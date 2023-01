Les produits Apple sont connus pour être à la fois avancés mais très faciles à utiliser, même pour les débutants. Si vous utilisez un Mac depuis longtemps ou tout récemment, vous avez peut-être remarqué qu’il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes que vous pouvez apprécier, mais c’est aussi très intuitif.

Dans cet article, nous allons partager avec vous 10 choses sur l’utilisation de macOS que certains d’entre vous ne connaissent peut-être pas. Alors, continuez à lire pour en savoir plus.

1 – Vous pouvez configurer un fond d’écran qui change au fil de la journée.

C’est une fonction que certains utilisateurs de Mac ne connaissent peut-être pas. MacOS propose des fonds d’écran dynamiques qui changeront en fonction de l’heure de la journée. Vous pouvez facilement configurer l’un des fonds d’écran dynamiques en accédant à: Préférences Système> Paramètres du bureau et de l’économiseur d’écran> section Bureaux dynamiques.

2 – Vous pouvez parler à votre ordinateur Mac.

Si vous utilisez un iPhone, vous connaissez probablement déjà Siri, qui est un outil utile auquel vous pouvez donner des ordres. Les ordinateurs Mac vous donnent également cette opportunité, vous pouvez l’utiliser pour poser des questions, lancer des applications, trouver des fichiers et plus encore. Selon la version de macOS que vous utilisez, vous pouvez soit l’activer en disant « Dis Siri », soit en maintenant enfoncées la touche Commande et la touche Espace pendant quelques secondes.

3 – Vous pouvez utiliser deux écrans à la fois.

Cette fonctionnalité est très pratique. En utilisant la vue d’écran partagé, vous pourrez utiliser deux applications à la fois. Vous pouvez par exemple regarder une vidéo ou un film tout en travaillant et en restant productif en même temps. De plus, vous pouvez facilement modifier la taille des deux fenêtres à votre guise.

4 – Vous pouvez analyser votre Mac à la recherche de virus.

Si vous remarquez que votre Mac bogue plus souvent ou si vous remarquez certains outils que vous n’avez pas installés, cela peut signifier que votre Mac est infecté par des virus. Pour confirmer cela, vous pouvez télécharger une application de scan à partir du Mac App Store. Même si macOS dispose de nombreuses fonctionnalités de sécurité les Mac sont plus sûrs avec un VPN installé car ils créeront une couche de protection supplémentaire.

5 – Vous pouvez copier des informations et les coller entre votre iPhone et votre Mac.

Cette astuce est très utile et vous fera gagner beaucoup de temps. Vous pouvez copier et coller du texte et des photos d’un appareil à un autre s’ils ont le même identifiant Apple en activant simplement le Wi-Fi, le Bluetooth et le Handoff sur les deux appareils.

6 – Vous pouvez parler et votre Mac tapera le texte pour vous.

Si vous en avez assez de taper de longs articles et rapports, vous apprécierez beaucoup cette fonctionnalité. Tout ce que vous avez à faire est de frapper (F5) sur votre clavier et de commencer à parler, votre Mac convertira votre parole en texte sans aucun effort. De cette façon, vous pourrez travailler et faire autre chose comme cuisiner ou nettoyer en même temps. Lorsque vous aurez terminé, vous trouverez le texte que vous vouliez et vous n’aurez pas à perdre votre temps précieux.

7 – Vous pouvez facilement basculer entre différentes applications à l’aide d’un raccourci clavier.

Si vous avez tendance à utiliser plusieurs applications en même temps, vous devez utiliser cette astuce. Vous pouvez facilement basculer d’une application à l’autre en appuyant sur la touche Commande, puis sur Tab pour parcourir les applications ouvertes. Une fois que l’application que vous souhaitez utiliser est sélectionnée, tout ce que vous avez à faire est de lâcher les deux touches et l’application s’ouvrira.

8 – Vous pouvez personnaliser les icônes de vos dossiers.

Si vous êtes l’une de ces personnes qui aiment créer des thèmes et avoir des affichages personnalisés sur leurs Mac, alors vous trouverez cette fonctionnalité très utile. MacOS vous donne la possibilité de personnaliser l’icône de votre dossier et sans même télécharger une autre application. Tout ce que vous avez à faire est de copier l’image que vous voulez et de la coller dans la fenêtre d’informations sur le fichier.

9 – Vous pouvez utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller votre Mac.

Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez la connecter à votre Mac et le déverrouiller en accédant à: Préférences Système > Sécurité et confidentialité> Déverrouiller Mac avec Apple Watch.

10 – Votre Mac peut organiser automatiquement le bureau.

Si vous aimez avoir un bureau organisé, dans certaines versions de macOS, vous pouvez le faire en un rien de temps. Faites un clic droit et sélectionnez « Piles ».

Nous espérons que ces conseils rendront votre expérience macOS encore plus agréable.