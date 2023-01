pourquoi passer par une plateforme d’articles sponsorisés ?

Une plateforme d’articles sponsorisés met en relation un annonceur et un éditeur. C’est un système en ligne qui permet aux annonceurs de publier du contenu sur des sites web en échange d’une rémunération. Ces articles sont appelés articles sponsorisés, car au-delà d’informer le lecteur, ils ont également pour rôle de promouvoir un produit ou un service contre rémunération.

Quel est l’intérêt de passer par une plateforme d’articles sponsorisés ?

Lorsqu’une entreprise souhaite augmenter sa visibilité sur le net, plusieurs options s’offrent à elles, parmi lesquelles : l’achat d’articles sponsorisés. En investissant dans l’achat d’articles rédigés dans le but d’informer le lecteur et de faire la promotion du site annonceur, le site peut profiter d’un réseau efficace de backlinks qui renvoient vers sa page. Grâce à cette méthode, son référencement naturel s’en voit amélioré et son trafic augmente.

Comment reconnaître une plateforme de qualité ?

Une plateforme d’articles sponsorisés de qualité doit répondre à plusieurs critères.

Elle doit disposer d’une large base de données. Une plateforme de netlinking digne de ce nom a su se tisser un réseau de collaborateurs variés. Ainsi, chaque utilisateur pourra trouver la prestation dont il a besoin. En travaillant avec des sites éditeurs aux thématiques diverses, les annonceurs pourront aisément trouver un partenaire proposant des backlinks adaptés à son secteur.

Une plateforme de netlinking sérieuse sera en mesure de proposer les tarifs à l’avance. Une grille tarifaire doit être proposée au client afin qu’il sache combien lui coûtera chaque prestation. En général le coût de chaque prestation dépend des caractéristiques du contenu, du rayonnement du site de publication, etc.

Le personnel de la plateforme doit être en mesure de vous conseiller correctement. Cela signifie qu’ils doivent maîtriser les matières ayant trait au SEO et au netlinking afin de vous orienter au mieux dans votre stratégie de référencement.

Enfin, une plateforme d’articles sponsorisés professionnelle vous laissera le choix pour la rédaction : rédiger vous-même votre contenu ou le confier à un tiers. L’annonceur peut donc proposer un contenu déjà prêt qui sera publié par un éditeur, tout comme il peut faire appel à un rédacteur web qui se chargera de l’écriture de l’article. Elle dispose en général d’une équipe de rédaction spécialisée dans le contenu web.