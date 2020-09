Notez cet Article

Si vous avez une grande maison, il vous arrive peut être de mal capter la wifi dans certaines pièces. Ce genre de désagréments peuvent être pénibles car ils entraînent des bugs et une connexion lente, voire rendent totalement impossible l’utilisation d’internet. Si vous n’avez pas de problème émanant de votre livebox ou de votre fournisseur internet nécessitant le changement du matériel, alors sachez qu’il existe des solutions pour augmenter la portée de votre wifi dans votre intérieur et ainsi profiter du réseau dans tout votre espace de vie. En voici les principales :

1- Changer votre livebox de place ou de position

Si votre livebox se trouve à un bout de la maison, il est fréquent de mal capter de l’autre coté. Parfois, changer la box de place peut être utile si vous en avez la possibilité. La mettre dans une pièce au milieu de la maison peut aider à bénéficier de la wifi partout à l’intérieur. Il faut également veiller à ce que votre box ne soit pas trop en hauteur ou encore trop basse. Enfin ne la placez pas dans un meuble ou un endroit confiné, surtout si les parois sont en métal, car les ondes wifi passeront moins bien à travers les obstacles. Le mieux est de la placer dans un endroit aéré, où il y a le moins de cloisons possibles entre elle et le récepteur. Si vous habitez dans une maison sur plusieurs niveaux, il est bon de mettre le modem à l’étage où vous serez le plus susceptibles d’utiliser la wifi car les planchers peuvent, de par leur composition, avoir des conséquences négatives sur la portée de celle-ci.

Notez que si vous disposez d’une box avec des antennes dont vous pouvez changer la position, faites-le. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la positon à la verticale n’est pas forcément la meilleure. Essayez-en d’autres et voyez la différence que cela fait en surveillant votre téléphone ou votre PC.

2- Investir dans un module CPL

Si, malgré les précédentes recommandations, vous n’arrivez toujours pas à avoir la wifi dans l’intégralité de votre demeure, alors vous pouvez acheter un module CPL (aussi appelé récepteur wifi) en magasin spécialisé dans les high-tech ou bien en grande surfaces . Cet appareil est en fait un petit boîtier qui agit comme une antenne relais entre le récepteur et votre box. Pas besoin de prise téléphonique pour qu’il fonctionne puisqu’il se branche tout simplement sur une prise électrique basique. Pour optimiser son utilisation, il est bien de le mettre à mi-distance entre la livebox et les pièces dans lesquelles vous souhaitez capter la wifi afin d’en allonger la portée.

3- évitez d’utiliser d’autres appareils électriques produisant des interférences

Pour éviter de perturber les ondes wifi et ainsi les rendre plus optimales, il est également recommandé d’éviter au maximum tous les appareils électriques produisant des ondes électromagnétiques (tels que les micro-ondes, les plaques à induction…) sur la trajectoire entre la livebox et le récepteur. Ceci car les ondes sont très sensibles et peuvent être perturbées par d’autres ondes qui pourraient s’interposer et rendre le signal moins performant.

4- Vérifier le bon état de votre récepteur

Enfin, prenez en compte que certains appareils captent mieux la wifi que d’autres. Par exemple, certains portables ou PC plus modernes ont des cartes wifi très efficaces contrairement aux plus anciens. Si vous ne captez pas bien internet avec votre matériel récepteur, c’est qu’il est peut-être temps de le faire réparer, le changer ou bien le remplacer.

Pour conclure, vous pouvez regarder quelles sont les box ayant les meilleures portées wifi sur ce comparateur de de box internet.