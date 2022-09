Non ce n’est pas une question rhétorique, la question est même parfaitement justifiée et légitime et ceci pour au moins deux raisons :

premièrement, les smartphones récents sont souvent équipés d’un extérieur antichoc, alors à quoi bon une coque résistante ?

Deuxièmement, une coque ce n’est pas pratique du tout, ça agrandit le téléphone, le rend moins maniable et plus lourd, sans parler du côté esthétique qui en prend un coup.

Pourquoi alors enfiler un coque résistante à son téléphone dans ces cas de figure ?

Une coque résistante protège efficacement votre smartphone

Il est vrai que beaucoup de fabricants de téléphone ont fait des efforts sur la solidité de ceux-ci, en les habillant d’un boîtier plus résistant et les équipant d’écrans en verre moins sujets au rayures et à la casse. Malheureusement, ce n’est pas suffisant, le smartphone résiste aux petits chocs, aux chutes légères, mais rarement à une chute d’assez haut ou un choc violent.

D’où l’importance de l’équiper d’une coque résistante qui offre une protection antichoc d’une part mais également une protection anti–rayures.

Protection antichoc

Lorsque vous choisissez un étui de protection de qualité, vous pouvez être plus serein quant à la sécurité de votre smartphone : en cas de chute, de chocs même répétitifs, la coque de protection absorbe les chocs et laisse votre téléphone intact.

Protection anti-rayures

Une coque résistante protège également votre téléphone contre les rayures et les éraflures. On n’y pense pas forcément mais un smartphone jeté au milieu de clés au fond du sac à main peut se retrouver avec de nombreuses rayures, aussi bien sur l’écran que sur le boîtier. A l’abri dans un étui de protection, votre téléphone évite rayures et petites bosses.

Pour les écrans il est aussi recommandé d’appliquer un film de protection par dessus, de préférence un film en verre trempé, afin de le protéger contre les rayures et les chocs.

Il existe des coques résistantes très esthétiques et ergonomiques

Il est vrai que certaines coques sont franchement désagréables – lourdes, inélégantes, encombrantes – mais les fabricants ont beaucoup amélioré leurs produits. Il est possible aujourd’hui de trouver des coques résistantes légères, fines, confortables au toucher et ergonomiques. Beaucoup de coques sont également personnalisables afin que le client puisse y ajouter sa touche personnelle.