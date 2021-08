Excel fait partie des plus grands outils de traitement de données. Très répandu dans le monde, ce logiciel permet en effet d’effectuer rapidement et efficacement différentes tâches de gestion, de programmation et de calcul. Il est donc important d’en apprendre davantage sur ces fonctionnalités. Quelques livres vous sont proposés pour parvenir à cette fin. Découvrez ici les avantages ainsi qu’un top 6 des meilleurs ouvrages sur ce logiciel.

Les avantages d’apprendre Excel

Excel est un logiciel qui est utilisé par de nombreuses entreprises pour la gestion financière et comptable. Maîtriser les fonctionnalités d’un tel outil vous permet d’avoir une longueur d’avance lorsque vous êtes à la recherche d’un emploi. En effet, il est important d’apprendre excel si vous souhaitez faire partie des profils que recherchent les entreprises. Ceci peut se faire par le biais d’un livre excel ou d’une formation de qualité.

L’apprentissage d’Excel vous permet d’être qualifié pour les métiers de comptable, chef de projet, journaliste de données ou analyste financier. La maîtrise de ce logiciel vous permet également de gérer le budget de votre propre entreprise ou celui de votre famille avec efficacité.

Top 6 des meilleurs livres pour apprendre Excel

Voici une présentation des six meilleurs livres dont vous aurez besoin pour apprendre Excel rapidement et efficacement.

Excel 2019 All-in-One : Master the new features of Excel 2019/Office 365

Excel 2019 All-in-One: Master the new features of... Whats new in excel 2019 office 365

Putting data into excel

Transforming and managing the data

Formulas and functions

Data analysis techniques

Lalwani, Lokesh (Author)

Écrit par Lokesh Lalwani, ce livre de 284 pages est édité en anglais, mais disponible en français. Cette nouvelle version entièrement mise à jour aborde les changements importants que Microsoft a apportés à la version 2019 d’Office. On y retrouve notamment toutes les notions essentielles sur les fonctions de base d’Excel telles que l’édition des feuilles de calcul ou l’édition de macros avec Visual Basic.

Excel 2019 All-in-one donne également des détails importants sur la révision et le partage des feuilles de calcul. Les fonctionnalités courantes d’Excel comme la configuration des formules, l’importation des données ou la protection des feuilles de calcul y sont bien présentées.

Excel 2019 Tout en 1 pour les Nuls, grand format

Destiné aux débutants, Excel 2019 Tout en 1 pour les Nuls fait partie des meilleurs livres pour apprendre et comprendre rapidement et facilement le fonctionnement d’Excel. Le livre couvre la création et la modification des feuilles de calcul, l’importation des données ou encore la génération de tableaux croisés dynamiques.

Écrit par Greg Harvey, ce livre contient 800 pages. Il aborde également des sujets comme la création de graphiques de données, la création et l’exécution de macros. Pour finir, il aborde l’utilisation d’Excel en conjonction avec Microsoft Power BI (Business Intelligence).

Programmation VBA pour Excel 2010, 2013 et 2016 pour les Nuls, grand format

Écrit par John Walkenbach, ce livre est destiné aux personnes qui ont déjà une certaine maîtrise d’Excel et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Ces 400 pages expliquent en détail tout ce qu’il faut savoir pour devenir un pro de la programmation VBA.

En d’autres termes, il explique les bases du VBA, les différentes manières de lancer ses programmes, la création des formulaires interactifs et des boîtes de dialogues. Le livre détaille également les 10 erreurs à éviter lorsque vous commencez la programmation VBA ainsi que les différentes solutions face à ces problèmes.

Excel 2019 — Coffret de 2 livres : Le Manuel de référence + le cahier d’exercices

Écrit par Pierre Rigollet, ce guide pratique comprend deux livres à savoir « Le livre de Référence » et un cahier d’exercices pour vos entraînements. Le manuel présente les différentes fonctionnalités d’Excel 2019, précisément celles de la nouvelle version d’Excel à savoir Microsoft Excel 2019. Il met également en lumière les différences avec les versions précédentes du célèbre logiciel et celle de 2019.

Destiné à tous les niveaux, il permet d’approfondir vos connaissances sur les fonctionnalités de base du logiciel. On y retrouve notamment les classiques comme la gestion des feuilles de calcul, la modification des données ou encore les techniques de saisie.

Excel 2019 Bible

Avec ces 1120 pages, ce livre représente une référence dans cette thématique Excel. Il s’agit d’un concentré de tout ce qu’il faut savoir sur le célèbre logiciel. Ce livre écrit par Michael Alexander donne en effet tous les détails sur les principales fonctionnalités d’Excel. Il présente également les nouveaux changements effectués sur la version 2019 du logiciel.

Entièrement écrit en anglais et transcrit en français, il offre un aperçu global sur les fonctionnalités de base, mais également les fonctionnalités cachées. Excel 2019 Bible convient aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs chevronnés.

Microsoft Office (versions 2019 et Office 365) – Coffret de 4 livres : Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Vous découvrirez avec ce coffret, 4 livres issus de la collection Référence Bureautique. Chaque livre présente en détail les fonctionnalités de chaque logiciel du Pack Microsoft Office à savoir Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Destiné aux débutants comme aux experts, ce coffret permet d’approfondir vos connaissances sur l’ensemble des logiciels de bureautique que propose Microsoft. Le livre contient exactement 1898 pages entièrement écrites en français par plusieurs auteurs. Il offre au lecteur tout ce dont il a besoin pour devenir un expert de Microsoft Office.

En résumé, que vous soyez indépendant ou à la recherche du travail, la maîtrise d’Excel est un atout considérable sur votre CV.

Résumé de notre sélection en liste