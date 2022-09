De nombreux logiciels de comptabilité se sont placés sur le marché et beaucoup d’entreprises les ont adoptés. Nous verrons dans cet article quels arguments ont su convaincre les entreprises de s’équiper d’un logiciel comptable avant de voir les inconvénients que ces derniers présentent.

Qu’est-ce qu’un logiciel comptable ?

Le logiciel de comptabilité permet de tenir les finances d’une entreprise. Il se présente en général sous la forme d’une solution de gestion comptable destinée à faciliter la gestion d’une entreprise : logiciel de facturation, de gestions des immobilisations, etc.

Quels avantages offre le logiciel de comptabilité ?

Si les logiciels comptables sont adoptés par nombre de sociétés, c’est pour ces avantages qu’elles y ont trouvé :

Gain de productivité

Le logiciel comptable exécute un grand nombre de tâches de manière automatisée (calcul TVA, relance des clients ayant des impayés, etc.). De ce fait, il permet aux employés de se délier les mains afin de se consacrer à des activités plus productives pour la société.

Moins d’erreurs

Le logiciel est conçu pour éviter des erreurs fréquentes en comptabilité : doublons, fautes de frappe, erreurs de calcul et même des manquements au respect de la législation (il est en effet mis à jour en temps réel par rapport aux changements législatifs).

Meilleure gestion de l’entreprise

Le logiciel de comptabilité est un réel assistant de gestion. Il sait se montrer utile au niveau comptable, social, juridique et fiscal pour l’entreprise.

Il permet d’effectuer la saisie comptable, éditer les bulletins de salaire, tenir la comptabilité analytique, éditer les budgets du trésor, déclarer les charges sociales, et plus encore …

Communication avec l’expert comptable

Enfin, quand elle arrive au moment de s’entretenir avec son expert-comptable, l’entreprise aura beaucoup moins de mal avec un logiciel. Il lui suffira simplement de transférer les fichiers par voie numérique. Le travail de l’expert s’en retrouve beaucoup plus simple, plus fluide, il pourra accomplir sa tâche rapidement et efficacement.

Les inconvénients

S’il propose des arguments forts pour les entreprises, le logiciel présente également des inconvénients

Le coût

L’un des inconvénients majeurs du logiciel comptable est son prix. En plus du coup initial pour l’achat du programme, il faut ajouter les frais d’abonnement, de la maintenance, de la formation des employés, des postes d’ordinateurs nécessaires et des modules supplémentaires.

Cela peut très vite devenir décourageant pour une petite entreprise au budget limité.

La configuration

Chaque entreprise ayant ses spécificités, le logiciel doit être correctement paramétré lors de son installation. Une étape pas toujours aisée, pouvant nécessiter une formation afin d’éviter les dysfonctionnements dus à un mauvais paramétrage.

Pannes

Comme tout programme informatique, le logiciel peut tomber en panne, être piraté, perdre des données, etc. La sécurité des données reste un problème commun lorsqu’il s’agit d’informatique.

En bref, les avantages semblent tout de même plus nombreux que les inconvénients. Cependant, le prix et le temps de paramétrage (formation etc.) peuvent se révéler très dissuasifs pour une société n’ayant pas des moyens très élevés.