PROMO TÉLÉPHONE : 124,99€ au lieu de 149,99€ pour le Blackview A80 Pro (2020) entièrement neuf !

Disponible ici : https://amzn.to/35zvTc0

BlackView A80 Pro: spécifications principales

Écran: écran HD + de 6,49 pouces

Processeur: SoC MediaTek Helio P25 (MT6757V)

Système: Android 9 Pie

GPU: ARM Mali-T880

RAM: 4 Go de RAM

Stockage interne: 64 Go, prend en charge les cartes micro SD jusqu’à 128 Go

Quatre caméras arrière: 13MP + 2MP + 0.3MP + 0.3MP + 0.3MP (capteur Sony IMX258)

Caméra frontale: 8MP (capteur Sony IMX239)

Capacité de la batterie: batterie 4680mAh

Prise casque 3,5 mm: Oui

Blackview A80 Pro: caractéristiques

Le Blackview A80 Pro intègre un grand écran IPS de 6,49 pouces avec une encoche en goutte d’eau, sur lequel ils ont travaillé pour réduire les bords, ainsi que la taille globale du smartphone , qui ressemble à une épaisseur de 8,8 millimètres.

Cependant, la majeure partie du Blackview A80 Pro se concentre sur l’arrière. Là, à côté du lecteur d’empreintes digitales, se trouve un système de quatre caméras, quatre caméras qui fonctionnent ensemble pour détecter le type de scène dans laquelle nous nous trouvons et capturer plus de détails et des couleurs plus vives. Le capteur principal est un Sony IMX258 de 13 mégapixels. Le deuxième est un capteur Sony IMX239 de 8 mégapixels.

Ce smartphone dispose également de la prise USB Type-C (rare dans cette gamme de prix), d’une prise jack audio 3,5 mm et d’une LED de notification.

Côté batterie, le Blackview A80 Pro hérite de l’un des atouts des autres terminaux robustes pour lesquels Blackview est connu. On retrouve ici une grosse batterie d’une capacité de 4680mAh pour oublier les prises pendant plus d’une journée intense d’utilisation.

Blackview A80 Pro: référence et performances AnTuTu

Le Blackview A80 Pro a été testé dans l’application AnTuTu v8.1.4 et obtient 99 720 points , ce qui donne un résultat incroyable pour le prix. De plus, vous verrez également que les jeux fonctionnent vraiment bien sur votre écran de 6,49 pouces avec une résolution HD + qui occupe environ 90,3% de l’appareil.

Donc, pour obtenir ces résultats étonnants, le Blackview A80 Pro apporte Android 9 de l’usine, avec le processeur MediaTek Helio P25 en combinaison avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

​

Blackview A80 Pro: vaut-il la peine d’acheter?

Le Blackview A80 Pro est disponible en quatre couleurs différentes (noir, rouge, bleu et vert) et son prix officiel est de 149,99 €, mais avec la vente flash Amazon d’aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour 124,99 € !

Le Blackview A80 Pro est un smartphone bas de gamme mais qui pourrait bien passer par un mobile d’une gamme supérieure, tant pour son design que pour une grande partie de ses spécifications.

Bref, si vous cherchez un équipement incroyable pour moins de 150 €, ne cherchez pas plus loin! Parce que le Blackview A80 Pro doit vraiment être le smartphone qu’il vous faut. Après tout, pour ce prix et ces spécifications, il n’y en a pas d’autre.

Source : GearBest