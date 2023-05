En tant qu’utilisateur d’iPhone, vous avez peut-être déjà été confronté au problème frustrant du redémarrage aléatoire de votre appareil, qui perturbe votre travail, vos loisirs et vos communications. Ce problème est très répandu et peut survenir sur n’importe quel modèle d’iPhone, indépendamment de son ancienneté ou de la version d’iOS. Si vous êtes actuellement confronté à ce problème et que vous cherchez une solution, vous êtes au bon endroit.

Cet article a pour but de vous expliquer en détail pourquoi votre iPhone redémarre seul et comment y remédier. Nous aborderons les causes courantes de ce problème et proposerons des solutions pour le résoudre, étape par étape. En suivant ces instructions, vous serez en mesure de résoudre le problème et d’éviter qu’il ne se reproduise à l’avenir.

Pourquoi mon iPhone redémarre en boucle ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer les redémarrages intempestifs d’un iPhone, notamment des problèmes de logiciels, des problèmes liés à une application ou des problèmes matériels.

Problèmes de logiciels. Les versions obsolètes d’iOS ou les fichiers corrompus peuvent déclencher un redémarrage aléatoire de votre appareil iOS. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que votre version d’iOS est à jour en recherchant régulièrement les nouvelles mises à jour. Cela devrait permettre de résoudre le problème de logiciel à l’origine des redémarrages.

Problèmes liés aux applications. La présence d’un trop grand nombre d’applications sur votre iPhone peut ralentir son fonctionnement et parfois même le faire planter. Si vous avez récemment installé ou mis à jour une application et que votre appareil s’est mis à redémarrer fréquemment, il est probable que cette application soit à l’origine du problème.

Problèmes matériels. C’est une autre cause fréquente de redémarrage de l’iPhone. Un appareil endommagé, un composant défectueux ou des problèmes de batterie peuvent provoquer une instabilité et entraîner des redémarrages fréquents.

6 méthodes pour réparer un iPhone qui redémarre tout seul

Nous vous présentons ici 6 méthodes pour résoudre le problème de redémarrage intempestif de votre iPhone, en fonction des raisons possibles mentionnées ci-dessus.

Méthode 1. Réinitialisation de l’iPhone

Effectuer une réinitialisation est une méthode efficace pour résoudre les problèmes liés au logiciel qui pourraient être à l’origine du redémarrage incessant de votre iPhone. Pour effectuer une réinitialisation sur l’iPhone 8 et les modèles ultérieurs, vous devez d’abord appuyer sur le bouton d’augmentation du volume, suivi du bouton de baisse du volume, puis appuyer sur le bouton latéral et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran.

Méthode 2. Mettre à jour la version d’iOS

La mise à jour du système d’exploitation de votre iPhone vers la dernière version permet de corriger les bogues et autres problèmes liés au logiciel qui pourraient être à l’origine du problème. Pour mettre à jour votre version d’iOS, il vous suffit d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour du logiciel. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Méthode 3. Vider la batterie de l’iPhone

Le fait de vider complètement la batterie de votre iPhone, puis de le recharger, peut également aider à résoudre le problème de redémarrage de l’appareil.

Laissez le niveau de la batterie atteindre 0 % et votre iPhone s’éteindre.

Connectez votre iPhone à une source d’alimentation et laissez-le se recharger complètement. Il est recommandé d’utiliser le chargeur et le câble d’origine de votre iPhone.

Une fois que votre iPhone est chargé à 100 %, débranchez-le de la source d’alimentation et allumez-le pour vérifier si le problème est résolu.

Méthode 4. Désinstaller les applications inutilisées

Désinstaller les applications inutilisées sur votre iPhone peut non seulement libérer de l’espace de stockage et augmenter sa vitesse, mais aussi parfois résoudre le problème du redémarrage répété de votre iPhone.

Pour désinstaller automatiquement des applications, accédez à Réglages > App Store > Désinstaller les applications inutilisées.

Pour désinstaller manuellement des applications, accédez à Réglages > Général > Stockage de l’iPhone > Désinstaller les applications inutilisées.

Méthode 5. Utiliser iMyFone Fixppo

iMyFone Fixppo (récupération du système iOS) est un outil puissant conçu pour résoudre divers problèmes liés aux logiciels sur les appareils iOS, sans perte de données. Ce logiciel Windows/Mac propose plusieurs modes de réparation pour aider les utilisateurs à résoudre des problèmes tels que l’iPhone bloqué sur l’écran noir, l’écran blanc, le mode de récupération, etc. C’est une solution fiable qui peut également être utilisée pour résoudre le problème de redémarrage de l’iPhone.

Pour utiliser Fixppo, vous devez suivre quelques étapes simples.

Étape 1. Téléchargez, installez et lancez l’outil Fixppo sur votre ordinateur. Vous verrez quatre modules sur la page d’accueil, sélectionnez le module Apple System Repair.

Étape 2. Choisissez le mode standard si vous souhaitez conserver vos données. Ce mode permet de résoudre efficacement tous les problèmes courants liés à iOS.

Étape 3. Déverrouillez votre iPhone et connectez-le à votre ordinateur. Si votre appareil n’est pas détecté, vous serez invité à le placer en mode récupération ou en mode DFU, suivant les instructions.

Étape 4. Une fois votre appareil détecté, Fixppo affichera automatiquement le modèle de votre appareil et fournira toutes les versions de micrologiciels disponibles. Sélectionnez la version souhaitée et cliquez sur télécharger.

Fixppo extrait automatiquement le micrologiciel avant de le réparer.

Étape 5. Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le processus de réparation. Si le micrologiciel est plus ancien que la version de votre iOS, cela n’affectera pas le processus de réparation. Si le processus échoue, essayez une version plus récente.

Une fois le processus terminé, vérifiez que votre appareil peut redémarrer normalement. Résoudre les problèmes de redémarrage de l’iPhone n’a jamais été aussi facile qu’avec iMyFone Fixppo.

Méthode 6. Confiez votre iPhone à un réparateur agréé

Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, il peut s’agir d’un problème matériel. Il est donc préférable d’emmener votre iPhone chez un réparateur agréé près de chez vous pour le faire vérifier et réparer.

Conclusion

Un iPhone qui redémarre de manière intempestive peut rapidement devenir un problème frustrant et agaçant. C’est pourquoi nous avons rédigé cet article recensant les causes fréquentes du problème et fournissant des solutions efficaces. Parmi toutes les méthodes mentionnées ci-dessus, nous vous encourageons à utiliser Fixppo (récupération de système iPhone) car il s’agit d’un outil fiable et efficace pour résoudre divers problèmes liés aux logiciels sur votre iPhone, sans aucune perte de données. Nous espérons que ce court tutoriel a été instructif et qu’il vous a aidé à résoudre le problème de redémarrage de votre iPhone.