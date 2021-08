Le SMS marketing est l’un des meilleurs leviers marketing disponible sur le marché actuellement. Simple à mettre en place et peu coûteux, il permet de diversifier les vecteurs de communication marketing utilisés par les entreprises.

Grâce à ses performances, le SMS marketing est aujourd’hui plus que jamais sur le devant de la scène. Grâce aux nombreux avantages qu’il présente, ainsi qu’à sa polyvalence, les entreprises n’hésitent plus à miser sur lui pour booster leurs performances.

Le SMS marketing, lorsqu’il est utilisé à bon escient et en complément d’autres techniques de communication stratégiques comme l’emailing, les réseaux sociaux, etc. Est ultra-efficace.

Grâce à cette présentation, vous allez pouvoir comprendre pourquoi le SMS commercial est l’un des leviers les plus importants à mettre en place dans votre stratégie marketing cette année.

Présentation du SMS marketing

Le SMS marketing est un message texte composé de 160 caractères envoyé sur téléphone mobile et Smartphone. Très largement utilisé chez les particuliers comme mode de communication, il est également utilisé par les professionnels dans le cadre de leurs relations clientèles.

Le SMS professionnel est un vecteur de communication de masse qui permet de créer un contact direct avec de nombreux prospects et clients. Selon les besoins spécifiques de chaque entreprise, le but de l’envoi et ses objectifs peuvent varier. Un SMS marketing peut être purement informatif, mais il peut aussi et surtout être promotionnel, relationnel, faire office de relance et bien plus encore.

Attention toutefois, l’envoi de SMS marketing est très règlementé en France. Il est, en effet, nécessaire de disposer de bases de données qualifiées opt-in pour pouvoir contacter prospects et clients dans le cadre de la loi. Par ailleurs, il existe une plage horaire légale autorisant l’envoi de SMS de ce type. Celle-ci s’étend de 8 h à 20 h, hors dimanche et jours fériés.

Quelques chiffres clé du SMS Marketing

Le SMS marketing est très performant lorsque la campagne est correctement conçue et menée. Ainsi, quelques chiffres clé permettent de constater le haut potentiel de ce type de média inclut au sein d’une stratégie de communication efficace. On estime que :

Les consommateurs Français consultent leur téléphone mobile environ 150 fois par jour avec 88 % de la population française disposant d’un équipement mobile.

Les SMS marketing sont lus dans les quelques minutes suivant leur envoi.

Les SMS marketing présentent un taux d’engagement important avec plus de 70 % des consommateurs estimant qu’il s’agit d’un mode de communication plus intéressant que les autres formats comme le mail, le papier ou l’appel.

Les SMS marketing affichent un taux de désinscription extrêmement faible puisqu’il est évalué à 0.13 %.

Pour résumer, le SMS marketing permet de toucher la quasi-totalité des consommateurs avec des messages courts pratiquement lus à 100 % et qui suscitent l’intérêt de leur destinataire.

Quels sont les 3 plus gros avantages du SMS marketing ?

Les SMS marketing offrent de très nombreux avantages aux entreprises. Il existe d’ailleurs différents types de SMS marketing permettant d’atteindre différents objectifs. Si l’on devait n’en retenir que trois, on pourrait citer les modèles suivants :

Le SMS relationnel, qui est imparable pour booster la notoriété d’une marque.

Le SMS transactionnel, qui est lui idéal pour générer des ventes.

Le SMS promotionnel, dont l’objectif principal est de booster le taux d’engagement des clients avec une marque.

Quels sont les piliers d’une campagne SMS marketing percutante ?

Malgré la facilité de mise en place d’une campagne SMS marketing, celle-ci ne se conçoit pas au hasard et sans stratégie préalablement réfléchie.

Pour commencer, il est indispensable de disposer d’une base de données adaptée. Comme mentionné plus haut, celle-ci doit obligatoirement être « opt-in ». Ce n’est pas une option puisqu’il s’agit bien d’une nécessité imposée par la loi. Il faut impérativement que les personnes contactées aient donné leur accord explicite pour être contactées par SMS à des fins commerciales. Si vous n’en possédez pas, ce n’est pas un problème. Il existe en effet de nombreuses entreprises spécialisées qui louent ou vendent ce type de fichier. Attention tout de même à faire appel à un prestataire de confiance afin d’être certain de toucher les bons prospects. Dans le futur, il sera plus intéressant de penser à inclure un formulaire spécifique sur votre plateforme web ou en magasin physique afin de récolter les données de vos propres clients et visiteurs.

Ensuite, il est impératif de rédiger un message concis, clair, explicite et pertinent. Un SMS ne contient que 160 caractères, il n’est donc pas question de les dépasser. En outre, il faut soustraire à ce nombre les caractères de la mention obligatoire « STOP » OU « STOP SMS » qui permet aux contacts de se désabonner de vos futures campagnes. Là encore, c’est une obligation légale et un droit pour les consommateurs.

Penser à personnaliser un message SMS pro est également une excellente idée qui permet d’engager et de valoriser ses contacts. De nombreuses entreprises permettent, là encore, de mettre en place des campagnes de communication personnalisées par SMS en utilisant simplement vos bases de données.

Par ailleurs, il faut bien rappeler que le SMS est un mode de communication intime et non-intrusif. Pour qu’il le reste, il est important de respecter vos destinataires en prenant soin de ne pas les inonder de messages. Le SMS marketing doit, pour rester marquant, n’être envoyé que lorsque cela est nécessaire. En plus de respecter la plage horaire mentionnée plus haut, il faudra également respecter une cadence très espacée.

Les moments les plus propices à l’envoi d’un SMS marketing sont, notamment, à l’occasion d’événements spéciaux, à l’occasion d’un anniversaire, pour transmettre une offre exclusive, pour rappeler un rendez-vous imminent, etc. Il doit toujours apporter une valeur ajoutée au destinataire.

En respectant l’ensemble de ces recommandations, une entreprise met toutes les chances de son coté que le SMS soit pris en compte, lus et surtout qu’il créé l’action et l’engagement attendus par le professionnel.

Et voici comment intégrer le SMS marketing au sein de votre stratégie de façon percutante !