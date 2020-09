Notez cet Article

La première chose à laquelle nous pensons lorsque nous nous lançons sur le web, c’est à avoir un site internet attrayant pour présenter notre marque, nos services ou les produits que nous proposons afin de faire grimper les ventes. Faire appel à un designer est donc notre premier réflexe. Nous scrutons les sites d’agences web pour trouver la meilleure, qui pourra respecter nos exigences et notre cahier des charges tout en restant dans notre budget. Mais on oublie souvent un point très important… Celui d’être visible sur Google. C’est pourtant une des clés pour réussir sur internet. La solution serait donc de passer par une agence ou un prestataire indépendant capable de combiner le design et l’optimisation SEO. Dans cet article, nous vous présenterons quels en sont les avantages.

1- Qu’est-ce que le SEO ?

Le SEO, est l’abréviation de Search Engine Optimisation. Autrement-dit, cela signifie l’optimisation du site pour qu’il soit mieux placé dans les résultats Google sur certains mots clés choisis. Cela se passe sur deux plans :

L’optimisation on-site : C’est l’optimisation que l’on fait directement sur le site, notamment au niveau des texte en utilisant une sémantique précise, mais aussi en terme de design pour que le site soit adapté aux exigences de Google. Cela peut, par exemple, être la rapidité du site, ou le fait qu’il soit compatible sur mobile puisque c’est aujourd’hui un critère majeur que Google prend en compte pour monter un site sur son moteur de recherche.

L’optimisation off-site : Ce sont notamment toutes les opérations de netlinking qui seront mises en place par le consultant SEO pour donner de la crédibilité à votre site et le rendre plus apte à atteindre la première page.

2- En quoi faire appel à un expert en SEO peut-il donc changer la donne ?

Comme nous l’avons dit précédemment, le SEO se joue sur 2 plans. Le premier (optimisation on-site) est essentiel à une bonne campagne de référencement. Et ce point précis doit impérativement être pris en compte par le designer. Si vous faites appel à quelqu’un qui n’a pas de notion en SEO et qui n’est spécialisé que dans le design, cette étape là sera tout simplement bâclée et cela aura des conséquences néfastes pour la suite de votre développement sur le web. Faire appel à un designer et consultant SEO comporte donc plusieurs avantages et évite certains pépins :

Un design adapté aux critères de Google : Le design sera fait de sorte à ce que toutes les conditions soient réunies pour le bon référencement du site. Le format des images, les textes, la compatibilité mobile…

Pas besoin de revenir sur le design après la création du site. Beaucoup d’entreprises se font avoir en travaillant avec un designer, puis passent avec un consultant SEO pour mettre leur site en avant. Le problème c’est que l’expert en optimisation web devra forcément modifier le design pour rendre le site plus crédible auprès de Google. Et si cette personne n’est pas un connaisseur en graphisme, il risque de rendre votre site moins joli et moins attrayant qu’à la base. De plus, vous devrez payer cette prestation en plus des services déjà payés au designer. Sans compter la perte de temps qui sera colossale puisqu’il faudra tout reprendre depuis le début…

3- Le design et le SEO, oui, mais ce n’est pas tout !

Pour mettre encore plus de chances de votre coté et percer sur internet il faut prendre en compte 3 choses :

1- Que votre site soit visible : cela passe surtout par l’optimisation SEO, mais aussi par la pub, les réseaux sociaux…

2- Qu’il y ait du trafic qualifié : Il faut que les personnes qui se rendent sur votre site soient bien dans votre cible de clients potentiels.

3- Qu’il convertisse : Il faut que vos prospects passent à l’acte. Cela passe par un beau design mais aussi par une optimisation faite par un expert en marketing spécialisé dans le taux de conversion.

Si vous trouvez une agence ou un prestataire qui est capable de faire ces 3 choses là, alors vous êtes bien entourés pour vous lancer sur internet !