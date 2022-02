Aujourd’hui, 67 % de la population mondiale est équipée d’un smartphone. Les Smartphones ont envahi le monde.

Si pour certains ce smartphone est greffé à la main, pour d’autres, il reste un outil d’assistance de vie que ce soit professionnelle ou personnel.

L’accès au contenu de votre société va se faire de plus en plus depuis un mobile. En effet, les utilisateurs de mobile vont davantage sur leurs applications, plutôt que sur les pages web. La facilité et l’ergonomie des applications les poussent à souvent rechercher les applications directement sur l’App Store (Mac) ou sur Google Play (Android). Nous vous expliquons dans cet article comment créer une application .

Pourquoi être mobile first ?

Le mobile first est une stratégie de développement digital qui permet d’améliorer l’expérience client en adaptant son site internet d’abord aux écrans puis aux mobiles et tablettes.

Développer sa propre application mobile vous permettra de récolter des informations pertinentes au sujet de vos prospects ou de vos clients.

De plus, les applications ont toutes les fonctionnalités d’un site internet, tout en retenant vos clients existants et vous permettra de recruter de nouveaux profils.

Un autre point important dans la création de son application : la concurrence.

Cela vous permettra de vous démarquer, ou de vous aligner si vos concurrents ont déjà une application en ligne. Ainsi, vous permettez à votre entreprise d’exploiter tout son potentiel.

Il existe également d’autres avantages favorables à la création d’une application :

Les notifications push : instantanée, lue immédiatement par votre client

: instantanée, lue immédiatement par votre client Croissance des ventes

Le service est meilleur.

Une meilleure expérience utilisateur

Les informations sont parfois accessibles sans Internet.

Les applications peuvent être de type informatif ou d’e-commerce.

Tout dépend de vos objectifs !

Créer une application n’est pas toujours simple. Les différentes étapes peuvent être longues et requièrent un minimum de connaissance et de rigueur.

Les différentes étapes :

La liste des fonctionnalités doit être simple et efficace.

Identification du marché, les possibilités de développement et enfin, quel est le prix ainsi que le business model de mon application :

Gratuite avec publicité Modèle premium (gratuite au téléchargement puis des options payantes, etc.) Premium (payante au téléchargement)

Les Wireframe, ensemble de schémas qui agencent les différents éléments visuels de chacun des écrans. Cela doit décrire le « flow », c’est-à-dire les différentes interactions entre chaque écran de l’application.

Le design : définition des couleurs, des images, des logos

La launding page : elle permet à votre internaute de comprendre en un coup d’œil le contenu de votre application.

Le développement, pour cette étape, il faut savoir coder

La publication

Le marketing publicitaire

Les Feedbacks : inciter les utilisateurs à laisser des avis directement sur les stores

Ces 9 étapes résument le projet de développement d’une application mobile.

Ce projet mènera votre entreprise à la réussite et à la pérennité.