qualité photographique de l’iPhone 11 Pro Max dans l’obscurité, il offre quasiment des performances équivalentes.